VTuber事務所ハコネクト所属『ミラ・ルプス』の誕生日記念グッズ&ボイスが4月5日(日)より販売開始
2026年4月5日(日)～2026年5月5日(火)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『ミラ・ルプス誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。
■『ミラ・ルプス誕生日グッズ&ボイス』詳細
〇ミラ・ルプス誕生日記念グッズ&ボイスフルセット \10,000
・ルヒカ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー
・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
01_幼馴染のミラは、君を独り占めしたい
02_夕暮れの帰り道、ミラは君を離さない
【音声ファイル形式】wav
*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「ミラ・ルプス直筆サイン」を記入！
〇ミラ・ルプス誕生日記念アクリルパネルセット \5,000
・約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
01_幼馴染のミラは、君を独り占めしたい
02_夕暮れの帰り道、ミラは君を離さない
【音声ファイル形式】wav
〇ルヒカ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000
〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500
01_幼馴染のミラは、君を独り占めしたい
02_夕暮れの帰り道、ミラは君を離さない
【音声ファイル形式】wav
■販売概要
・販売期間
2026年4月5日(日)～2026年5月5日(火)23時59分
・販売サイト
ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/
Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/mira-lupus(https://shop.geekjack.net/collections/perupo)
Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/mira-lupus(https://shop.geekjack.net/zh/collections/perupo)
■ミラ・ルプスプロフィール
田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。
狼修行のため学校に通うかたわらで、
人間のことをよく知るために配信を始めた。
ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。
誕生日：4月5日
X:https://x.com/MiraLupus
youtube:https://www.youtube.com/@MiraVT
【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】
VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。
所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・公式サイト：https://haconect.com/
・公式Twitter：https://x.com/haconect
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
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