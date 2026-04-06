ビオレｕの「自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」と「泡で出てくる！ボディウォッシュ」から　プーさん原作デビュー100周年限定デザインが登場！

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、2026年4月11日、『ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー』と『ビオレu 泡で出てくる！ボディウォッシュ』から「プーさんデザイン」を数量限定で発売します。

「自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」は、快適でラクな手洗いを実現する多くの「こだわり」を詰め込んだオートディスペンサー商品です。「ラクで使いやすい」「シンプルな形とコンパクトなサイズ感がいい」「丸ごと洗えるから、水場でも安心」など支持をあつめています。

また、「泡で出てくる！ボディウォッシュ」は、力の弱いお子さまでもラクに押せて、泡立て不要でそのまま洗えるのが特長です。

この度、「ビオレｕ」は、くまのプーさん原作デビュー100周年を記念し、家族みんなの手洗い・からだ洗いに楽しさを届けるコラボレーションを実現しました。

「自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」は、眠っているプーさんのパーツが付いた特別仕様で、全面には100周年を記念した楽しいシーンをほどこしました。

「泡で出てくる！ボディウォッシュ」は、「ビオレｕ」オリジナルの、泡に包まれたプーさんデザインで、思わずからだを洗うのが楽しくなるパッケージとなっています。

家族みんなの清潔な暮らしのために、「ビオレｕ」は、これからも笑顔で楽しい手洗い・からだ洗いを提案してまいります。

■商品特長

『ビオレｕ 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー プーさんデザイン』

- なめらか泡が自動で出てくる、快適に使えるこだわり設計- 眠っているプーさんのパーツが付いた特別仕様- 手肌にやさしいなめらかな泡- 防水機能付きで、外側も内側もまるごと洗える- ポンプタイプとほぼ同じコンパクトサイズ- ビオレｕ 泡ハンドソープのつめかえ用が使える（異なる香りを補充される際は、取扱説明書をご覧いただき、必ずタンク内のハンドソープを空にしてタンク・配管・ノズル内を清掃してからお使いください）- 泡量を2段階（少量1.0ml／標準1.5ml）に調節できる- 手を引くと途中でも泡が止まる- パカッと開けて注ぐだけでつめかえラクラク！残量がわかる「窓」付き- 滑り止め（シリコーンゴム）付きで倒れにくい お試し用電池（単4形アルカリ乾電池×4本）とビオレu泡ハンドソープつめかえ用430ml付きで、開封後すぐに使える

『ビオレｕ 泡で出てくる！ボディウォッシュ やさしいフレッシュフローラルの香り プーさんデザイン』

- キメ細かくて、もっちりとした泡が長続き- 手のひらでなでるだけで、全身の汗や汚れをきちんと落とせる- 家族みんなで使える、泡で出てくるボディウォッシュ- 素肌とおなじ弱酸性- 赤ちゃんの肌にも使える- すこやか素肌、洗うたびすべすべ- 無着色

■商品名／内容量[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1821_1_774e810f7fcc18f092c069d49138fe87.jpg?v=202604060951 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■発売日／地域

2026年4月11日／全国

※一部店舗によっては対象商品の取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※数量限定のため、在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

■関連サイト

ビオレｕ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bioreu/?cid=bioreu_prtimes250722(https://www.kao.co.jp/bioreu/)