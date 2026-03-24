こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【人間総合科学大学】新越谷病院と連携協定を締結いたしました
相互が連携協定を結ぶことにより、密接な連携と協力を図り、入学から入職までのルートを創出するなど、両者の多様性を高めるため、抱える様々な課題に対応し、両者の発展に寄与することを目的としています。これにより、大学の教育・就職支援、病院・大学の専門職者の人材育成・人事交流の推進、専門職への理解促進、相互の人材確保などを目指します。
2026年3月17日、IMSグループ医療法人財団新越谷病院と学校法人早稲田医療学園人間総合科学大学は、連携に関する協定を締結いたしました。
本協定は、相互が連携協定を結ぶことにより、密接な連携と協力を図り、入学から入職までのルートを創出するなど、両者の多様性を高めるため、抱える様々な課題に対応し、両者の発展に寄与することを目的としています。
これにより、大学の教育・就職支援、病院・大学の専門職者の人材育成・人事交流の推進、専門職への理解促進、相互の人材確保などを目指します。
人間総合科学大学は、2000年の創立当初から「人々の健康と幸福に寄与する人材の養成」という理念を掲げ、多くの卒業生を保健医療分野や食物・栄養分野へ輩出してきました。
一方、新越谷病院は1978年に開設して以来、「愛し愛される病院」を病院理念に掲げながら、これからの慢性期、回復期医療をリードできるような病院として地域に貢献しています。
▼本件に関する問い合わせ先
人間総合科学大学 広報課
志澤
住所：埼玉県さいたま市岩槻区太田字新正寺曲輪354-3
TEL：0487587111
FAX：0487587110
メール：admin@human.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年3月17日、IMSグループ医療法人財団新越谷病院と学校法人早稲田医療学園人間総合科学大学は、連携に関する協定を締結いたしました。
これにより、大学の教育・就職支援、病院・大学の専門職者の人材育成・人事交流の推進、専門職への理解促進、相互の人材確保などを目指します。
人間総合科学大学は、2000年の創立当初から「人々の健康と幸福に寄与する人材の養成」という理念を掲げ、多くの卒業生を保健医療分野や食物・栄養分野へ輩出してきました。
一方、新越谷病院は1978年に開設して以来、「愛し愛される病院」を病院理念に掲げながら、これからの慢性期、回復期医療をリードできるような病院として地域に貢献しています。
▼本件に関する問い合わせ先
人間総合科学大学 広報課
志澤
住所：埼玉県さいたま市岩槻区太田字新正寺曲輪354-3
TEL：0487587111
FAX：0487587110
メール：admin@human.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/