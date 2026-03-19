株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年3月25日（水）12時より、無料オンラインセミナー「開発力だけでは選ばれない時代にどう差別化するか？ ―― SIerの提案を変える『デザイン視点』」を開催します。「他社との違いが出しにくい」「価格競争になりやすい」といったSIer・開発会社の現場の課題に向き合い、単なるUIデザインではない「体験を設計する」という視点がいかに提案の付加価値を高めるかを紐解きます。現場の共創から見えてきた、顧客に選ばれるためのポイントを詳しくお伝えします。

本セミナーの背景

https://events.teams.microsoft.com/event/72313d99-3677-446f-9576-10b7af85575d@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

これまでシステム開発の現場では、求められる仕様をいかに正確に、高品質に実装するかが重要視されてきました。しかし、システムの「機能」が同質化しつつある現在、多くの提案現場で「実装力だけでは差別化が難しい」という壁に直面しています。顧客の選定基準は今、単なるスペックの比較から「使い手にとってどのような価値（体験）を生むか」へとシフトしています。本セミナーでは、SIerが本来持っている高い技術力に「体験設計の視点」を掛け合わせることで、価格競争に巻き込まれない独自の付加価値をどう築くべきかを、実際のプロジェクト事例とともにお伝えします。

本セミナーで得られること

✅ 「デザイン＝見た目」ではない、本来のUX設計の考え方✅ なぜ開発力だけでは差別化が難しくなっているのか✅ 体験設計の視点を取り入れることで提案が通りやすくなる理由✅ デザインパートナーと協業する際の具体的な進め方✅ SIerの提案力を高めるUX活用の実践例

セミナー概要

■ テーマ：開発力だけでは選ばれない時代にどう差別化するか？ ―― SIerの提案を変える「デザイン視点」■ 日時：2026年3月25日(水) 12:00-13:00■ 開催形式：オンライン■ 会議ツール：Microsoft Teams■ 参加費：無料（事前登録制）■ 主催：株式会社PIVOT■ 参加方法：こちらからお申込みいただけます ↓ ↓ ↓https://events.teams.microsoft.com/event/72313d99-3677-446f-9576-10b7af85575d@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast＜ご注意事項＞・フリーアドレスでのご登録はお控えください・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします・同業種の企業様にはご参加をお控えいただく場合がございます

■プログラム

１．なぜ「仕様を満たす」開発力だけでは選ばれないのか２．開発会社にとってのUX設計の価値３．デザインパートナーとの協業による差別化事例４．デザインパートナーとの協業イメージ

■こんな方におすすめです！

・ SIer・システム開発会社の営業担当者やPMの方・ 提案力の強化や差別化に課題を感じている方・ UX/UIを提案に組み込みたいが方法が分からない方・ 顧客からデザインの要望が増えている方・ UX/UIを開発プロジェクトにどう取り入れるべきか知りたい方

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOTアカウントディレクター 黒川 敬人愛知県出身リクルート系広告代理店やベンチャー企業の広告事業の立ち上げを経て、2011年より海外デジタルマーケティングのセールスを通し多様な業界の海外事業戦略の支援を行う。2020年に、ビジネスにおけるデザインの価値に可能性を感じPIVOTへ入社。アカウントディレクターとして、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動に従事する。UX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略やIT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。 ・趣味：サッカー観戦（好きなチームは名古屋グランパス）、サウナ

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/ ）は、「ユーザーの最高体験」を追求し、UX設計の視点を軸にデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。WEB・アプリ・システム開発の企画から実装、運用までを一貫して支援しています。エンジニアリングの強みを活かしながら、UX/UIの観点からプロジェクトの納得感や体験価値を高めることで、専門領域や立場を超えた一つのチームとして伴走し、プロジェクトの可能性を最大限に引き出します。▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらからhttps://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社PIVOT 広報担当：大場東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp