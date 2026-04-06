2026年度「認定メンテナンスサービスエンジニア【ベーシックコース】講習会」開催のご案内

日本エステティック振興協議会

一般社団法人日本エステティック工業会（所在地：東京都、理事長：瀧川睦子）は、エステティック機器の安全性およびサービス品質の向上を目的として、2026年度「認定メンテナンスサービスエンジニア【ベーシックコース】講習会」を開催いたします。

■ 講習会開催の背景

近年、エステティック機器の高度化・多様化に伴い、現場における適切なメンテナンス対応やトラブル対応の重要性が一層高まっています。

本講習会は、機器の安全性確保およびエステティックサロン現場での信頼性向上を目的として、メンテナンスに携わる技術者の基礎知識と実務スキルの習得を支援するものです。

■ 講習会の特長

本講習会は、座学と実技を組み合わせた実践的なカリキュラムにより、現場で即活用できるスキルの習得を目指します。

エステティック機器の保守・点検の基礎知識 故障発生時の対応手順 技術者としての基本マナー 電気・電子の基礎知識 計測機器の取り扱い方法 はんだ付けの基礎実技

これにより、サービスエンジニアとして必要な基礎力を体系的に学ぶことが可能です。

■ 開催概要

名称：認定メンテナンスサービスエンジニア【ベーシックコース】講習会

開催日：2026年9月16日（水）

開催場所：滝川株式会社 本社ビル4階 講習会場

講習時間：9:00～18:00

定員：30名（先着順）

■ 受講対象

・エステティック機器のメンテナンス業務に従事している方

・サービスエンジニアを目指す方

・機器販売・営業担当で技術知識を習得したい方

※会員・非会員を問わず受講可能

■ 受講料

会員：18,000円（税込）

非会員：22,000円（税込）

※教材費・認定証発行費含む

■ 修了・認定

本講習会終了後に実施する試験に合格した方には、「認定メンテナンスサービスエンジニア（ベーシック）」資格を付与いたします。

本資格は3年間有効で、更新制度を設けております。

■ 今後の展望

当工業会では、本講習会を通じてエステティック業界全体の技術レベルの底上げと、安全・安心なサービス提供体制の構築を推進してまいります。

■ お申込み方法

受講をご希望の方は、当工業会ホームページより申込書をダウンロードの上、必要事項をご記入いただきお申し込みください。

日本エステティック工業会ホームページ https://jeia.gr.jp/

※定員に達し次第、受付終了となります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本エステティック工業会 事務局

TEL：03-6240-9910

FAX :03-6240-9930