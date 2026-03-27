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【学校法人藍野大学】北陣親方（元小結・遠藤関）が、学校法人藍野大学の学生・生徒・教職員を激励、スポーツ振興と相撲文化の意義を語る
学校法人藍野大学（大阪府茨木市／理事長 山本 嘉人）は、2026年3月24日、かつてスピード出世の花形力士として一世を風靡した元小結・遠藤の北陣（きたじん）親方を、大阪阿倍野キャンパス「AINO ナース・アイランド（Nurse Island）」にお招きしました。北陣親方は、これまで親交のあった本法人総長の小山 英夫への表敬訪問に加え、自身が日本大学において学業と相撲の文武両道を体現してきた経験にも触れながら、学生・生徒・教職員に対し、スポーツ振興や相撲文化の持つ教育的価値を踏まえ、「今の日本は、看護師をはじめとするエッセンシャルワーカーの養成が求められている」と激励の言葉を贈りました。
北陣親方は、2025年11月1日に現役を引退し、現在は所属する追手風部屋において後進の指導にあたるとともに、本場所での警備担当やテレビ解説など、多方面から大相撲を支える立場で活動されています。今回の訪問は、2026年3月24日、春場所千秋楽を終えた直後の多忙な時期に、これまで親交のあった本法人への厚意により実現したものです。
当日は、学生・生徒・教職員に対し、勝負の世界で培われた経験をもとに、日々の努力を積み重ねることの大切さ、礼節を重んじる姿勢、そして困難に直面しても前を向いて歩み続けることの尊さについて、温かく力強い激励の言葉が贈られました。
また北陣親方は、自身が日本大学において学業と競技を両立させてきた経験にも言及し、学びと実践の双方を大切にする姿勢の重要性を語りました。そのうえで、看護師をはじめとするエッセンシャルワーカーの養成が社会的に強く求められている現代にあって、本法人が担う教育の役割は極めて大きいことを述べ、本学の学生・生徒・教職員に深い敬意と期待を寄せました。
北陣親方の話は、単に競技としての相撲の魅力にとどまらず、日本の伝統文化としての相撲が有する精神性や教育的価値にまで及びました。土俵を通じて育まれる礼儀、規律、忍耐、相手への敬意といった姿勢は、まさに本法人が大切にする人間形成にも深く通じるものであり、学生・生徒にとって大きな学びと励ましの機会となりました。
本法人では、建学の精神に基づき、教育・研究活動の充実に加え、文化・スポーツを通じた人格形成と学びの深化を重視しています。今回の北陣親方の来訪は、学生・生徒・教職員にとって、我が国の伝統文化と真摯に向き合いながら、自らの成長を見つめ直す貴重な機会となりました。
本法人は今後も、多様な分野で活躍する方々との交流を通じて、学生・生徒の視野を広げ、学びと成長を支える教育環境の充実に努めてまいります。
【学校概要】
学校名： 学校法人藍野大学
代表者： 理事長 山本 嘉人
所在地： 大阪府茨木市高田町１番22号
設 立： 1979（昭和54）年9月
URL： https://www.aino.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人藍野大学
法人事務局 総務センター 総務グループ
住所：大阪府茨木市高田町1番22号
TEL：072-621-3764
FAX：072-621-3756
メール：admin@aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
当日は、学生・生徒・教職員に対し、勝負の世界で培われた経験をもとに、日々の努力を積み重ねることの大切さ、礼節を重んじる姿勢、そして困難に直面しても前を向いて歩み続けることの尊さについて、温かく力強い激励の言葉が贈られました。
また北陣親方は、自身が日本大学において学業と競技を両立させてきた経験にも言及し、学びと実践の双方を大切にする姿勢の重要性を語りました。そのうえで、看護師をはじめとするエッセンシャルワーカーの養成が社会的に強く求められている現代にあって、本法人が担う教育の役割は極めて大きいことを述べ、本学の学生・生徒・教職員に深い敬意と期待を寄せました。
北陣親方の話は、単に競技としての相撲の魅力にとどまらず、日本の伝統文化としての相撲が有する精神性や教育的価値にまで及びました。土俵を通じて育まれる礼儀、規律、忍耐、相手への敬意といった姿勢は、まさに本法人が大切にする人間形成にも深く通じるものであり、学生・生徒にとって大きな学びと励ましの機会となりました。
本法人では、建学の精神に基づき、教育・研究活動の充実に加え、文化・スポーツを通じた人格形成と学びの深化を重視しています。今回の北陣親方の来訪は、学生・生徒・教職員にとって、我が国の伝統文化と真摯に向き合いながら、自らの成長を見つめ直す貴重な機会となりました。
本法人は今後も、多様な分野で活躍する方々との交流を通じて、学生・生徒の視野を広げ、学びと成長を支える教育環境の充実に努めてまいります。
【学校概要】
学校名： 学校法人藍野大学
代表者： 理事長 山本 嘉人
所在地： 大阪府茨木市高田町１番22号
設 立： 1979（昭和54）年9月
URL： https://www.aino.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人藍野大学
法人事務局 総務センター 総務グループ
住所：大阪府茨木市高田町1番22号
TEL：072-621-3764
FAX：072-621-3756
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