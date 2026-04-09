医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年3月26日木曜日にうめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkで開催した講座「人生100年時代を元気に生きる 総合内科医が解説！生活習慣病の予防」の動画を2026年4月9日に公開しました。講座では、健康寿命と生活習慣病の関係を総合内科医が解説し、講座後にはコレステロールや血糖値などの無料検査も実施しました。 動画公開を通じて、会場に足を運べなかった方にも、健康寿命と生活習慣病予防について学べる内容となっており、日常生活の見直しにつながる健康情報を広く発信します。 URL https://youtu.be/C8QsfRxGAVM

健康寿命延伸と生活習慣病予防の重要性

日本は平均寿命が長い一方で、健康上の問題がなく日常生活を送れる期間である健康寿命との間には差があるとされています。高血圧、脂質異常、糖代謝異常、肥満といった生活習慣病は、重症化すると心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患にもつながるため、早い段階からの理解と予防が重要です。人生100年時代を見据え、日常生活の中で無理なく続けられる予防行動を知る機会として実施しました。 講師は、医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 診療副院長 総合診療センター センター長 森田 龍平 医師が務めました。「人生100年時代を元気に生きる 総合内科医が解説！生活習慣病の予防」をテーマとし、食事の注意点、運動、アルコールとの付き合い方など「健康長寿の極意 十カ条」を解説しました。医療の専門知識を一方的に伝えるのではなく、今日から実践できる具体的な視点として説明したことで、参加者が自分の生活習慣を見直すきっかけにつながる内容となりました。 医療法人医誠会は、こうした講座や情報発信を通じて、健康寿命の延伸に向けた地域の健康づくりに取り組んでいます。

目次

1. 平均寿命と健康寿命 2. 生活習慣病とは 3. 健康長寿の極意

健康啓発としての検査実施

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=C8QsfRxGAVM

また、講座終了後には、同会場で無料検査を実施しました。検査項目は、講座テーマである生活習慣病に関連し、HbA1c、LDLコレステロール、HDLコレステロール、non-HDLコレステロール、PSA前立腺がん検査（男性のみ）を実施しました。講座参加者18人のうち13人が検査を受け、健康への関心を学びと行動の両面から支える機会となりました。 参加者アンケートでは、「知識の確認ができた」「わかりやすかったです」「生活習慣病予防について簡潔にわかりやすい内容だったため」「生活に密着したとても参考になるお話」「生活習慣病で気をつける事がわかりました」といった感想が寄せられました。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による