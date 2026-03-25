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【京都橘大学】サッカー部が山科区内の中学校2校へ各校サッカーボール10球を寄贈―本学スタジアムにて交流会と贈呈式を開催
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、3月27日（金）、山科区内の中学校2校のサッカー部を招き、サッカーボールの贈呈式を開催します。
本イベントは、本学サッカー部が使用を終えたスポーツ用品を地域の次世代に継承することで、SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の達成につながるリユースを実現するとともに、地域スポーツ振興への貢献をめざして開催します。
今回のサッカーボール寄贈は、全日本大学サッカー連盟が2026年から公式試合球を新モデルへ切り替えを決定したことが背景にあります。本学サッカー部においても、この新しい試合球を用いて練習や大会に臨みます。使用を終えた旧公式球については地域の中学校へ継承することで、中学生たちに機能性の高いボールで思い切り練習してほしいと考えています。
当日は本学の総合スポーツ施設「KYOTO TACHIBANA スタジアム」に中学生を招き、サッカー部の選手たちから各校へサッカーボール10球を贈呈します。また、選手たちと中学生が一緒に練習やミニゲームを通じて交流する予定です。
物価高や部活動の地域展開（地域移行）に伴い、中学校の部活動における用具の確保や費用負担が課題となっています。今回の取り組みを通じて、ボールをただ捨てる・眠らせるのではなく、地域の次世代に継承することで費用負担の軽減とリユースを実現し、スポーツSDGsのモデルケースになればと考えています。
【 交流会およびサッカーボール・ユニフォーム贈呈式概要】
日 時：2026年3月27日（金）12：00〜13：00
会 場：KYOTOTACHIBANAスタジアム
主 催：京都橘大学サッカー部
参加者：京都市立音羽中学校
京都市立安祥寺中学校 各校サッカー部約20名
＜進行＞
12：00〜12：10 サッカーボール贈呈式
12：10〜13：00 練習・試合形式の交流会
＜アクセス＞
【電車・徒歩でご来場の場合】
・京都橘大学より徒歩約5分
・地下鉄東西線「小野駅」から徒歩約20分
【お車でご来場の場合】
・国道１号線から京都府道36号線（奈良街道）を南に入る
⇒ローソン山科大宅神納町店を超えて左折
⇒左折後左手に駐車場
［ご参考］京都橘大学サッカー部について
本学サッカー部は、クラブ理念に「全ての人に感動と勇気を与え、誰からにも愛され、応援されるチーム」、育成理念に「どのような環境でも努力し続けられる人」「サッカー『も』できる人材の育成」を掲げ、約100名の部員が日々の鍛錬に励みながら、ピッチ内外で成長できる環境のもと活動しています。2023年度には創部初となる関西学生サッカーリーグ1部昇格を達成し、2024年度は1部リーグに残留、2025年の関西学生サッカー選手権大会ではベスト8進出を果たしました。また、年間複数回にわたる小学生向け無料サッカースクールの開催や近隣地域の清掃活動など、地域とつながる取り組みにも力を入れています。
〈主な成績〉
2023年度：京都学生サッカー選手権大会第3位・関西学生サッカーリーグ2部第2位（1部昇格）
2024年度：関西学生サッカーリーグ（1部）第10位・関西学生選手権出場
2025年度：京都学生サッカー選手権大会準優勝
・サッカー部監督
橋詰広太郎（はしづめ・こうたろう）
2011年〜2016年に京都橘高等学校でサッカー部コーチを務めた後、京都橘大学サッカー部が強化クラブとして活動を開始した2016年に監督へ就任。下位カテゴリーから挑戦を続け、2024年に創部以来初の関西学生サッカーリーグ1部昇格にチームを導く。日々の現場で選手と向き合いながら「プレーヤーズファースト」を哲学として掲げ、勝利だけでなく「このチームで成長できた」と思える4年間を重視する姿勢を大切にしている。
