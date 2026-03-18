ジット株式会社(本社：山梨県南アルプス市、代表：石坂幸太郎)では、手動で立体的なラベルを作ることができるエンボシングラベルメーカー「LABELIO(ラベリオ)」を発売しました。

「LABELIO」は手のひらサイズで持ち歩きに便利でお洒落なラベルメーカー。

レトロなかわいい立体文字ラベルが、いつでもどこでも作れます。

電源やスマートフォンを必要とせず、文字盤を回してハンドルを握るだけで、立体感のある文字ラベルを簡単に作ることができます。

レトロで立体感のあるラベルは写真映え・SNS映えするアイテムとしても楽しめます。





レトロな立体文字で暮らしを「デコる」エンボスラベル





商品紹介ページURL： https://www.jit-c.co.jp/newstopics/info.php?no=1808









■レトロな立体文字で暮らしを「デコる」エンボスラベル

ここ最近、整理収納やDIY、クラフト、手帳デコレーションなどを楽しむ若い女性のあいだで、“レトロラベル”の世界観が注目を集めています。

「LABELIO」は、そんな手づくり感あふれるラベル作りを楽しめるよう、あえてアナログ操作を採用しました。文字盤を回して1文字ずつ選び、ハンドルを握って刻んでいくことで、立体的に浮かび上がるレトロな文字ラベルを作ることができます。

「LABELIO」はエンボス加工で文字を浮き上がらせる仕組みで、手作業ならではの楽しさと、浮き上がる文字の質感が魅力。作る時間そのものを楽しめる“クラフト感覚のラベルメーカー”として、まったく新しいラベリング体験ができます。

完成したラベルを貼ることで、ノートや手帳、収納用品、雑貨など、身の回りのアイテムをお洒落にかわいく「デコる」ことができます。

「LABELIO」は、ラベルを作る楽しさと、日常のアイテムを自分らしくデコレーションする楽しさをあわせ持つ“クラフト感覚のラベルメーカー”として、新しいラベリング体験を広げます。





手のひらサイズのラベルメーカー(LABELIOラベリオ左からホワイト、ブラック)





■電源不要、手のひらサイズでどこでも使える

「LABELIO」は電池や電源が不要で重さはわずか43g、手のひらに収まるコンパクトサイズです。

デスクの上はもちろん、リビング、キッチン、子ども部屋、ガレージなど、場所を選ばず気軽に使用できます。

操作がシンプルで、直感的な操作だけで簡単にかわいいラベルが完成します。





「LABELIO」はあえてアナログの楽しさにこだわりました。文字盤を回し、ハンドルを握り、1文字ずつラベルを作る作業は、どこか懐かしいクラフトのような楽しさがあります。

レトロなデザインのラベルはインテリアとも相性が良く、作ったラベルを貼ることで、日常の小物や収納用品が少し特別なアイテムに変わります。





「LABELIOラベリオ」でデコる





■ラベルで「デコる」楽しい使い方

「LABELIO」は、ラベルを作るだけでなく、身の回りのアイテムを自分らしく「デコる」楽しさを広げてくれるラベルメーカーです。レトロで立体感のある文字ラベルを簡単に作れるため、収納用品や文房具、小物などをおしゃれにデコレーションすることができます。シンプルなアイテムでもラベルを貼るだけで雰囲気が変わり、自分だけのオリジナルアイテムとして楽しめます。

「LABELIO」は、整理収納やDIY、クラフトなど、さまざまなシーンで楽しくお洒落に使えるラベルメーカーです。レトロな立体文字のラベルを簡単に作れて、身の回りのアイテムをかわいく整理したり、オリジナルのラベルを作ったりと、アイデア次第で使い方が広がります。





◎文房具やデスク周りをデコる

ノートやファイル、ペンケース、収納ボックスなどにラベルを付けることで、自分だけのオリジナル文房具に。デスク周りのアイテムをラベルで統一すれば、整理整頓しながら見た目も楽しい空間にデコレーションできます。





◎手帳やアルバムをデコる

手帳や日記、スクラップブック、アルバムなどの表紙やページにラベルを貼ることで、レトロな雰囲気のアクセントになります。タイトルやメッセージなども、手作り感のあるページに仕上がります。





◎子どもの持ち物の名前ラベルに

水筒や文房具、収納ケースなどの名前ラベルを作ることもできます。クラシックな立体文字が見た目にも映えて、文字が消えにくく長く使えるのも嬉しいです。

学校や習い事などで持ち物が増える子どもにとって、名前が分かりやすく表示されていると整理や管理にも役立ちます。

お子様の持ち物整理をサポートしながら、楽しくかわいいラベルづくりを楽しめます。





◎キッチンの整理収納に

スパイスボトルや保存容器、調味料ボトルなどにラベルを貼ることで、中身がひと目で分かりやすくなります。レトロなラベルでキッチン収納に統一感が生まれ、見た目もすっきりとおしゃれに整います。





◎ハンドメイドやDIY作品に

ハンドメイド作品のタグやラベルとして使えば、作品にオリジナリティを加えることができます。ガーデニング用品や収納ボックスなどのラベルにもおすすめです。





「LABELIO」は、ラベルを作る作業そのものを楽しめるのも魅力です。文字盤を回して文字を選び、ハンドルを握って1文字ずつ刻んでいく作業は、どこか懐かしく、日常の小物や収納用品がお洒落でかわいい特別なアイテムに変わります。お気に入りの雑貨や収納用品にラベルを貼ることで、毎日の暮らしを楽しく彩ることができます。





小物や身の回りの物も楽しくデコる





■製品情報

商品名 ： LABELIO(ラベリオ)

カラー ： ホワイト(LB-101W)

ブラック(LB-101B)

製品サイズ ： H105× W53 × D70(mm)

重量 ： 43g

価格 ： 1,980円 税抜(2,178円 税込)

販売チャネル ： 家電量販店、文具店、ホームセンター、ECサイトなど

商品紹介ページURL： https://www.jit-c.co.jp/newstopics/info.php?no=1808









■会社概要

商号 ： ジット株式会社

代表者 ： 石坂 幸太郎

所在地 ： 本社 〒400-0413 山梨県南アルプス市和泉984-1

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-16-8 偕楽ビル6階・7階

設立 ： 1991年7月

事業内容 ： (1)プリンター用インクカートリッジの製造・販売

(2)リサイクルインクカートリッジの製造・販売

(3)レーザープリンター用再生トナーカートリッジの販売

(4)OAサプライ商品の企画販売

(5)不動産の賃貸、管理、保有並びに運用

(6)託児所・保育所の経営

(7)エネルギーの開発・製造・販売に関する業務

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.jit-c.co.jp/

ジットストア： https://www.jitdirect.jp/









【お問い合わせ先】

ジット株式会社 営業本部

担当： 下西 隆文

TEL ： 03-5812-4584

FAX ： 03-5812-4574

MAIL： t-shimonishi@jit-c.co.jp

URL ： https://www.jit-c.co.jp/