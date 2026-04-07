デジタルメディア事業を展開する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が制作・運営する、債務整理とお金の悩み解消メディア「債務整理相談ナビ」では、東京都で債務整理を検討する方に向けた特集ページを全面リニューアルしました。従来の事務所一覧に加え、手続き別（任意整理・個人再生・自己破産）の費用相場、東京地裁の独自運用（即日面接制度・個人再生委員の必須選任）、弁護士と司法書士の選び分け基準など、相談前に知っておきたい実務情報を大幅に拡充。東京都内130超の事務所をGoogle口コミ評価で絞り込み比較できる構成とあわせ、「どこに相談すればいいか分からない」という迷いを減らすための判断材料を体系的に整備しています。

リニューアルの背景

https://saimu.cieloazul.co.jp/pref/tokyo/

東京都は全国で最も弁護士・司法書士事務所が集中する地域です（登録弁護士数 約23,000人、登録司法書士数 約4,800人）。選択肢が豊富な反面、費用体系や対応範囲が事務所ごとに異なり、「どこに相談すればいいのか分からない」という声が多く寄せられていました。従来の記事は事務所の一覧掲載が中心でしたが、今回のリニューアルでは「事務所を選ぶ前に知っておくべき判断材料」を体系的に整備し、利用者がより納得感のある相談先選びができる構成へと刷新しました。

今回のリニューアルで追加・拡充した内容

【1】手続き別の費用相場を新設

任意整理・個人再生・自己破産それぞれについて、費用の目安を表形式で新たに掲載。事務所一覧では着手金しか比較できませんが、本セクションでは報酬金や裁判所費用も含めた相場感を確認できます。「着手金0円」でも総額では割高になるケースがあることなど、見落としやすいポイントも解説しています。

【2】東京地裁の独自運用を解説

東京地方裁判所には、他の地域にはない独自の運用があります。・即日面接制度：弁護士が代理人の場合、自己破産の申立て当日に裁判官と面接可能。手続き期間の短縮につながる・個人再生委員の必須選任：東京地裁では個人再生委員が必ず選任され、報酬として15万～25万円が別途発生。大阪地裁など他の多くの地裁では弁護士代理時は原則不選任これらの違いは、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかの判断にも直結するため、比較表を交えて解説しています。

【3】弁護士と司法書士の選び分け基準を明示

「1社あたり140万円以下の任意整理なら司法書士でも対応可能」「個人再生・自己破産は弁護士が有利（東京地裁の即日面接が使える）」など、借入額と希望する手続きに応じた具体的な判断基準を掲載しました。

【4】東京都内130超の事務所一覧を口コミ評価で比較可能

従来から掲載していた東京都内の事務所一覧（130件超）に加え、Google口コミ評価でのフィルタリング機能（4.0以上／3.0以上／指定なし）を活用した比較方法を案内。すべての掲載事務所は東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、または東京司法書士会に登録されている正規の法律専門家です。

【5】よくある質問（FAQ）を5問追加

「費用が払えない場合の法テラス活用法」「家族にバレずに手続きする方法」「東京で無料相談できる公的機関」など、相談前の不安に対応するFAQを新設。

掲載ページ

債務整理相談ナビ®について

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債務整理相談ナビ® は、借金問題の解決に役立つ手続きや専門家情報をわかりやすくまとめる「債務整理とお金の悩み解消メディア」です。・全47都道府県の相談窓口まとめ・手続きごとの基礎解説（任意整理・個人再生・自己破産・特定調停）・専門家への取材記事・代表インタビュー・1,024人を対象とした独自調査「債務整理相談ナビ白書」の公開などを通じて、悩んでいる方が"自分に合った相談先"を見つけられるようサポートしています。

会社概要

会社名：株式会社cielo azul所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F代表取締役：大泉 聡事業内容：複数の専門メディアの企画・運営運営メディア：債務整理相談ナビ／派遣会社登録ナビ／興信所探偵ナビ／ふるさとめぐり／神社めぐり ほか企業サイト：https://www.cieloazul.co.jp/＜お問い合わせはこちら＞運営会社：株式会社cielo azul企業サイト：https://www.cieloazul.co.jp