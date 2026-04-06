～花は、すべての始まり～『ペリエ ジュエ』広告キャンペーン「Fill your World with Wonder」新シリーズを日本で展開。ジャパンアンバサダー 新木優子がムービーのナレーションを担当

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役：ブルーノ カルヴァオ）が展開するプレステージ・シャンパーニュメゾン『ペリエ ジュエ』は、グローバル広告キャンペーン「Fill your World with Wonder」の新シリーズを、2026年4月6日（月）より始動いたします。

今回のキャンペーンは「Fill your World with Wonder」の新章として位置付けられ、喜びと楽観、そしてより明るい未来へのビジョンに基づく“マニフェスト“として、現代において不可欠な価値である“驚き（wonder）”を改めて提示します。それは、本来は誰もが持つ純粋な好奇心によって世界を新たな視点で捉え直し、より鮮やかで生き生きとしたものとして再発見する感性を呼び覚ますことを意味しています。

1811年の創業以来、メゾン ペリエ ジュエの歴史は常に花とともにありました。創業者ピエール・ニコラ・ペリエとローズ・アデル・ジュエは、自然とアートへの愛に基づき、シャルドネを象徴的なブドウ品種として選択。この決断は、現在に至るまで続くフローラルなスタイルの礎となっています。さらに1902年にアール・ヌーヴォーを代表する芸術家エミール・ガレが描いたジャパニーズ・アネモネ（秋明菊）が、ブランドの象徴として受け継がれ、そのアネモネを纏ったプレステージ・キュヴェである 「ペリエ ジュエ ベル エポック」は、その極めて高い品質と味わいで、世界中の愛好家を魅了しています。

クリエイティブディレクションはリナ・クトフスカヤ、ビジュアルは写真家・アーティストのヴィヴィアン・サッセンが担当。写真、CG、コラージュ、ペインティングなど多様な表現技法を融合し、アール・ヌーヴォーの思想である「芸術の境界を超える」アプローチを現代的に再解釈。大胆なスケール表現や鮮やかな色彩により、圧倒的な生命力と想像力を喚起するビジュアル体験を創出しています。

日本版のムービーでは、ペリエ ジュエのジャパンアンバサダーである新木優子さんをナレーションに起用。「花は、すべての始まり。もっと驚きあふれる世界へ。」というコピーとともに、自然の美しさに心をひらく瞬間と、そこから広がる新たな感性を繊細に描き出します。

https://www.perrier-jouet.com/ja-jp/be-more-flower-2(https://www.perrier-jouet.com/ja-jp/be-more-flower-2)

ペリエ ジュエ 広告キャンペーン「Fill your World with Wonder」新シリーズについて

「Fill your World with Wonder」は、自然と向き合い、その美しさに心をひらくことで、日常の中にある驚きや歓びを再発見することを提案するキャンペーンです。花というモチーフを通じて、自然・アート・人間の感性を結びつけ、現代における“wonder（驚き）”の価値を再定義します。

本キャンペーンの主役である『花』は、自然・美・楽観性を象徴する普遍的な存在として描かれています。「中でもペリエ ジュエを象徴するアネモネは、アール・ヌーヴォーの伝統と自然との共生関係を体現する象徴として、喜びに満ちたシンボルとして描かれ、キャンペーン全体を貫く重要なモチーフとなっています。」 とクリエイティブディレクションを担当するリナ・クトクスカヤは述べています。

また、キャンペーンにはシャンパーニュのブドウ畑、蝶やてんとう虫などそこに息づく動植物も登場し、メゾンが大切にする自然との共生関係やテロワールへの敬意を象徴的に表現しています。ビジュアル、ムービー共にメゾンを象徴する「ペリエジュエ ベル エポック」の存在感を際立たせる表現と、自然と調和するライフスタイルが融合した内容となっており、アネモネの持つ繊細さと生命力を通じて、ブランドのフィロソフィーを映し出しています。

ペリエ ジュエのジャパンアンバサダーである新木優子さんをナレーションに起用した日本版のムービーは、6秒、10秒、15秒の3フォーマットで制作され、2026年4月6日（月）より、公式ウェブサイト、SNS、各種デジタル広告、ならびに今シーズンより初めてNetflixにて順次配信されます。また、ビジュアルとムービーは東京、大阪、名古屋の主要な大型屋外広告でも4月中旬より展開予定です。

