アースデイジャパンネットワーク × Present Tree「アースデイの森」構想を発表

認定NPO法人環境リレーションズ研究所

一般社団法人アースデイジャパンネットワーク（東京都港区）と認定NPO法人環境リレーションズ研究所（東京都千代田区、理事長：鈴木 敦子）は、本日2026年4月4日、アースデイフォーラム2026において、森林再生プロジェクト「アースデイの森」構想を発表いたしました。

Earth Dayは1970年にアメリカで始まり、現在では世界192カ国、10億人以上が参加する地球環境運動となっています。一方で、気候変動や生物多様性の危機など、地球環境を巡る課題はますます深刻化しています。

こうした中、環境理念を具体的な行動へとつなげる取り組みとして構想されたのが「アースデイの森」です。

本プロジェクトは、20年以上にわたり日本各地で森林再生を進めてきた市民参加型プロジェクト「Present Tree」の仕組みを活用し、Earth Dayの理念に共感する人々が未来の森づくりに参加できる場を創出するものです。

Present Treeは、企業・自治体・市民が協働し、森林を再生しながら地域社会と人々の関係を育てるプロジェクトとして、日本各地で展開されてきました。「アースデイの森」は、その実践をEarth Dayの象徴的な取り組みとして位置付けるものです。Earth Dayに参加する人々が、未来の地球のために木を植え、森を育てていく。その象徴として、日本各地のPresent Treeの森の中で「アースデイの森」が育まれていく構想です。

アースデイジャパンネットワークとPresent Treeは、この構想を通じて、地球環境保全の活動理念を具体的な行動へとつなげる新しい参加の形を提案していきます。

■アースデイジャパンネットワーク×Present Tree 森づくりイベントいよいよ始動！

まずはこの春、熊本県山都町(4/18・19)・山梨県笛吹市（5/17）・神奈川県横須賀市(6/6)にて森づくりイベントを開催いたします。また、秋には北海道幌加内町・宮城県大崎市・石川県輪島市・岐阜県高山市でも森づくりイベントを企画中です。募集情報については公式サイト（https://presenttree.jp/）での発表ほか、LINE会員・メール会員向けにお知らせしております。ぜひご登録ください。

LINE会員申し込みはこちら：https://page.line.me/580hbabe?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/580hbabe?oat_content=url&openQrModal=true)

メール会員申し込みはこちら：https://presenttree.jp/entry/index.php

■一般社団法人アースデイジャパンネットワークとは

世界のアースデイのムーブメントをつなぐプラットホーム『EARTHDAY.ORG』の公式日本法人として2023年4月22日の「アースデイ」に設立。誰もが自分ができる方法で、アースデイを表現し、協働するための団体です。 アースデイをきっかけに多様な団体や企業や個人がそれぞれの環境行動をネットワークしていくことを目指します。すでに全国のアースデイ60団体以上をネットワークしています。

Webサイト：http://earthday-japan-network.com/

また、アースデイジャパンネットワークでは、EARTHDAY MAPを2023年以降公開し、これまでのべ260件以上のアースデイアクションを紹介してきました。2026年のMAPも公開しています。自薦他薦問わず皆さまの情報提供をお待ちしてます。

・EARTHDAY MAP 2026：https://earthday-japan-network.com/earthday-map-2026/

・EARTHDAY MAP 登録フォーム：https://tinyurl.com/ywms56bf

■Present Treeとは

プレゼントツリーの「プレゼント」には、大切な人へのプレゼント、と言う意味と、その地域の森へのプレゼント、延いては未来の地球へのプレゼント、という意味が込められています。「贈り物に樹を植えよう！」と呼びかけて、都市部の人達が、全国に拡がる放置された森や、災害に遭った森、ゴルフ場や牧場が破綻した跡地など、樹を植える必要のある場所に、自分や大切な人のために樹を植えて、地元と共にその後10年間育てていくというプロジェクトです。自分の樹がその地に存在することによって、その地域に足を運ぶようになり、足を運べば交流が生まれます。この交流によって、森だけでなく、地域丸ごと元気にしていきます。

Present Tree 公式サイト：https://presenttree.jp/

■認定NPO法人環境リレーションズ研究所 概要

100年後、日本の人口は1/3にも1/4にも減ると言われています。そうした未来になっても、森林が美しいまま存続していけるように、私たちは地道に活動を続けてまいります。

「プレゼントツリーを支援したい ！」と思ってくださる個人・企業の皆様、

「所有している山林をどうしたら良いかわからない…」という地権者の皆様、

「森林整備や関係人口の創出が必要だ」と感じておられる自治体の皆様、

是非お気軽にお問合せください。

共に、未来へつながる森づくりを進めていきましょう。

＜参考資料＞

■商号：認定NPO法人環境リレーションズ研究所

■役員構成： 理事長：鈴木敦子、副理事長：金子篤史、理事：中村則仁、理事：相田一成、

監事：原元利浩、事務局長：石森英里

■住所：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-12 神田小川町ビル8階

■電話：03-5283-8143 FAX： 03-3296-8656

■設立：1999年10月～任意団体としてスタート。2003年9月、内閣府より認証を受け、全国展開を前提とした特定非営利活動法人となる。2010年4月より、国税庁の認定を受け「認定NPO法人」となる。

■業務協力先：公共団体、国立大学法人、森林組合、シンクタンク、環境調査企業、製造業等