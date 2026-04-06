「呑（の）んで！もらおう！乾杯キャンペーン2026」今年は4月7日（火）本拠地開幕戦から開催！ ～監督・選手リストバンドをゲットしよう！～

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、4月7日（火）東京ヤクルトスワローズ戦から4月26日（日）広島東洋カープ戦まで、「呑（の）んで！もらおう！乾杯キャンペーン2026」を開催します。本キャンペーンでは、アルコール商品をお買上げの方に引換補助券をお渡しし、5枚集めた方に「阪神タイガース監督・選手リストバンド（全10種）」を1つプレゼントします。

いよいよ阪神甲子園球場での熱戦が開幕！阪神タイガースの勝利を願って乾杯しましょう！

詳細は、次のとおりです。

【「呑（の）んで！もらおう！乾杯キャンペーン2026」の詳細】

1 概要

開催期間中、阪神甲子園球場でアルコール商品（※）をお買上げの方に、1杯につき「引換補助券」を1枚お渡しし、5枚集めた方にもれなく「阪神タイガース監督・選手リストバンド（全10種）」を1つプレゼントします。

※全てのアルコール商品が対象です。

※プレミアムラウンジ、docomo LOUNGE KOSHIENは対象外です。

2 期間

阪神甲子園球場で開催される4月7日（火）東京ヤクルトスワローズ戦～4月26日（日）広島東洋カープ戦の計11試合

※キャンペーン期間中でも景品がなくなり次第終了となります。

※景品引換えは4月26日（日）広島東洋カープ戦の店舗営業終了時間までとなります。

3 景品

阪神タイガース監督・選手リストバンド（全10種）

※種類をお選びいただくことはできません。

4 景品引換場所

内野2階及び外野1階の「ピザーラエクスプレス」（MAP（9））、「日本一の串かつ 横綱」（MAP（10））、「ライブレストランファイア」（MAP（11））、「たこ家道頓堀 くくる」（MAP（12））各店舗（ワゴン店舗を除く。）

▼内野MAP

https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/pro_menu2026/contents/map/index.html

▼外野MAP

https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/pro_menu2026/contents/map/index_g.html

※必ずキャンペーン開催中の店舗営業時間内にお引換えください。開催期間以外での引換えはできません。

※スタンド内の客席販売員（売り子）は引換えを行っていません。

※本紙掲載の写真は全てイメージです。内容は予告なく変更する場合があります。

阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。

阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/

阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/4d1bf4375dd693c5e97dbd203b881fff7442188f.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1