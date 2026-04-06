ビオレｕの「自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」と「泡で出てくる！ボディウォッシュ」から プーさん原作デビュー100周年限定デザインが登場！
花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、2026年4月11日、『ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー』と『ビオレu 泡で出てくる！ボディウォッシュ』から「プーさんデザイン」を数量限定で発売します。
「自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」は、快適でラクな手洗いを実現する多くの「こだわり」を詰め込んだオートディスペンサー商品です。「ラクで使いやすい」「シンプルな形とコンパクトなサイズ感がいい」「丸ごと洗えるから、水場でも安心」など支持をあつめています。
また、「泡で出てくる！ボディウォッシュ」は、力の弱いお子さまでもラクに押せて、泡立て不要でそのまま洗えるのが特長です。
この度、「ビオレｕ」は、くまのプーさん原作デビュー100周年を記念し、家族みんなの手洗い・からだ洗いに楽しさを届けるコラボレーションを実現しました。
「自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」は、眠っているプーさんのパーツが付いた特別仕様で、全面には100周年を記念した楽しいシーンをほどこしました。
「泡で出てくる！ボディウォッシュ」は、「ビオレｕ」オリジナルの、泡に包まれたプーさんデザインで、思わずからだを洗うのが楽しくなるパッケージとなっています。
家族みんなの清潔な暮らしのために、「ビオレｕ」は、これからも笑顔で楽しい手洗い・からだ洗いを提案してまいります。
■商品特長
『ビオレｕ 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー プーさんデザイン』
- なめらか泡が自動で出てくる、快適に使えるこだわり設計
- 眠っているプーさんのパーツが付いた特別仕様
- 手肌にやさしいなめらかな泡
- 防水機能付きで、外側も内側もまるごと洗える
- ポンプタイプとほぼ同じコンパクトサイズ
- ビオレｕ 泡ハンドソープのつめかえ用が使える
（異なる香りを補充される際は、取扱説明書をご覧いただき、必ずタンク内のハンドソープを空に
してタンク・配管・ノズル内を清掃してからお使いください）
- 泡量を2段階（少量1.0ml／標準1.5ml）に調節できる
- 手を引くと途中でも泡が止まる
- パカッと開けて注ぐだけでつめかえラクラク！残量がわかる「窓」付き
- 滑り止め（シリコーンゴム）付きで倒れにくい お試し用電池（単4形アルカリ乾電池×4本）とビオレu泡ハンドソープつめかえ用430ml付きで、開封後すぐに使える
『ビオレｕ 泡で出てくる！ボディウォッシュ やさしいフレッシュフローラルの香り プーさんデザイン』
- キメ細かくて、もっちりとした泡が長続き
- 手のひらでなでるだけで、全身の汗や汚れをきちんと落とせる
- 家族みんなで使える、泡で出てくるボディウォッシュ
- 素肌とおなじ弱酸性
- 赤ちゃんの肌にも使える
- すこやか素肌、洗うたびすべすべ
- 無着色
■商品名／内容量
[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1821_1_774e810f7fcc18f092c069d49138fe87.jpg?v=202604060951 ]
※メーカー希望小売価格は設定いたしません
■発売日／地域
2026年4月11日／全国
※一部店舗によっては対象商品の取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※数量限定のため、在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。
■関連サイト
ビオレｕ ブランドサイト
https://www.kao.co.jp/bioreu/?cid=bioreu_prtimes250722(https://www.kao.co.jp/bioreu/)