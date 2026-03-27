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【東京農業大学】「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」花・緑出展内定のお知らせ
東京農業大学はこの度、「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」の花・緑出展者に内定しました。
「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」は2027年３月から横浜市（旧上瀬谷通信施設跡地）で開催される最上位クラス（A1）の国際博覧会で、国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決等への貢献を目的に開催されます。
https://digitalpr.jp/table_img/2209/131616/131616_web_1.png
東京農業大学は今後、２０２７年国際園芸博覧会協会と共に「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」の開催に向けて花・緑出展の準備を進めていきます。
本件に関するお問合わせ先
東京農業大学 学長室 企画広報課
TEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp
関連リンク
「GREEN×EXPO 2027 開催1年前記者発表会」 ゆずさんが新たに公式アンバサダーに就任 | 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会
https://expo2027yokohama.or.jp/assets/docs/news/press_20260319_3.pdf
GREEN×EXPO 2027
https://expo2027yokohama.or.jp/
「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」は2027年３月から横浜市（旧上瀬谷通信施設跡地）で開催される最上位クラス（A1）の国際博覧会で、国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決等への貢献を目的に開催されます。
https://digitalpr.jp/table_img/2209/131616/131616_web_1.png
東京農業大学は今後、２０２７年国際園芸博覧会協会と共に「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」の開催に向けて花・緑出展の準備を進めていきます。
本件に関するお問合わせ先
東京農業大学 学長室 企画広報課
TEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp
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「GREEN×EXPO 2027 開催1年前記者発表会」 ゆずさんが新たに公式アンバサダーに就任 | 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会
https://expo2027yokohama.or.jp/assets/docs/news/press_20260319_3.pdf
GREEN×EXPO 2027
https://expo2027yokohama.or.jp/