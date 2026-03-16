イタリアの高級宝飾ブランド「ポメラート（Pomellato）」が、2026年3月16日より国内販売価格を平均約6％改定（値上げ）することを発表いたしました。昨今の原材料費高騰や為替変動の影響を受け、ハイブランド各社による価格改定が相次いでおります。

これに伴い、中古市場におけるブランドジュエリーの需要と資産価値が上昇しており、買取専門店「おもいお」では、GIA資格保持者が在籍する専門査定体制をさらに強化し、市場動向に即した適正な流通を支援してまいります。

■インフレと貴金属高騰が招くブランド各社の異例な価格改定

https://omoio.co.jp/column/pomellato-price-increase-2026/

現在、世界的なインフレやゴールド・プラチナなどの貴金属の高騰、さらには物流コストの上昇を背景に、LVMHやケリングといった大手ラグジュアリーグループに属するブランドが、数ヶ月スパンで価格改定を繰り返す異例の事態が続いております。

2026年に入ってもなおその傾向は加速しており、消費者の間では「今買わなければさらに手が届かなくなる」という焦燥感とともに、「購入した製品をいかに資産として守り、次へつなげるか」というリセールバリュー（再販価値）への意識が急速に高まっています。

■ポメラート価格改定が示唆するブランドジュエリーの資産価値

こうした世界的な潮流の中、イタリアを代表する「ポメラート（Pomellato）」も、2026年3月16日より平均約6％の価格改定を実施することを発表しました。

ポメラートは、「ヌード」「サッビア」「イコニカ」といったアイコン的な人気コレクションを有し、定価引き上げで購入のタイミングや資産価値への影響が意識されています。SNSやブログといった消費者コミュニティでも、値上げ前の購入検討や価格改定への関心が高まっています。

今回の定価引き上げは、二次流通市場における同ブランドの取引相場を一段押し上げる決定的な要因になると予測されます。所有者にとっては、保有するジュエリーの価値を再確認し、資産運用の観点からも重要な局面を迎えています。

■「おもいお」の取り組み｜GIA資格保持者による高度な査定

こうした市場の不透明感を解消し、利用者が安心してジュエリーを託せる環境を構築するため、買取専門店「おもいお」は査定体制を大幅に強化いたしました。

最大の強みは、米国宝石学会（GIA）認定資格を持つ鑑定士が在籍し、国際基準で石の価値を科学的に分析できる点にあります。これに加え、ポメラート特有のデザイン性や国内需要をリアルタイムで価格に反映し、単なる素材価値に留まらない「ブランド価値」を適正に算出します。

さらに、アジアや欧米など世界規模の販路を自社で確保し、中間コストを排除。この専門性とグローバルなネットワークの両立により、業界最高水準の買取価格を実現しております。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「ポメラートの代名詞ともいえる『ヌード（Nudo）』コレクションをはじめとする製品群は、天然石特有の鮮やかな色彩と、石の輝きを最大限に引き出す独自のカット技術が特徴です。

しかし、これらカラーストーンの査定は、4Cという明確な基準があるダイヤモンドに比べて客観的な評価が極めて難しく、一般的な買取店では石の価値が適正に判断されず、貴金属の重さだけで価格を算出されるケースも少なくありません。

特に、アメシスト、ブルートパーズ、プラシオライトといった石に、ポメラート独自のブランド価値とデザイン性を加味して正確な市場価値を導き出すには、高度な専門知識と最新のオークション相場の把握が不可欠です。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」では、単に品物を買取する「鑑定」の枠組みを超え、製品が持つ歴史やお客様の想いを汲み取り、次の所有者へと価値をつなぐ「査定」を重視しております。今回のポメラートの値上げという節目において、売却を検討される方々に対し、透明性の高い情報提供と誠実な価格提示を行うことで、健全なラグジュアリー市場の循環に寄与してまいります。

・店頭買取(銀座／築地／心斎橋)・宅配買取(全国対応)・出張買取(全国対応)・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp