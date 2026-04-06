Mリーグ2025-26シーズン、新たに大正製薬株式会社とスポンサー契約を締結
一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、「Mリーグ2025-26シーズン（以下Mリーグ2025-26）」において、新たに大正製薬株式会社とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。
■「Mリーグ」スポンサー概要
企業名：大正製薬株式会社
代表者：代表取締役社長 上原 茂
事業内容：医薬品・健康関連商品等の研究・開発・製造・販売
契約期間：2026年4月～2026年8月
契約内容：Mリーグ2025-26トップスポンサー
■一般社団法人Mリーグ機構 概要
【名称】 一般社団法人Mリーグ機構
【役員】
最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎
代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋
理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸
理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久
理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆
理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充
理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄
理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五
理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝
理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚
理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心
監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治
【所在地】東京都港区
【活動開始】2018年7月
公式サイト：https://m-league.jp
■URL
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