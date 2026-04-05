VTuber事務所ハコネクト所属『ミラ・ルプス』の誕生日記念グッズ&ボイスが4月5日(日)より販売開始

株式会社アナログ

2026年4月5日(日)～2026年5月5日(火)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『ミラ・ルプス誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。

■『ミラ・ルプス誕生日グッズ&ボイス』詳細

〇ミラ・ルプス誕生日記念グッズ&ボイスフルセット \10,000

・ルヒカ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー

・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル

・缶バッジ（直径57mm）

・誕生日ボイス2種

01_幼馴染のミラは、君を独り占めしたい

02_夕暮れの帰り道、ミラは君を離さない

【音声ファイル形式】wav

*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「ミラ・ルプス直筆サイン」を記入！

〇ミラ・ルプス誕生日記念アクリルパネルセット \5,000

・約A5サイズアクリルパネル

・缶バッジ（直径57mm）

・誕生日ボイス2種

01_幼馴染のミラは、君を独り占めしたい

02_夕暮れの帰り道、ミラは君を離さない

【音声ファイル形式】wav

〇ルヒカ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000

〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500

01_幼馴染のミラは、君を独り占めしたい

02_夕暮れの帰り道、ミラは君を離さない

【音声ファイル形式】wav

■販売概要

・販売期間

2026年4月5日(日)～2026年5月5日(火)23時59分

・販売サイト

ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/

Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/mira-lupus(https://shop.geekjack.net/collections/perupo)

Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/mira-lupus(https://shop.geekjack.net/zh/collections/perupo)

■ミラ・ルプスプロフィール

田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。

狼修行のため学校に通うかたわらで、

人間のことをよく知るために配信を始めた。

ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。

誕生日：4月5日



X:https://x.com/MiraLupus

youtube:https://www.youtube.com/@MiraVT

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら

ハコネクト総合お問い合わせフォーム

https://haconect.com/contact/