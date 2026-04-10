Sigenergy、LCOEとライフサイクルバリューを最適化した506kWインバータでユーティリティ規模市場に参入

上海、 2026年4月9日 /PRNewswire/ -- 13万6000平方メートルのスマートエネルギーセンターの試運転に続き、Sigenergyは初のユーティリティ規模のPVインバーターを正式に発表しました。高密度ハードウェアとミリ秒レベルの制御アルゴリズム、そしてAI駆動の分析を統合することにより、このソリューションは、大規模プロジェクト向けの簡素化されたシステムアーキテクチャときめ細かな管理への業界のシフトに対応しています。

究極のLCOE：システムレベルの効率を再定義します

Sigenergyのユーティリティ規模ソリューションは、炭化ケイ素（SiC）MOSFETを活用し、熱管理と電力変換効率を最適化しています。最大出力506kWを実現するこのユニットは、サイトごとに必要なインバーター数を構造的に削減し、プロジェクト全体の規模を効率化します。

・コスト最適化：このプラットフォームは1000VのAC出力に対応しており、従来の800Vシステムと比較して電流レベルを低減し、配線コストを大幅に削減します。9.2MWのブロック構成の場合、この設計は、現場での作業を簡素化しながら、BOSおよび設置コストを10％以上削減します。

・最大エネルギー収量：従来のハイパワーソリューションでは、単一のMPPTで600枚以上のパネルを管理させることが多かったのに対し、Sigenergyの18 MPPT設計では、各チャンネルが管理するパネルは約60枚（MPPTあたり2ストリング）のみです。このきめ細かな制御により、影やパネルの向きの違いによるミスマッチ損失を最小限に抑え、年間エネルギー収量を1.5％から2％増加させます。

安全性と信頼性：過酷環境における予防的な保護機能

安全性はSigenergyプラットフォームの基盤であり、包括的な保護機能を活用して、すべての重要な電気ノードを保護します。

・包括的な保護機能：このシステムは、ユーティリティグレードのAFCI技術と、業界をリードする500mの検出距離を特長としており、アーク故障と火災のリスクを迅速に識別します。強化された安全機能には、オンボードの端子温度監視、逆極性保護、Type I+IIのDC側雷保護も含まれており、プラントの最大稼働時間を確保し、逆電流による損傷を防ぎます。

・産業グレードの耐久性と熱管理の高度な技術： 25年間の動作信頼性を確保するため、このインバーターはIP66定格とC5-H防食コーティングを備え、過酷な沿岸環境や産業環境でも長期的な安定性を実現します。内部の熱管理は、指向性のある気流によって干渉を排除し、ジグザグ熱交換技術と組み合わせることで、高負荷条件下でも最高のパフォーマンスを維持します。

O&Mの最適化：トラブルシューティングの速度が15倍に

Sigenergyは、インテリジェントなハードウェアとソフトウェアの統合により、メンテナンスを事後対応型のタスクから予防的な戦略へと変革します。

・精密診断：1つのMPPTが数十のストリングを管理する従来のシステムと比較して、MPPTあたりわずか2つのストリングに制御を絞り込むことで、システムは瞬時に故障を特定し、トラブルシューティングを15倍高速化します。

・ミリ秒レベルのインテリジェンス： 独自のMPPTアルゴリズムは、多要素予測を利用してミリ秒レベルで調整を行うため、天候が急激に変動する際にも、システムが可能な限り高い出力を維持することができます。

・高速スキャン：部分的な影が発生した場合、マルチピークスキャンは、わずか10秒で真の最大電力点を特定します。これは、従来のソリューションに必要な40秒から60秒と比較して、最大6倍高速です。

ライフサイクルアセスメント（LCA）：持続可能性のためのエンジニアリング

ライフサイクルアセスメント（LCA）の理念を取り入れ、Sigenergyはプロジェクトのライフサイクル全体を通じて価値を最適化します。高い出力密度により、製造時の1キロワットあたりの原材料消費量を削減できます。運用段階では、高精度のMPPT管理とインテリジェントなO&Mが、炭素排出量と現地サービスの資源需要の両方を削減します。精密なエンジニアリングによってLCOEを低下させることに注力することで、Sigenergyは、クリーンエネルギーへの移行に向けた強固な基盤を世界市場に提供しています。



Sigenergy utility-scale PV inverter



（日本語リリース：クライアント提供）

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