［ご参考］KYOTO TACHIBANA スタジアム
サッカー、フットサル、テニス、ビーチスポーツの各コート、木造2階建てのクラブハウスからなる総合スポーツ施設。サッカーやビーチバレーボールの公式戦会場としても活用するほか、地域の小学生を招いた交流会を行うなど、スポーツを通じた地域交流の拠点としている。
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本イベントは、本学サッカー部が使用を終えたスポーツ用品を地域の次世代に継承することで、SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の達成につながるリユースを実現するとともに、地域スポーツ振興への貢献をめざして開催します。
今回のサッカーボール寄贈は、全日本大学サッカー連盟が2026年から公式試合球を新モデルへ切り替えを決定したことが背景にあります。本学サッカー部においても、この新しい試合球を用いて練習や大会に臨みます。使用を終えた旧公式球については地域の中学校へ継承することで、中学生たちに機能性の高いボールで思い切り練習してほしいと考えています。
物価高や部活動の地域展開（地域移行）に伴い、中学校の部活動における用具の確保や費用負担が課題となっています。今回の取り組みを通じて、ボールをただ捨てる・眠らせるのではなく、地域の次世代に継承することで費用負担の軽減とリユースを実現し、スポーツSDGsのモデルケースになればと考えています。
【 交流会およびサッカーボール・ユニフォーム贈呈式概要】
日 時：2026年3月27日（金）12：00〜13：00
会 場：KYOTOTACHIBANAスタジアム
主 催：京都橘大学サッカー部
参加者：京都市立音羽中学校
京都市立安祥寺中学校 各校サッカー部約20名
＜進行＞
12：00〜12：10 サッカーボール贈呈式
12：10〜13：00 練習・試合形式の交流会
＜アクセス＞
【電車・徒歩でご来場の場合】
・京都橘大学より徒歩約5分
・地下鉄東西線「小野駅」から徒歩約20分
【お車でご来場の場合】
・国道１号線から京都府道36号線（奈良街道）を南に入る
⇒ローソン山科大宅神納町店を超えて左折
⇒左折後左手に駐車場
［ご参考］京都橘大学サッカー部について
本学サッカー部は、クラブ理念に「全ての人に感動と勇気を与え、誰からにも愛され、応援されるチーム」、育成理念に「どのような環境でも努力し続けられる人」「サッカー『も』できる人材の育成」を掲げ、約100名の部員が日々の鍛錬に励みながら、ピッチ内外で成長できる環境のもと活動しています。2023年度には創部初となる関西学生サッカーリーグ1部昇格を達成し、2024年度は1部リーグに残留、2025年の関西学生サッカー選手権大会ではベスト8進出を果たしました。また、年間複数回にわたる小学生向け無料サッカースクールの開催や近隣地域の清掃活動など、地域とつながる取り組みにも力を入れています。
〈主な成績〉
2023年度：京都学生サッカー選手権大会第3位・関西学生サッカーリーグ2部第2位（1部昇格）
2024年度：関西学生サッカーリーグ（1部）第10位・関西学生選手権出場
2025年度：京都学生サッカー選手権大会準優勝
・サッカー部監督
橋詰広太郎（はしづめ・こうたろう）
2011年〜2016年に京都橘高等学校でサッカー部コーチを務めた後、京都橘大学サッカー部が強化クラブとして活動を開始した2016年に監督へ就任。下位カテゴリーから挑戦を続け、2024年に創部以来初の関西学生サッカーリーグ1部昇格にチームを導く。日々の現場で選手と向き合いながら「プレーヤーズファースト」を哲学として掲げ、勝利だけでなく「このチームで成長できた」と思える4年間を重視する姿勢を大切にしている。
［ご参考］KYOTO TACHIBANA スタジアム
サッカー、フットサル、テニス、ビーチスポーツの各コート、木造2階建てのクラブハウスからなる総合スポーツ施設。サッカーやビーチバレーボールの公式戦会場としても活用するほか、地域の小学生を招いた交流会を行うなど、スポーツを通じた地域交流の拠点としている。
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/