【5月19日（火）開催】東京農業大学（厚木キャンパス）にて農業関連特化の学内就活イベントを実施いたします。

株式会社アグリメディア

農業ビジネスを展開する株式会社アグリメディア（東京都目黒区、代表取締役：諸藤貴志）は、2026年5月19日（火）に東京農業大学厚木キャンパスにて、学内就活イベントを開催いたします。本イベントでは、農業・食品関連分野の企業10団体が出展し、約100名の学生参加を予定しております。

■ 東京農業大学 厚木キャンパスにて開催

本イベントは、東京農業大学の学生と、農業・食品関連企業との出会いを創出する学内合同企業説明会です。

学生は各企業ブースを自由に訪問し、担当者から直接説明を受ける形式で実施いたします。

【開催概要】

日程：2026年5月19日（火）

時間：11:30～15:00

会場：東京農業大学厚木キャンパス 講義棟3F

出展：10団体予定

参加者：50～100名予定

内容：企業説明会

■ 第一回開催実績｜参加者満足度96.2％

前回開催時（2025年11月）は、10社が出展し、92名の学生が参加。出展企業・参加学生双方から高い評価をいただきました。

【参加者データ】

■ 満足度

出展企業満足度：95.8％／参加者満足度：96.2％

■ 参加者の声

・「ホームページを見るだけでは分からない詳しい話を、実際に勤務している方から直接聞くことができ、とても良い機会でした」

・「様々な企業を知ることで視野が広がりました」

・「自分からは調べていなかった分野の企業の話も聞くことができ、就活目前の自分にとって非常に有意義でした」

学内開催という安心感のある環境の中で、業界理解を深める場として機能しています。

■ 出展企業の声

・「ブース来場者が想定より多く、多くの学生と直接対話できた」

・「小売業への関心は低いと考えていたが、幅広く業界を見ている学生と接点を持てた」

農業や食に関心の高い学生との効率的な接点創出の場として、企業側からも評価をいただいております。

■ 東京農業大学と連携し、農業界のマッチング機会を創出

農業界では担い手不足が深刻化する一方で、農業に強い関心を持つ学生は一定数存在しています。しかし、企業と学生が直接出会い、相互理解を深める機会は決して多くありません。

本イベントは、農学分野を代表する教育機関である東京農業大学と連携し、学内にて開催する就活イベントです。農業分野を専門的に学ぶ学生が多数在籍する環境の中で実施することで、業界理解度の高い学生と企業との質の高いマッチングを実現します。

出展企業を農業・食品関連分野に限定することで、学生にとっては業界理解をより深める機会となり、企業にとっては農業界を志向する学生との効率的な接点創出の場となります。

当社は今後も、教育機関との連携を通じて農業界に特化したマッチング機会を創出し、“農に関わる人を、より多く、より明るく”というビジョンの実現に取り組んでまいります。

■「あぐりナビ」について

農業界に特化した専門人材マッチングサービス「あぐりナビ」。野菜や酪農などの生産法人から、農機メーカーなど農業を支える企業まで、農業界に関係する事業者に特化し、日本最大の農業求人数＊を誇る人材マッチングプラットフォームです。

＊調査名目：「農業関連求人媒体」に関する市場調査《No.1検証調査》

調査元 ：(株)未来トレンド研究機構

調査時期：2025年9月時点

▼あぐりナビHP

https://www.agri-navi.com/

■ 株式会社アグリメディアについて

2011年設立の農業分野の事業会社。サポート付き貸し農園「シェア畑」を全国120か所以上で展開するほか、全国8,500件以上の農業および関連企業と取引する農業求人サービス「あぐりナビ」を運営。

2014年より「あぐりナビ」のサービスを開始して以降、累計登録者数は20万人を超える（2026年2月末時点）。農を志す人に様々な選択肢を提示することや、担い手確保を通じて生産者・農業関連企業の事業成長に貢献することなどによって農業界の発展を支援する。また現在では、10年間培ってきた業界ネットワークを生かし、農地の紹介、生産者向けプロダクトの導入支援へと事業を広げている。

株式会社アグリメディア

会社名：株式会社アグリメディア

設 立：2011年4月

代表者：代表取締役 諸藤貴志

資本金：8億3,277万円（資本準備金含む）

所在地：東京都目黒区青葉台四丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ9階

主な事業：

・サポート付き貸し農園「シェア畑」、栽培・整備代行「農地まもる君」など

・農業特化型求人サービス「あぐりナビ」、地方自治体、地域の担い手確保事業など

・道の駅の運営など

・自治体、法人の農業ビジネス参入支援など

URL ：https://agrimedia.jp/ （コーポレートサイト）