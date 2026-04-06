『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』 2026年5月号「ようこそ！ニッポンのホテルへ」が4月6日に発売！

株式会社ディスカバー・ジャパン『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』 2026年5月号 Vol.174「ようこそ！ニッポンのホテルへ」

ニッポンのホテル、新しい顔ぶれが今年も続々登場しています。数ある中でも特に話題になっている「帝国ホテル 京都」をはじめ話題のホテル＆リゾートについてご紹介。そして、宿の「地域や文化への入り口になる」というこれからますます重要になっていくと思われる役割についても注目し、地域を知る特別な体験を用意している宿をピックアップ。いまの日本のホテルの最前線、そしてこれからの可能性を凝縮させた特集です。

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NEW OPENのホテルへ

「日本の迎賓館」として誕生し、日本のホテルブランドを代表する「帝国ホテル 京都」。京都・祇園の歴史的建造物がどのようにホテルへ転換したのか、その経緯や建築・インテリア、そして帝国ホテルだからこそのもてなしや料理に至るまで、その魅力を紐解いています。そして、「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」、「AZUMA FARM Koiwai」など、注目のリゾートについてもご紹介。いまチェックしておきたいホテルの最新事情をいち早くお届けします。

美味しい宿＆憧れホテルのレストラン

地域の食材を使った、個性豊かな料理を目当てに訪れたいオーベルジュ。そして、宿泊者以外でも利用できる、あのホテルのレストラン。魅力的な食体験ができる場所を集めました。

【美食の宿】

星のや京都／一 能登島（ひとつ のとじま）／彼は誰（かわたれ）／Hotel宇多野京都別墅／歓宿縁ESHIKOTO

【憧れホテルのレストラン】

パーク ハイアット 東京「ニューヨーク グリル」／フェアモント東京「DRIFTWOOD BAR & GRILL」／ホテル虎ノ門ヒルズ「ル・プリスティン東京」／ジャヌ東京「虎景軒（フージン）」／ホテル ザ ミツイ キョウト「都季（TOKI）」／THE SHINMONZEN「Jean-Georges at The Shinmonzen」／志摩観光ホテル「ラ・メール」／大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション「THE-MOMENT GRILL&DINING」

空間や建築を楽しむ宿

建築や空間に美意識が宿る滞在を愉しみたい！「エスパシオ ナゴヤキャッスル」は、名古屋に息づく武家文化の粋が詰まったホテル。目前の名古屋城を借景に、金箔、組子、漆芸などを用いた絢爛豪華なアートピースの数々がゲストの気持ちを高めます。そして明治期から日本のおもてなし文化を牽引してきた「万平ホテル」は、2026年にホテルを象徴するアルプス館が90周年を迎えました。長い年月の中でも変わらない建築美を中心に、その魅力をご紹介します。

あのホテルに泊まってかなえる忘れられない一生ものの体験

ホテルステイの楽しみは宿泊だけではありません。地域文化との交流、伝統文化や食文化に触れる体験、土地のディープな魅力を発見する街歩き、大自然と遊ぶアウトドアスポーツ、心身を癒すウェルネス体験など、地域の魅力に出合うユニークな体験を用意しているホテルが増えています。本企画では、多種多様なアクティビティを楽しめる25のホテルを厳選し、ジャンル別にご紹介。ローカルを満喫する旅の目的地にしてみませんか？

地域文化と交流する／食文化に出合う／伝統工芸に触れる／日本の美を体感／心身をととのえる／アウトドアスポーツを満喫！／生き物と触れ合う／街歩きを楽しむ

伝泊 The Beachfront MIJORA／はいむるぶし／アマネム／楽土庵／嬉野 八十八／ザ・プリンス 京都宝ヶ池／界 遠州／KURABITO STAY／星のや京都／SUKU／バンヤンツリー・東山 京都／MUNI KYOTO／禅坊 靖寧／ふふ 京都／扉温泉 明神館／シックスセンシズ 京都／Azumi Setoda／里山十帖／Sankara hotel & spa屋久島／ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄／ホテル シギラミラージュ／フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ／アンダーズ 東京／OMO7大阪／ホテルグランヴィア京都

一流ホテルの美味しい名作ものがたり

明治期に開業したクラシックホテルや21世紀に日本に初上陸したラグジュアリーホテルは、日本の近現代のおもてなしの象徴です。ホテルスイーツという分野も例外ではありません。世界的スターであるジョン・レノンが愛した伝統のひと皿から、ショップに並ぶや否や売り切れる珠玉の一品まで、歴代のシェフが磨き上げてきた一流ホテルの美しき名作たち。一度は食べたい、いや、何度でも食べたい、名作スイーツの物語をご賞味ください。

「帝国ホテル東京」のブルーベリーパイ／「ホテルニューオータニ」の東京スーパーチーズケーキ／「ウェスティンホテル東京」のシグネチャーシュークリーム／「パレスホテル東京」の千代ちょこ／「ザ・ペニンシュラ東京」のマンゴープリン／「万平ホテル」の伝統のアップルパイ

Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）とは

2008年創刊の雑誌『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』は、”ニッポンの魅力、再発見”をコンセプトに、日本のモノ・コト・場所・人を通して、本物かつ上質な日本文化の魅力を、わかりやすく、丁寧に編集・提案する「日本の入門書」メディアです。

株式会社ディスカバー・ジャパン発行

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＜次号のお知らせ＞

Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）2026年6月号

「ニッポンの養生術。」

心身をととのえ、健やかに過ごすための知恵があらためて見直されています。禅や書に学ぶ心のととのえ方をはじめ、貝原益軒の『養生訓』に見る暮らしの知恵、日本茶や薬味といった食養生や、睡眠の在り方まで。日本の文化に根ざしたウェルネスの実践をひも解くとともに、温泉やリトリートなど、滞在を通して心身をととのえるリゾートも紹介いたします。