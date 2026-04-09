【AnimeJapan2026】「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月9日(木)よりAnimeJapan2026にて販売しておりました「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
AnimeJapan2026にて開催しておりました「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4575
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月9日(木)18:00～4月23日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
ランダムキラキラカンバッジ
BALLOON ver.
価格：660円（税込）
セット：6,600円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ランダムアクリルステッカー
BALLOON ver.
価格：660円（税込）
セット：6,600円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
スライドキーホルダー
BALLOON ver.
価格：各1,485円（税込）
種類数：全5種
アクリルプレート BALLOON ver.
価格：各1,870円（税込）
種類数：全2種
デカアクリルスタンド
BALLOON ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全5種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4575
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月9日(木)18:00～4月23日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬～下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売