「楽天家計簿」、ユーザーの家計管理から資産形成までを支援する取り組みを開始

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が運営する家計管理アプリ「楽天家計簿」は、ユーザーの家計管理から資産形成までを支援する取り組みを開始しました。

本取り組みの第1弾として、「はじめての無料資産形成相談 選べるぐるめ プレゼントプログラム」を本日より実施します。金融商品仲介業者として資産運用のアドバイスを行う楽天インシュアランスプランニング株式会社と連携して実施するもので、専用ページから「はじめての無料資産形成相談」に申し込み、オンラインで資産形成や生命保険に関する相談を行った楽天会員に、デジタルギフト「選べるぐるめギフトカード」550円分を進呈します。

本取り組みは、「楽天家計簿」を通じた家計管理と合わせて金融サービスと連携することで、ユーザーの家計における課題を解決することを目的としています。近年、物価上昇やライフプランの多様化などを背景に家計管理や資産形成への関心が高まる中で、家計の現状把握と将来設計を結び付けて考える機会の必要性が大きくなっています。本取り組みは、日々の収支を可視化する「楽天家計簿」を起点に、ユーザーが自らの家計状況を理解し、将来の資産形成について主体的に考える機会を創出することを目指します。

「楽天家計簿」は、ユーザーのライフスタイルに合わせた便利な機能を提供し続けることで、より豊かな生活をサポートするために取り組んでまいります。

■「はじめての無料資産形成相談 選べるぐるめ プレゼントプログラム」概要

URL： https://hoken.rakuten.co.jp/rakuten_kakeibo/

開始日時： 2026年4月6日（月）10:00

内容： 以下の条件をすべて満たした方にデジタルギフト「選べるぐるめギフトカード」550円分を進呈

1．専用ページから楽天IDを使用して「はじめての無料資産形成相談」を初めて申し込んだ方

2．オンラインで資産形成および生命保険について相談を行った方

※プレゼントプログラムの詳細は、特設サイトから確認することができます。

※プレゼントプログラムは、予告なく変更・中止する場合があります。

■「楽天家計簿」について

「楽天家計簿」は、日々の暮らしにおけるお金の動きを可視化して家計管理を簡単に行うことができる、無料で利用可能な家計管理アプリです。銀行口座やクレジットカード、携帯電話料金、ショッピングサイトなどと連携することで、給与・賞与などの収入や日々の支出を自動で集約し、グラフやカテゴリー別に見える化することができます。さらに、証券、年金、カードローンなども含めた総合的な資産の一元管理が可能です。多くのユーザーが日常の支出管理から将来の資産形成まで、幅広い目的で活用しています。

公式サイト： https://personal-finance.rakuten.co.jp/

以 上