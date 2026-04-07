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QS世界大学ランキング25位の名門・シドニー大学への道！国内で始める海外進学の最短ルート京進の海外進学準備校 「シドニー大学説明会」を4月・5月にオンラインで特別開催
中高生と保護者対象、参加無料
株式会社京進が運営する、オーストラリアの名門大学への進学プログラム「京進の海外進学準備校 UNSW ファウンデーション・スタディーズ・プログラム 京進京都キャンパス（以下、UNSW京都キャンパス）」では、世界トップクラスの教育環境を目指す中高生およびその保護者に向けた無料オンラインイベント、「特別企画 "シドニー大学説明会"『在学生インタビュー＆キャンパスツアー』」を2026年4月21日(火) ・29日(水・祝)、5月8日(金)の3日間にわたり開催いたします。
シドニー大学とは？
オーストラリア最古の名門校 シドニー大学は、最新の2026年QS世界大学ランキングにおいても25位に選出されています。 国際的な教育水準と卒業生の就職力の高さから日本からの進学希望者も多く、非常に人気のある大学のひとつです。
名門校合格を確実にする「国内進学準備」と大学最新情報
本説明会では、UNSW京都キャンパスのプログラムを修了しシドニー大学に進学した学生による特別インタビューをお届けします。成績を利用して同校へ進学する具体的なプロセスを詳しく解説するほか、シドニー大学独自の「Shared Pool（履修制度）」システムや奨学金について、また実際のキャンパスの様子動画なども交えた最新“シドニー大学”を紹介していきます。
物価高を乗り越える「現役生の生の声」
昨今の歴史的な円安・物価高の中、実際に現地で生活する学生がどのような工夫をし学業と生活を両立させているのか、リアルな体験談を紹介します。
海外進学に関心がある中高生やそのご家族にとって、UNSW京都キャンパスや進学準備校から海外大学へ進学する過程の詳細もわかる、非常に役立つ内容となっています。ぜひご活用ください。
【開催概要】
■タイトル：「特別企画 "シドニー大学説明会"『在学生インタビュー＆キャンパスツアー』」
■日程：
2026年4月21日(火) 19:00〜19:45
4月29日(水・祝) 11:00〜11:45
5月8日(金) 19:00〜19:45
■対象：海外進学を目指す中高生・保護者・教育関係者の皆さま
■実施方法：ZOOMを使用し、オンラインで実施
■内容：
1. シドニー大学の特色・特徴〈奨学金情報含む〉
2. UNSW_Kyoto(ファウンデーションコース)からの進学方法
3. シドニー大学一回生(UNSW_Kyoto 4期生)の特別インタビュー
▷シドニー大学での学習について
▷シドニーでの生活について
▷物価高における生活面での工夫について
▷これからの大学生活でチャレンジしたいこと
▷海外進学を目指している中高生へのメッセージ
4. シドニー大学キャンパス紹介
■料金：無料 ※通信料などに関する費用は各自でご負担ください
■お申込み方法：以下ページより、希望する日程の開始時間までに登録しご参加ください。
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2026/03/13/sydney_uni/
【京進の海外進学準備校について】https://unswglobal.kyoshin.co.jp/
2023年2月に開校した日本初の大学附属ファウンデーションコース（進学準備校）。株式会社京進が、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学へのパスウェイ（進学）をサポートする大学機関UNSW Collegeとライセンス契約を結び運営。9カ月間の提供プログラムを通じ、現地大学での学習にスムーズに移行できるよう、確かな英語力、学問的知識、各種スキルを身につけることができます。日本からの留学生に人気の高いCommerce（商学）分野で履修可能なプログラムの提供で進学後、主に、経済学・経営学・商学・人文社会学・情報システム学・法学などの専攻分野での学士取得を想定し運用しています。ニューサウスウェールズ大学は、2026年度QS大学ランキングで世界20位、2022年度QS世界大学就職力ランキングでは29位にランキングされています。
◎合格実績：https://unswglobal.kyoshin.co.jp/result/
＜各SNSでも情報を発信しています＞
Instagram：https://www.instagram.com/justgo_kyoshin/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/JustGo_Kyoshin
LINE：https://lin.ee/oxrl4t9
