【次世代インバウンド対策】置き型AI翻訳機「okitalk」が現場の声を反映し大幅アップデート―― キヤノンマーケティングジャパン株式会社と連携し全国展開を加速

株式会社FIELDホテルカウンターでの利用イメージ

株式会社FIELD（本社：愛媛県、代表取締役：原田勝俊）は、プロ向けに特化した置き型タイプの次世代AI同時翻訳・通訳機「okitalk（オキトーク）」を大幅アップデートし、キヤノンマーケティングジャパン株式会社（以下、キヤノンMJ、本社：東京都）の販売網を通じて、2026年4月より全国で提案を開始いたしました。

急増する訪日客の満足度向上には、日本人スタッフによる丁寧な対応が不可欠です。「okitalk」は、対面接客の質を損なうことなく、多言語化を実現するプロ仕様のコミュニケーションツールです。外国人労働者との円滑な連携もサポートし、現場の「言葉の壁」と「人手不足」の両面を解決します。

■置き型翻訳機が接客インフラへ

インバウンドや技能実習生など、外国人とのコミュニケーションを円滑にする重要性が高まっていますが、スマートフォン翻訳や携帯型デバイスでは、共有の難しさや紛失・セキュリティリスクが課題となっています。そこで両面モニターを搭載した置き型タイプのAI翻訳機「okitalk」を2025年に発売いたしました。今回は導入先の要望を踏まえ、「より自然な対面コミュニケーション」を実現すべくアップデートいたしました。

■「日本人による接客」こそが、最大の体験コンテンツ

深刻な人手不足により外国人材への依存が高まる一方、TripAdvisor（トリップアドバイザー）やGoogleマップなどの口コミ評価を左右するのは、依然として「スタッフの対応力」です。

「コト消費（体験型消費）」に価値を置く訪日外国人にとって、日本人スタッフから直接サービスを受けること自体が貴重な日本文化体験となります。言葉の壁を理由に自動対応に頼るのではなく、okitalkを活用して「スタッフ自身」が向き合う。その真摯な姿勢が、顧客ニーズの深い把握と、店舗・施設への高評価やレビューの向上に直結します。

■進化した7つの新機能 ～ 人と人とをつなげる橋渡しツールへ ～

１.カスタマイズAI補正機能

「きる（切る・着る）」「ちゅうしゃ（駐車・注射）」など、文脈で意味が変わる言葉を、利用シーン（医療・飲食等）に合わせて最適に翻訳します。

２.間（自然な沈黙・待機時間）の設定が可能

挨拶の後の自然な「間（ま）」を最大3秒まで調整できます。不要な早期翻訳を防ぎ、スムーズな会話テンポを生み出します。

３.誤訳変換マスター機能

施設名や地名、専門用語を事前に登録し、現場固有の言葉を正確に翻訳します。誤訳によるトラブルを未然に防ぎます。

４.クリッカーによる遠隔操作

市販のクリッカーで離れた場所から翻訳を開始できます。ガラス越しの受付や美容院など、本体に触れにくい場面での利便性を高めました。

５.文字起こし機能（日本語のみ対応）

日本語の音声をリアルタイムで文字化します。行政窓口や病院での難聴者対応など、福祉の現場でも活用いただけます。

６.デジタルサイネージ機能

待機中に時計・動画・静止画を表示でき、自社案内や広告媒体として端末を有効活用いただけます。

７.筆談タブレット連携機能

翻訳機とタブレットを連携することで、手書き入力した文字を各国言語へ翻訳できます。翻訳機能はタブレット最大5台まで同一料金でご利用可能です。受付だけでなく館内や店舗内など、持ち運んで利用することも可能です。なお、筆談タブレットはオプションとして39,800円（税別）で提供しております。筆談タブレットで翻訳機能をご利用いただいた場合でも、各プラン料金内でご利用いただけますので、別途翻訳費用は発生いたしません。

筆談タブレットは追加費用なく携帯型翻訳機としてご利用いただけます。

■製品の主な特徴

・対面会話に適した三角柱形状

・10.1インチディスプレイ × 2

・筆談・音声文字起こし機能

・業種別AI翻訳補正機能

・最大5台の筆談タブレット連携

■対応言語（20言語）

英語（米国・カナダ・英国・オーストラリア）、中国語（簡体字・繁体字）、広東語、韓国語、タイ語、ベトナム語、マレー語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、ヒンディー語、アラビア語、フィリピン語（タガログ語）の計20言語に対応しています。

■代理店様・導入検討者様へのサポート体制

キヤノンMJとの連携により、全国どこでも安定した供給とサポートが可能となりました。今後5カ年で翻訳機市場の10％にあたる25,000台の導入を目指し、以下の支援体制を整えています。

・補助金申請のトータルサポート：提携行政書士が、申請から採択後のフォローまで、導入コストを抑えるお手伝いをいたします。

・販売代理店の継続募集：「okitalk」を軸とした多言語ソリューションを共に広めるパートナーを募集しております。

■価格・料金

・本体価格 99,800円（税別／保証期間3年）

※2026年4月より価格改定いたしました。

・翻訳利用料金

ライトプラン 年間72,000円（税別／月間30万トークンまで）

スタンダードプラン 年間120,000円（税別／月間100万トークンまで）

無制限プラン 年間180,000円（税別／トークン使い放題）

翻訳利用は各プラン料金内に含まれており、別途翻訳費用は発生いたしません。

追加トークンも別途ご用意しております。

・筆談タブレット価格 39,800円（税別／保証期間1年）

■デモ・お試し利用について

導入をご検討のお客様向けに、実機デモやお試し利用もご用意しております。

実際の使用環境で効果をご確認いただき、十分にご納得いただいたうえで導入をご検討いただけます。

詳細につきましては、弊社または販売店までお問い合わせください。

■本体仕様

・外国人にもわかりやすい簡単な操作

・言語選択方法：国旗による言語選択方式

・外形寸法：横297mm × 高さ165mm × 奥行き132mm

・ディスプレイ：10.1インチ × 2

・重量：約1.2kg

・電源：電源アダプタ付属

■日本の「おもてなし」標準機へ ー 置くだけで双方向自動翻訳「okitalk」の基本性能 ー

言葉が通じないことで生まれる「機会損失」をゼロにしたいという思いから生まれた製品です。ホテル、病院、市役所、そして美容院や飲食店など。「okitalk」を置くだけで、そこは世界中のお客様を笑顔で迎えられる場所へと変わります。

・三角柱形状で置いたまま、10.1インチの両面ディスプレイに翻訳を表示（意匠権登録済み）

・文字と音声による自動同時翻訳で通訳者の代わりに活用可能です

・20言語に対応

・言語ごとに最適な翻訳エンジンを使用し、スムーズな翻訳を実現します

・筆談機能があり、行政窓口での福祉対応も活用可能です

・外国人にもわかりやすい簡単な操作（国旗による言語選択機能 ／特許申請中）

■会社概要

社名：株式会社FIELD

所在地：愛媛県四国中央市

代表者：原田勝俊

URL：https://okitalk.jp

本件に関するお問い合わせ先：info@okitalk.jp