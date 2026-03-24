「猫ん家」特設ウェブサイトオープンのお知らせ - 猫との共生を実現する新しいアパートのご紹介

株式会社オンテック

このたび、株式会社オンテック（本社：愛知県小牧市）は、サカイ創建グループの一環として、コンセプトアパートの開発プロジェクトして、新たに猫と共に暮らすための賃貸アパート「猫ん家」が完成いたしました。

今回特設ウェブサイトをオープンいたします。猫好きの皆様にとって、快適で安心できる住まいを提供することを目指しています。特設サイトでは、猫との暮らしを考慮した拘りの部屋や、プロモーション動画をYouTubeで公開中です。

私たちは、新規事業の一環として「ゼロから新しい事業を考える」ことをテーマに、サカイ創建グループ4社が協力してこのプロジェクトを立ち上げました。多様な専門家たちが集まり、猫にとって最適な居住空間を設計することで、猫共生型アパート「猫ん家」を実現しました。

このプロジェクトは、猫と暮らす社員たちのリアルな体験から生まれました。「猫はどのように動くか」「どの素材が良いか」など、実際の声を設計に活かし、猫の目線で考えた住まいを提案します。

特に注目すべきは、「ペット可」ではなく「猫のための賃貸」として設計された点です。

昨今、猫を飼う人々が増えているにも関わらず、猫が安心して暮らせる物件は依然として不足しています。そのため、私たちはこの現実に大きな可能性を見出しました。長年の賃貸アパート建築の実績を基に、「建てて終わり」ではなく、持続的に愛される住まいを創造することに取り組んでいます。

「猫ん家」には、キャットウォークや引っ掻き傷がつきにくい壁材など、猫の習性を考慮した10の工夫が施されています。詳しい特徴や内装の様子は、特設ウェブサイトやバーチャルツアーでご覧いただけます。

今後、賃貸経営をお考えの方や、リノベーションを検討している方々に向けて、猫を愛する皆様に寄り添ったアパートづくりを提案いたします。我々は、サカイ創建グループの力を結集し、皆様のアイデアを形にしてまいりますので、ぜひご期待ください。

以下のリンクから特設ウェブサイトをご覧いただけます。猫との暮らしをより豊かにするアイデアが満載です。プロモーション動画もYouTubeにて公開中ですので、ぜひご覧ください。私たちは、皆様が「猫ん家」を通じて、猫とのより良い生活を実現するお手伝いをさせていただきます。

「猫ん家」特設webサイトはこちらから(https://nekonchi.net/)

ねこ好きには、たまらない、猫との暮らし方。

猫ちゃんも安心してと暮らせる工夫がいっぱいです。

猫ん家プロモーション動画がYouTubeで配信しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GEj39PD1I9c ]

猫と暮らすためのこだわりのお部屋をご覧ください。

YouTubeサイトへはこちらから(https://youtu.be/GEj39PD1I9c?si=hMD6Vz9yE9ZuaC2v)

