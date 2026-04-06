UNITED NUDE 渋谷スクランブルスクエアにてポップアップストアを開催
株式会社UNITED NUDE JAPAN
UNITED NUDE（ユナイテッドヌード）は2026年4月4日（土）から5月31日（日）までの期間、渋谷スクランブルスクエアにてポップアップストアを開催。
春夏の主役となる一足を、ぜひこの機会にお手に取ってご覧くださいませ。
UNITED NUDE（ユナイテッドヌード）は2026年4月4日（土）から5月31日（日）までの期間、渋谷スクランブルスクエアにてポップアップストアを開催。
2026年春夏の新作に加え、UN3D.別注モデルやNEWモデルを渋谷スクランブルスクエア先行で発売する。期間限定でKiwanda Kiwandaのオリジナルソックスも展開。
そして、話題のアーティストチーム"Wake up"古橋太海とコラボレーションし、「変わりゆく渋谷の街並み」をテーマに東急渋谷に関連する新旧の建築物の手描きアートを店内に展示。
渋谷の街並みを描いた渋谷スクランブルスクエアならではの店内にも注目。
春夏の主役となる一足を、ぜひこの機会にお手に取ってご覧くださいませ。
【開催情報】
UNITED NUDE POP UP STORE
期間：2026年4月4日（土）～5月31日（日）
場所：渋谷スクランブルスクエア 4F Space4