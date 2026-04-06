【杏林大学】「抗酸化サプリは摂取量が多いほど効果的」は間違いだった可能性 -抗酸化物質ビタミンEに“適量”が存在することを初めて実証-

【杏林大学】「抗酸化サプリは摂取量が多いほど効果的」は間違いだった可能性 -抗酸化物質ビタミンEに“適量”が存在することを初めて実証-