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の海外進学準備校について
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/
株式会社京進が運営する、オーストラリアの名門大学への進学プログラム「京進の海外進学準備校 UNSW ファウンデーション・スタディーズ・プログラム 京進京都キャンパス（以下、UNSW京都キャンパス）」では、世界トップクラスの教育環境を目指す中高生およびその保護者に向けた無料オンラインイベント、「特別企画 "シドニー大学説明会"『在学生インタビュー＆キャンパスツアー』」を2026年4月21日(火) ・29日(水・祝)、5月8日(金)の3日間にわたり開催いたします。
オーストラリア最古の名門校 シドニー大学は、最新の2026年QS世界大学ランキングにおいても25位に選出されています。 国際的な教育水準と卒業生の就職力の高さから日本からの進学希望者も多く、非常に人気のある大学のひとつです。
名門校合格を確実にする「国内進学準備」と大学最新情報
本説明会では、UNSW京都キャンパスのプログラムを修了しシドニー大学に進学した学生による特別インタビューをお届けします。成績を利用して同校へ進学する具体的なプロセスを詳しく解説するほか、シドニー大学独自の「Shared Pool（履修制度）」システムや奨学金について、また実際のキャンパスの様子動画なども交えた最新“シドニー大学”を紹介していきます。
物価高を乗り越える「現役生の生の声」
昨今の歴史的な円安・物価高の中、実際に現地で生活する学生がどのような工夫をし学業と生活を両立させているのか、リアルな体験談を紹介します。
海外進学に関心がある中高生やそのご家族にとって、UNSW京都キャンパスや進学準備校から海外大学へ進学する過程の詳細もわかる、非常に役立つ内容となっています。ぜひご活用ください。
【開催概要】
■タイトル：「特別企画 "シドニー大学説明会"『在学生インタビュー＆キャンパスツアー』」
■日程：
2026年4月21日(火) 19:00〜19:45
4月29日(水・祝) 11:00〜11:45
5月8日(金) 19:00〜19:45
■対象：海外進学を目指す中高生・保護者・教育関係者の皆さま
■実施方法：ZOOMを使用し、オンラインで実施
■内容：
1. シドニー大学の特色・特徴〈奨学金情報含む〉
2. UNSW_Kyoto(ファウンデーションコース)からの進学方法
3. シドニー大学一回生(UNSW_Kyoto 4期生)の特別インタビュー
▷シドニー大学での学習について
▷シドニーでの生活について
▷物価高における生活面での工夫について
▷これからの大学生活でチャレンジしたいこと
▷海外進学を目指している中高生へのメッセージ
4. シドニー大学キャンパス紹介
■料金：無料 ※通信料などに関する費用は各自でご負担ください
■お申込み方法：以下ページより、希望する日程の開始時間までに登録しご参加ください。
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2026/03/13/sydney_uni/
【京進の海外進学準備校について】https://unswglobal.kyoshin.co.jp/
2023年2月に開校した日本初の大学附属ファウンデーションコース（進学準備校）。株式会社京進が、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学へのパスウェイ（進学）をサポートする大学機関UNSW Collegeとライセンス契約を結び運営。9カ月間の提供プログラムを通じ、現地大学での学習にスムーズに移行できるよう、確かな英語力、学問的知識、各種スキルを身につけることができます。日本からの留学生に人気の高いCommerce（商学）分野で履修可能なプログラムの提供で進学後、主に、経済学・経営学・商学・人文社会学・情報システム学・法学などの専攻分野での学士取得を想定し運用しています。ニューサウスウェールズ大学は、2026年度QS大学ランキングで世界20位、2022年度QS世界大学就職力ランキングでは29位にランキングされています。
◎合格実績：https://unswglobal.kyoshin.co.jp/result/
＜各SNSでも情報を発信しています＞
Instagram：https://www.instagram.com/justgo_kyoshin/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/JustGo_Kyoshin
LINE：https://lin.ee/oxrl4t9
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の海外進学準備校について
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/