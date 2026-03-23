静岡県牧之原市にて第一号蓄電所が運転開始

2026年3月23日

ブルースカイエナジー株式会社

■概要

ブルースカイエナジー株式会社は、静岡県牧之原市において系統用蓄電所の商業運転開始をしておりますのでお知らせ致します。

■背景と目的

日本では、カーボンニュートラルの実現とエネルギー自給率の向上を目指し、太陽光・風力をはじめとする再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しています。2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」では、2040年度の電源構成に占める再エネ比率を4～5割とする目標が掲げられており、今後さらなる導入拡大が見込まれます。

一方、太陽光・風力発電は天候によって発電量が大きく変動するため、余剰電力の発生による電力系統の不安定化が課題となっています。系統用蓄電池は電力系統に直接接続し、余剰時に充電・不足時に放電することで需給バランスを調整する「電力網の調整インフラ」として、再エネの大量導入を支える重要な役割を担っています。

当社は本蓄電所の運転を通じて系統の安定化と再エネ導入拡大に貢献してまいります。

■事業の特徴

1. 電力市場での多角的運用

本蓄電所では、以下の電力市場を活用した運用を行います。

・卸電力市場（スポット市場・時間前市場）: 電力需給に応じた充放電による収益確保

・需給調整市場: 電力系統の周波数調整や需給バランス維持への貢献

・容量市場: 将来の供給力確保による長期的な収益安定化

2. 先進的な制御システムによる最適運用

各市場取引のマルチユース制御を実現。充放電計画を自動最適化することで、事業収益の最大化と電力系統の安定化を同時に追求します。

3. 地域貢献

静岡県牧之原市は太陽光発電が盛んな地域であり、本蓄電所は地域内の余剰再エネ電力を有効活用する役割を担います。地域社会との共生を図りながら、持続可能なエネルギーインフラの整備を推進します。

■今後の展開

当社は本蓄電所の運用で得た知見・ノウハウを活かし、2029年までに全国100か所の系統用蓄電所の開発を予定しています。

※系統用蓄電池 / 系統用蓄電所とは？

「電力需給をコントロール＆電力網を安定させる巨大な調整インフラ」のこと。

発電所から家庭までを繋ぐ電力網（系統）に直接つなぎ、電力を充放電する大規模な設備です。 再生可能エネルギーは発電量が天候に左右されやすいため、電気が余った時に貯め、足りない時に流す「調整役」が不可欠です。以前は主に揚水発電がその役割を担ってきましたが、現在は設置の自由度が高い大型蓄電池が、新たなエネルギービジネスのインフラとして急拡大しています。

■ブルースカイエナジーについて

ブルースカイエナジーは、「自然エネルギーを未来へつなぐ」をスローガンに、日本の主力電源化を支えるインフラ開発・運営に注力しています。次世代エネルギー戦略の鍵となる系統用蓄電所のEPC事業、および開発事業環境破壊を伴わない太陽光発電所のリパワリング（設備更新/効率化）を全国展開しています。

【当社の強みと事業内容】

全国24拠点による一気通貫体制により自社グループで完結。土地調達から、太陽光発電・蓄電所の設計・施工（EPC）、さらには日常修繕等O&M（保守管理業務）により地域密着型の迅速な対応が可能です。

【太陽光発電のリパワリング実績（全国100か所・150MW超）】

経年化した発電所のパネル等を設備へ更新し発電効率を最大化。

出力制御対策や売電収益の向上を支援します。

系統用蓄電所・併設型蓄電池の開発、脱炭素社会の実現に不可欠な系統用蓄電所の開発を加速。2029年までに全国100か所以上の設置を目標とし、太陽光発電併設型蓄電池の導入によるFIP制度への対応も推進しています。

ブルースカイエナジーは高度技術と地域ネットワークを駆使し、再生可能エネルギーの価値を最大化させ、持続可能な未来を創造します。



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＜本件に関するお問い合せ先＞ ブルースカイエナジー株式会社 広報窓口 mail：kouhou@blueskyenergy.co.jp