ブランド品の販売、買取、質預かり、修理を行う「ロデオドライブ」を運営する株式会社アールケイエンタープライズ(本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役社長：沢田 登志雄)は、中古品の買取体制強化を目的として、「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」を2026年4月20日(月)にオープンします。





「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」 ※イメージパース





当社は質屋として創業以来、ブランド品の販売および買取・質預かり、修理サービスを行っています。横浜での創業から70余年、培った確かな信頼と実績を基盤に、横浜を基盤として都心部エリアにも「ロデオドライブ」を展開。

このたび、横浜市営地下鉄ブルーライン・京急本線「上大岡駅」直結の商業施設「mioka(ミオカ)」リスト館1階に新たな買取サロンをオープンします。お客様が大切にされてきたブランド品などの価値を熟練のスタッフが丁寧に見極め、適正価格で買取、次に必要とされている方へと繋ぐことで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。





今回の新店舗オープンにより、買取拠点をさらに拡充し、お客様にとってより手軽にご利用いただける店舗ネットワークを構築。高品質なサービスの提供を通じて、ブランドリユース市場における存在感を高めてまいります。





「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」 幹線道路側 ※イメージパース





■新店舗「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」

店舗は、上大岡駅直結のmiokaリスト館1階にオープン。明るく清潔感のある落ち着いた店内には、プライベート感に配慮した個室型スペースを設け、お客様の大切なお品物を丁寧に査定します。査定時には、一点一点の価値やポイントを分かりやすくご説明し、経験豊富な熟練スタッフによる的確な査定と、お客様のご要望に柔軟に対応する提案によって、ご満足いただけるサービスを提供します。





＜店舗概要＞

ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ

オープン： 2026年4月20日(月)

所在地 ： 〒233-0002

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-3 miokaリスト館1F

営業時間： 10：00～19：00 ※最終受付時間18：00

アクセス： 横浜市営地下鉄 ブルーライン「上大岡駅」バスターミナル改札口(徒歩2分)

京急本線「上大岡駅」中央改札口(徒歩3分)

URL ： https://kaitori.rodeodrive.co.jp/store/kamiooka_mioka/





＜サービス概要＞

店舗形態： 買取(店頭買取、出張買取、宅配買取)・修理・取り寄せ販売

買取品目： ブランド品(時計、バッグ、ジュエリー、衣料品等)・貴金属等

URL ： https://kaitori.rodeodrive.co.jp/









■「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」オープン記念キャンペーン

このたびのオープンを記念し、店頭買取のご成約で買取金額に応じて最高2万円分のAmazonギフトカードをプレゼント。さらに、ロデオドライブ各店およびオンラインショップで使えるお買いものクーポンを進呈。なお、当店では他店舗からの取り寄せ販売も承ることができ、クーポンは当店でもお使いいただけます。

※各キャンペーンの対象条件・期間は、下記概要をご確認ください。





＜キャンペーン概要＞

対象店舗：ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ

期間：2026年4月20日(月)～5月31日(日)

対象：期間中に「店頭買取」でご成約のお客様

内容：

1. Amazonギフトカードプレゼント

期間中に店頭買取で10万円以上ご成約のお客様へ、買取金額に応じて、最高2万円分のAmazonギフトカードをプレゼント





2. ロデオドライブお買いものクーポンプレゼント

ご成約のお客様全員に、ロデオドライブ各店およびオンラインショップで、商品1点のご購入金額が50,000円以上のお客様にご利用いただける、2,000円OFFクーポンをプレゼント。

※クーポンのご利用期間は2026年4月20日(月)～6月21日(日)まで





キャンペーン詳細はこちら

https://kaitori.rodeodrive.co.jp/information/117126/









■お客様のライフスタイルに合わせた多彩なサービス

ロデオドライブ買取サロンでは、店頭買取のほか、お客様のご都合に合わせた各種サービスをご用意。





・出張買取

ご自宅にいながら査定・買取をご利用いただける「出張買取サービス」を提供。スタッフが直接お伺いし、店舗と同等の上質な買取体験をお届けします。お品物の点数が多い場合や、ご来店が難しいお客様にも最適なサービスです。





・宅配買取

全国どこからでもご利用いただける「宅配買取サービス」もご提供。お品物を梱包してお送りいただくだけで、バイヤーが一点一点丁寧に査定します。お忙しい方や遠方のお客様にも手軽にご利用いただけます。





・取り寄せ販売

買取専門店でも、お客様のご希望に応じて、他のロデオドライブ販売店舗から商品をお取り寄せ。お探しのブランド品がございましたら、お気軽にスタッフまでお申し付けください。理想の一品との出会いをサポートします。





・修理

大切な時計やバッグ、ジュエリーを永くご愛用いただくための「修理・メンテナンスサービス」を各店で受付。本社に設置した自社工房には、国家資格「時計修理技能士」を有する技術者が在籍し、オーバーホールから革製品の補修・クレンジング、ジュエリーの研磨まで幅広く対応します。









■ロデオドライブ

ロデオドライブは1989年、横浜元町で1号店を開店以来、ブランド品の買取・販売・修理サービスを展開。横浜エリアでは「元町本店」「横浜関内店」「THE YOKOHAMA FRONT」「買取サロン そごう横浜」、このたびオープンの「買取サロン 上大岡ミオカ」の計5拠点を運営。近年は都内での商圏拡大と認知向上を図り、東京エリアを中心に店舗網を拡充しています。都内では「新宿歌舞伎町店」「買取サロン 渋谷」「買取サロン 麻布十番」に加え、銀座エリアに2拠点(「銀座」／「買取サロン 銀座」)を展開。さらに海外では香港に1拠点(尖沙咀店)を運営し、国内外あわせて計11店舗を運営しています。









■株式会社アールケイエンタープライズ

当社は地元、横浜のコミュニティーの一員として、地域住民の方々が健康的で活力あふれる生活の維持と発展に資する施策に共に取り組んでまいりました。また、1954年(昭和29年)から横浜に根差して70余年、これまで事業を継続させていただきましたことへの社会的責任を果たし、横浜関内に本社を置き、共に成長し続けてきました。さらに、横浜旧市街地区の活性化事業に協力・参画することで、商業・観光を発展させ、周辺地域との連携を通じて活力あふれる生活圏を拡げ、安心・安全に暮らせ、緑あふれる緑園都市と歴史ある海洋都市の維持と発展に取り組んでまいります。





＜企業概要＞

会社名 ： 株式会社アールケイエンタープライズ

所在地 ： 神奈川県横浜市中区蓬莱町3丁目104

代表者 ： 代表取締役社長 沢田 登志雄

設立 ： 1954年(昭和29年)4月1日

事業内容 ： 小売事業・質事業

修理事業・海外事業

買取事業・卸売事業

オークション事業

URL ： https://www.rk-enterprise.jp/





＜関連リンク＞

ロデオドライブ 店舗情報

https://www.rodeodrive.co.jp/shop/store/list.aspx

ロデオドライブ オンラインショップ

https://www.rodeodrive.co.jp/shop/

ロデオドライブ リペア

https://repair.rodeodrive.co.jp/