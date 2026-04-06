ZOZOマリンスタジアムで「肥満と肥満症ほっとかない！DAY」を開催　元千葉ロッテマリーンズ選手 青松 慶侑さんと千葉大学 小野啓先生がトークショーを実施

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社



ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長：小谷 啓輔、本社：東京都千代田区) は、肥満および肥満症の啓発活動の一環として、2026年4月4日 (土) にZOZOマリンスタジアムで開催されたプロ野球パ・リーグ戦「千葉ロッテマリーンズ」対「福岡ソフトバンクホークス」に冠協賛し、「肥満と肥満症 ほっとかない！DAY」を開催しました。

本イベントは、2024年10月にノボ ノルディスク ファーマと千葉市および千葉大学の3者で締結した「肥満および肥満症対策に関する連携協定」に基づき実施されたもので、スタジアム来場者に向けて、肥満と肥満症の違いや、正しい知識を持つことの重要性を伝えることを目的としています。

当日は、入場ゲートでのうちわとチラシ配布や球場外周ブースでのクイズ企画に加え、外周特設ステージにて、元千葉ロッテマリーンズOBの青松慶侑さんと、千葉大学 予防医学センター 教授 小野啓先生を迎えたスペシャルトークショーを開催しました。

■ トークショー内容

トークショーでは、「肥満と肥満症 知ることからはじめよう」をテーマに、BMIと健康の考え方、肥満と肥満症の違い、そして肥満症を社会全体で考える重要性について解説が行われました。

青松さんは、現役引退後の体の変化を振り返りながら、健康への意識が高まった自身の経験を紹介しました。小野先生は、BMIは健康状態を判断する唯一の基準ではなく、体重だけでなく筋肉量と脂肪量のバランスといった「体の状態」を見ることが重要であると説明しました。また、「肥満」と「肥満症」は異なり、肥満症は医学的な治療や支援が必要となる場合があることが紹介されました。さらに、肥満症の背景には生活習慣だけでなく、体質や生活環境などが関係しており、個人の努力不足として捉えるのではなく、社会全体で理解し支えていくことが重要であるとのメッセージが伝えられました。

「肥満と肥満症」について学んだ青松さんはトークの最後に、子どもたちに野球を教える立場として、今後は生活習慣の大切さだけではなく、健康的な生活を自然に過ごすことができる環境づくりについても伝えていきたいと語りました。

■ イベント概要

・イベント名：「肥満と肥満症 ほっとかない！DAY」特別トークショー

「青松慶侑さんとのトークショー ～肥満と肥満症 知ることからはじめよう～」

・日時：2026年4月4日 (土) 12:00～12:20

・会場：ZOZOマリンスタジアム (千葉県千葉市美浜区美浜1)

・トークショー登壇者：青松慶侑さん (元千葉ロッテマリーンズ選手)

小野啓先生 (千葉大学 予防医学センター 教授)

・その他全体プログラム：

― 入場ゲートでのうちわとチラシを配布

― 球場外周特設ブースでの「肥満と肥満症に関するクイズ」イベント

■ 千葉市 肥満と肥満症ほっとかない！プロジェクトについて

千葉市、国立大学法人千葉大学、ノボ ノルディスク ファーマ株式会社の三者による協定締結により発足した、独自の肥満および肥満症対策プロジェクトです。これまで、肥満・肥満症は「個人」の問題として、その解決は当事者一人ひとりの努力に任されてきました。しかし肥満・肥満症の本質は「健康」という社会の問題であり、社会全体で協力して取り組むべきテーマです。本プロジェクトを通じて、肥満や肥満症への理解向上を図り、生活習慣の改善などの予防を促すことで肥満対策を含む健康づくりを推進します。 小児から成人まで、予防から治療まで。千葉市がより健康な都市になるために、そこに住む人々を誰一人「ほっとかない！」、そんな千葉市をめざしたいという思いを込めて、このプロジェクトは「千葉市 肥満と肥満症ほっとかない！プロジェクト」と名付けられました。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://himantohimansyo.city.chiba.jp/

ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923 年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。

ノボ ノルディスクは現在 80 カ国に約 68,800 人の社員を擁し、製品は約 170 カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は 1980 年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。www.novonordisk.co.jp(https://www.novonordisk.co.jp/)