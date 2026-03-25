株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）では、若手社員を中心に構成するおまつり委員会として、京阪グループのお客さま感謝イベント「ファミリーレールフェア2026」にブース出展いたします。今回も千葉県発のご当地レザーブランドである柏レザー株式会社（本社：千葉県柏市）と協業し、京阪電車で役目を終えた素材を使用して自分だけのアイテムを作ることができるワークショップを実施。巾着型のエコバッグの持ち手部分にレザーパーツを用いてつり革2本を再利用し、「つり革巾着エコバッグ」をお作りいただけます。本体部分となる布地には、お好きな絵を描いていただくことで世界にひとつだけのオリジナルエコバッグが完成します。また、電車型のレザーパーツにお好きなアルファベットを刻印できる「レザートレインチャーム」をお作りいただけるワークショップも同時開催いたします。2025年に大好評だったレザートレインチャームはカプセルトイもご用意。受付にて1回500円の専用メダルをご購入の上、お楽しみいただけます。 なお、この取り組みは、京阪グループが推進する“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環で、不要になったつり革をアップサイクルする体験を通じて、廃棄物の削減について考えます。今後もおまつり委員会はサステナブルな社会を目指しながら、「リアルにしかできないこと」を追求し、イベントを企画・実現してまいります。

―イベント概要―

【タイトル】

京阪流通システムズ×柏レザー おまつり委員会とつり革をアップサイクルし隊！

【ワークショップ内容】

開催日時：

2026年5月24日(日) 9:30~15:30

受付時間：

9:30/10:45/11:45/13:15/14:15※ワークショップのお支払いはすべて現地決済です。※ファミリーレールフェア会場への入場は、完全事前申込制・抽選制となっております。本イベントはファミリーレールフェア会場への入場に当選された方のみ参加可能で、事前予約が必要なコンテンツがございますので以下の詳細をご確認ください。※事前予約方法などの詳細はファミリーレールフェアに当選された方のみにご案内いたします。

参加料金：700円（税込）所要時間：約15~60分参加方法：事前申込・先着順による予約制 各回20名さま対象年齢：中学生以下のお子さま作成内容：参加者1名につき、つり革の輪部分2個を用い、つり革巾着エコバッグを作ります。バッグにはお好きな絵を描き、世界にひとつだけのオリジナルつり革巾着エコバッグを作ることができます。※巾着サイズ：約W20×H27cm

＜レザートレインチャーム＞

参加料金：600円（税込）所要時間：約15分参加方法：当日受付 各回20名さま（1回につき前半10名、後半10名の入替制）※定員に達し次第終了いたします。※混雑時には整理券を配布する場合がございます。対象年齢：全年齢作成内容：参加者1名につき、電車型のレザーパーツ1枚にお好きなアルファベットを刻印して電車型チャームを作ります。レザーパーツには穴が開いているので、ボールチェーンを通してお持ち帰りいただけます。

＜オリジナルグッズ販売＞

ファミリーレールフェア会場限定で、柏レザーによる京阪電車のつり革を再利用したつり革パスケースやこだわりの素材を使用したつり革エコバッグなどの商品を販売いたします。是非会場にてご覧ください。

【場所】

ファミリーレールフェア会場（京阪電車 寝屋川車両基地）内住所：大阪府寝屋川市木田元宮2丁目1番1号 (寝屋川市駅下車、徒歩約15分)

【柏レザーについて】

千葉県柏市のブランドポーク「柏幻霜（げんそう）ポーク」の豚革を活用したピックレザーや、千葉県の特産品 ピーナッツの薄皮を使用したピーナッツレザーなど、唯一無二のアイデアを発信するご当地レザーブランド。軽量化・機能性を重視し、使うほど味わい深くなるレザー商品を販売しています。柏レザー株式会社HP：http://kashiwaleather.jp/

【ファミリーレールフェア2026】

京阪ホールディングス株式会社と京阪電気鉄道株式会社が開催する京阪グループのお客さま感謝イベント。地域にお住まいのご家族連れの方に楽しんでいただくとともに、京阪電車はもちろん京阪グループに対する理解を深めていただくことを目的としており、今回で22回目となります。※完全事前予約制です。※ファミリーレールフェアや申し込み方法についてはイベント特設ページをご確認ください。イベント特設ページ：https://www.keihan.co.jp/recommend/railfair/

【ご注意】

・会場には駐車場がありません。お越しの方は電車・バスをご利用ください。・天候や主催者の都合により、イベントを変更または中止する場合があります。

●おまつり委員会活動実績

おまつり委員会公式Instagram（＠omatsuri_iinkai）にて活動報告やイベント情報を発信中です。

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

■会社概要

商号：株式会社京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3F TEL：06-6944-3087 FAX：06-6944-3047設立：平成14年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円URL：https://www.mall-keihan.co.jp/

■各施設情報

京阪シティモール／TEL：06-6944-5088（代表）〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1アクセス：京阪電車・Osaka Metro「天満橋」駅・大阪シティバス「天満橋」下車すぐ 駐車場 約500台／提携駐車場含（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約32,000㎡ 店舗数：約100店舗URL：https://www.citymall.jp京阪モール／TEL：06-6353-2525（代表）〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38アクセス：京阪電車・JR・Osaka Metro「京橋」駅下車すぐ 駐車場 約200台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約28,300㎡（京阪百貨店、Kぶらっと、KiKi京橋含む） 店舗数：約170店舗URL：https://keihan-mall.jp枚方モール／TEL：0570-025-678（代表）〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1アクセス：京阪電車「枚方市」駅下車すぐ駐車場 約400台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約33,800㎡ 店舗数：約80店舗U R L：https://www.hirakata-mall.jp/KUZUHA MALL／TEL：072-866-3300（代表）〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1アクセス：京阪電車「樟葉」駅下車すぐ 駐車場 約3,000台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約230店舗URL：https://kuzuha-mall.com

https://newscast.jp/attachments/2qqcPzlzUIWUQZJzOrf4.pdf