「Fill your World with Wonder」

-新木優子さんコメント-

「自然とアートを大切にするペリエ ジュエの世界観に、

今回も関わらせていただけたことをとても嬉しく思います。

今回のムービーは、花を通して、日常の中にある美しさや

驚きに気づかせてくれる作品になっています。

ぜひ楽しんでご覧ください。」

＜キャンペーン概要＞

■ 名称： Fill your World with Wonder

■ 配信開始日： 2026年4月6日（月）

■ 配信媒体： YouTube、Meta（Instagram/Facebook）、Netflix（ブランド初）/主要屋外広告

■ フォーマット： 6秒／10秒／15秒

■ ナレーション： 新木優子

Viviane Sassen（ヴィヴィアン・サッセン）

オランダ出身の写真家・アーティスト。

鮮やかな色彩と大胆な構図で知られ、

ファッションとアートの境界を越えた作品で

国際的に高い評価を得る。

ペリエ ジュエとは長年のコラボレーション関係にあり、

本キャンペーンではキービジュアル撮影を担当。

ペリエ ジュエ ベル エポック 2016

PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE 2016

“アール・ヌーヴォー”の象徴的なモチーフであるカーネーションの優雅さを想い起こさせる、まさにメゾンスタイルを体現するキュヴェと。白い花の繊細なアロマ、口に含むと、エルダーベリー、砂糖漬けにした洋梨、クミン、グリーンペッパーなどの花やフルーツ、スパイスのニュアンスとともに、そのフィネスと複雑さが表現されている、驚くほど繊細なテクスチャーが際立つ味わい。

シャルドネ50％、ピノ・ノワール45%、ムニエ5%

メゾン ペリエ ジュエ

ペリエ ジュエについて

1811年にエペルネに創立したシャンパーニュ・メゾン、 ペリエ ジュエは、

フランスの中でも歴史ある老舗メゾンです。ペリエ ジュエのシャンパーニュは、シャルドネ本来のエッセンスを紐解く花のような香りと複雑な味わいをもつ、唯一無二のシャンパーニュです。創立以来たった8名のセラーマスターにより、そのシャンパ―ニュづくりの技術・技能と不朽の伝統が継承されています。また、創立者がこよなく愛した、日常を魅力的なものにする「自然とアート」から深い影響を受けています。1902年、アール・ヌーヴォーの旗手であるエミール・ガレとのコラボレーションにより、ペリエジュエのボトルにゴールドで縁取られたジャパニーズ・アネモネが描かれ、それがメゾンの象徴となったように、以来ペリエ ジュエは、ダニエル・アーシャム、ノエ・デュショフール=ローランス、東 信（あずま まこと）、トード・ボーンチェといった一流アーティストや新進気鋭のアーティストとのコラボレーションを続けています。

メゾン ペリエ ジュエ 日本公式サイト :

https://www.perrier-jouet.com/ja-jp

メゾン ペリエ ジュエ 日本公式LINE：

https://lin.ee/OOq4QrG(https://lin.ee/OOq4QrG)

メゾン ペリエ ジュエ 日本公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/perrierjouetjp/

メゾン ペリエ ジュエ 公式フェイスブック：

https://www.facebook.com/champagne.PerrierJouet.jp/

ペルノ・リカールについて

ペルノ・リカールは、伝統的な職人の技、最新鋭のブランド構築とグローバルな販売技術を兼ね備えた、スピリッツおよびワイン産業における世界の代表的リーダー企業です。プレミアムブランドからラグジュアリーブランドに亘る当グループの著名な商品群には、アブソルートウオッカ、リカール（パスティス）、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット（スコッチウイスキー）、ジェムソン（アイリッシュウイスキー）、マーテル（コニャック）、ハバナクラブ（ラム）、ビーフィーター（ジン）、マリブ（リキュール）、メゾン マム、ペリエ ジュエ（シャンパン）などがあります。当グループのミッションは、保有ブランドの長期的発展を確保することにあります。当該目標実現に向け、人と環境に最大限配慮しつつ、世界中の当グループ社員をコンヴィヴィアリテという明確な目標とインクルーシブな文化のアンバサダーと位置づけています。ペルノ・リカールの2024年度の連結売上高は115億9,800万ユーロでした。

ペルノ・リカールはNYSEユーロネクストに上場しており（ティッカー：RI、ISINコード：FR0000120693）、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について

ペルノ・リカール・ジャパンは1990年に設立以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から36年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。

【一般の方からのお問い合わせ先】

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 住友不動産飯田橋ファーストタワー34 階

perrier-jouet.jp@pernod-ricard.com