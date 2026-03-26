「第3回 7人制デフラグビー世界大会」運営ボランティア募集中！デフリンピックのレガシーを継承する国際大会

≪活動内容≫医師やトレーナーと選手の間の意思疎通のサポート、選手の怪我や体調に関する情報共有のサポート≪定 員≫10人≪応募条件≫事前研修に参加可能な方、2日以上活動ができる方 など≪歓迎条件≫国際スポーツ大会での医療関連ボランティア経験がある方、英語や手話ができる方など≪申込ページ≫https://vokatsu.jp/volunteer/1770274274533x805205081584566300/