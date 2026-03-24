熊本県長洲町の海ノ民話アニメーション「オマンドンの洲」とコラボした様々なノベルティが誕生！

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一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」では、熊本県長洲町を舞台にした民話アニメーション「オマンドンの洲」とコラボしたノベルティを開発しました。主人公のキャラクター「オマンさん」を配したコースターと手鏡は実用性も高いものが完成しました。メモ帳は長洲町らしい金魚すくいのイラストを表紙にしました。いずれも長洲町の観光協会、各種事業で配布いたします。

この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

■コラボノベルティ情報

＜コースター、メモ帳、手鏡＞

長洲町観光協会および長洲町で開催されるイベント等で配布いたします。

■海ノ民話のまちプロジェクト公式サイト『オマンドンの洲』

熊本県長洲町の海ノ民話アニメーション「オマンドンの洲」や長洲町に関する情報は下記よりご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/115/

■関連記事（参考）

長洲町HPでの「オマンドンの洲」に関する記事 https://www.town.nagasu.lg.jp/soshiki/machizukuri/kikaku/177399226324562/

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

▼詳細はこちらをご確認ください

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/