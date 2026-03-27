株式会社ワイドレジャー（福岡県小郡市／代表取締役社長 菊池太一郎）が運営するアミューズメント施設「ASOBLE」は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、ASOBLE ジ アウトレット 北九州店にて、ASOBLEみらいサポーター企画「シュワっとあそぼう！三ツ矢の日フェス」を開催いたします。ASOBLEは、「遊べば遊ぶほど未来が良くなる場所」をコンセプトに展開するアミューズメント施設です。今回開催する「シュワっとあそぼう！三ツ矢の日フェス」は、アサヒ飲料株式会社の協賛を受けて実施する企画です。ASOBLEみらいサポーターは、企業・団体の協賛や協力を通じて、こどもたちに多様な遊びや体験の場を届ける取り組みであり、本企画もその一環として開催します。3月28日の「三ツ矢の日」にあわせ、親子で楽しみながら参加できるイベントを展開します。イベントでは、三ツ矢の日特別仕様のクレーンゲーム「三ツ矢クレーンゲーム」、自分だけのオリジナル三ツ矢サイダーを描ける「三ツ矢サイダーぬりえ」、リング投げで景品獲得に挑戦する「三ツ矢シュワシュワ・わなげチャレンジ」の3企画を実施します。ASOBLEは今後も、こどもたちが遊びながら学び、発見し、成長できる機会づくりを進めてまいります。みらいサポーターの活動を通じて、遊びを単なる娯楽にとどめず、親子の思い出や前向きな体験につながる場として広げてまいります。主催：株式会社ワイドレジャー（ASOBLE ジ アウトレット 北九州店） 協力：アサヒ飲料株式会社

イベント概要

イベント名：「シュワっとあそぼう！三ツ矢の日フェス」開催日：2026年3月28日（土）・29日（日）開催時間：10:00～21:00開催店舗：ASOBLE ジ アウトレット 北九州店会場住所：福岡県北九州市八幡東区東田四丁目1番1号 ジ アウトレット 北九州1F

内容

①三ツ矢クレーンゲーム開催日時：3月28日・29日/ 10:00～21:00（終日）参加料金：1プレイ100円②三ツ矢サイダーぬりえ開催日時：3月28日・29日 /10:00～21:00（終日）対象：小学生以下③三ツ矢シュワシュワ・わなげチャレンジ開催日時：3月28日 11:00～17:00対象：小学生以下参加条件：アサヒ飲料公式Instagramをフォローいただいたご家族

会社概要

企業名：株式会社ワイドレジャー住所 ：〒838-0141 福岡県小郡市小郡２４１３－１お問い合わせ先：https://www.wideleisure.co.jp/contact_select.html株式会社ワイドレジャーHP お問い合わせフォームASOBLEみらいサポーター（募集中）https://asoble.jp/mirai-supporter/協力：アサヒ飲料株式会社https://www.asahiinryo.co.jp/index.psp.html