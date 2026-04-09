【4/9より】最大500万円/「生産性向上促進事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「中小企業生産性向上促進事業費補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/seisansei/r8.html
生産性向上に資する設備導入に対して、最大500万円を補助します。
神奈川県内に事業所があれば、本社が県外でも申請可能です。
また、条件を満たせば事前着手も可能です。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【対象者】
神奈川県内に事業所がある中小企業等
・付加価値額を年率平均1.5%(3年で4.5%)以上増加させる計画であること
・給与支給総額を増加させること
【応募期間】
6月公募 令和8年5月1日(金)9時 ～ 令和8年6月30日(火)17時
7月公募 令和8年7月1日(水)9時 ～ 令和8年7月31日(金)17時
8月公募 令和8年8月3日(月)9時 ～ 令和8年8月31日(月)17時
【補助額】
補助率：補助対象経費の2分の1以内(小規模事業者は3分の2)
補助上限額：500万円
【補助事業実施期間】
交付決定日(又は申請日) ～ 令和9年1月31日(日)
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com