プロジェクトメンバーの思い

「猫と暮らせる賃貸」は、確かに増えてきました。

それでもなお、本当に猫のことを考え抜いた住まいは、まだ多くありません。

私たちは、新規事業の一環として、サカイ創建グループ4社の垣根を越えた横断プロジェクトを立ち上げました。

与えられたテーマは、「ゼロから、新しい事業を考えること」。

その答えを探す中で、私たちが辿り着いたのが、猫共生型アパート 「Nekonchi（猫ん家）」 です。

このプロジェクトには、建築営業、設計、積算、仲介管理、リフォームなど、住まいづくりと賃貸運営に関わる、さまざまな分野のメンバーが集まりました。

そして、もう一つ。

猫と暮らしている社員たちの存在が、この企画の原点になっています。

「この動線、猫は通らない」

「ここは、きっと登る」

「この素材だと、爪が引っかかる」

図面の前で、現場で、何度もそんな声が交わされました。

机上の空論ではなく、日々の暮らしの中で感じてきたリアルな体験をもとに、人の都合ではなく、

猫の目線で考えることを何よりも大切にしました。

天井からつり下げたキャットウォーク。

引っ掻き傷がつきにくいクロス。

猫の習性を理解したうえで考え抜いた、「ねこと暮らすための10の工夫」。

こうして完成したのは、「ペット可」ではなく、「ねこのための賃貸」 でした。

賃貸市場ではこれまで、

「ペット可＝小型犬」が当たり前とされてきました。

しかし近年、確実に増えているのが、いわゆる 「猫派」 のお客様です。

にもかかわらず、

猫を安心して飼える物件、猫と共生することを前提にしたアパートは、

まだまだ足りていない。

その現実に、私たちは大きな可能性を感じました。

賃貸アパート建築を事業の軸としてきた、サカイ創建グループ。

だからこそ、「建てて終わり」ではなく、長く選ばれ、長く愛される賃貸住宅をつくりたい。

人と猫が、無理をせず、我慢をせず、心地よく暮らし続けられる住まいを、当たり前にしたい。

そんな想いの結晶が、「Nekonchi」です。

この住まいに込めた、私たちの本気を、ぜひ感じてください。

ねこにとって高い所は落ち着ける場所

1）天吊りキャットウォーク

2）キャットステップ

リビングから飛び出しても脱走防止

キャットウォークから、キャットステップへキャットウォークの床はアクリル製でかわいい肉球が見えるよ猫は高いところがスキ

3）リビングから飛び出しても玄関で脱走防止・サンルームで脱走防止

日光浴が大好きなねこのために

洗濯物を干しても安心のサンルーム

4）ひなたぼっこスペース

居室の壁面にボックスや追加のキャットステップが取り付け可能

お日様たっぷりのひなたぼっこスペース、プライベートを守る内カーテンがつけられます

5）コンパネ下地

ねこの爪とぎに傷つきにくいクロス

追加のステップも付けられます。

6）スーパー耐久性クロス

キッチンに進入されずお料理中もねこの様子がみられる

7）キッチン侵入防止扉

洗面化粧台の収納物をねこに荒らされない

お料理も安心してできます。

8）収納付き三面鏡

人とねこのトイレスペースをひとまとめに

9)ねこ用トイレスペース

ねこはくぐり戸から出入り可能

猫用トイレスペース

10）くぐり戸

いつでも出入りできます

お部屋だけでなく、外観も猫ちゃんがいっぱい。

こだわりの10か所をバーチャルツアーでご覧ください

[theta360: https://r37358510.theta360.biz/t/T01750H0101?custom_key=true ]

こちらからも、ご覧いただけます(https://r37358510.theta360.biz/t/T01750H0101?custom_key=true)

専門誌「猫びより」2026年春号で掲載いただいております。

ぜひ、ご覧ください。(https://necobiyori.jp/?p=22319&preview=1&_ppp=081f4bb316)

ペットとの快適な暮らしを提案する新たなプロジェクト、始動！

東海・中部エリアでアパートやマンション管理・仲介を行う株式会社オンテック（本社：愛知県小牧市、代表取締役：酒井俊子）は、サカイ創建グループとして、これから賃貸経営を始めようとする方、今アパートをお持ちの方リノベーションや建て替えを考えている方、他にない、アパートを作ってみたい方、あなたのやってみたいの思いをください。

新しいコンセプトアパートの提案として、ペットと暮らせるお部屋だけでなく、色々な思いが詰め込んだお部屋を一緒に考えて形にします。

サカイ創建グループ4社が力を合わした、プロジェクトチームで創り上げています。

設計のプロ・アパート経営のプロ・建築のプロ各社から選抜された面々が力を合わしています。

サカイ創建グループが総力をあげて夢を形にします

サカイ創建グループ

サカイ創建株式会社 https://www.sakai.co.jp/

株式会社BIGMAN http://www.big-man.co.jp/

株式会社オンテック https://www.on-tec.net/

株式会社オンテック共済会 http://www.on-kyousaikai.co.jp/

【株式会社オンテック概要】

社 名 株式会社オンテック

代 表 代表取締役社長 酒井俊子

所在地 〒485-0075 愛知県小牧市三ツ渕字西ノ坪1138

資本金 3000万

設 立 昭和53年1月

業者登録 宅地建物取引業 国土交通大臣(5)第6216号

賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第001638号

業務内容 仲介業務・家賃管理・建物賃貸借・建物管理・契約管理（入居契約・退去精算）

サービス付き高齢者向け住宅の管理、運営・アパート・マンション建物診断

損害保険・生命保険代理店

URL https://www.on-tec.net/

SNS X https://x.com/sya_kuyakunn

Instagram https://www.instagram.com/sya_kuyakunn.official/?locale=ja_JP

TikTok https://www.tiktok.com/@sya_kuyakunn.official

YouTube https://www.youtube.com/@sya_kuyakunn.official

※写真の、ベッド・ソファーなど家具・小物類は演出の為の物です。お部屋に付属しておりません。

※お部屋の申し込み状況により、ご希望に添えられない場合もございます。