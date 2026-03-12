こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
健康経営優良法人 2026 認定について
阪和興業株式会社（以下、当社）は、2026年３月９日、経済産業省が実施する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に３年連続で認定されました。
当社は、「企業の繁栄と社員の幸福は車の両輪である」という理念のもと、従業員およびその家族の健康増進と企業価値の向上を目的に、健康経営を推進しています。人事部内に健康管理の専任部署である「健康経営推進課」を設置し、関係部門および阪和興業健康保険組合と連携しながら、各種健康施策に取り組んでいます。
今年度は、産業保健体制の強化を重点テーマとし、全従業員の健康保持・増進を図るため、健康測定機器を用いた社内健康イベントやアルコール遺伝子感受性検査といった施策に加え、傷病リスクのある社員への重症化予防支援も実施しました。また、コラボヘルスの推進や健康関連データ基盤の再構築にも取り組んでおり、今後の施策拡充に向けた基盤整備も進めています。
当社は今後も、社員一人ひとりが安心していきいきと働ける環境づくりを通じて、企業価値の持続的な向上を目指してまいります。
（ご参考）
当社ウェブサイト「健康経営への取り組み」
ACTION！健康経営サイト https://kenko-keiei.jp/
本件に関するお問合わせ先
阪和興業株式会社 東京本社 人事部 健康経営推進課 TEL：03-3544-1355
当社は、「企業の繁栄と社員の幸福は車の両輪である」という理念のもと、従業員およびその家族の健康増進と企業価値の向上を目的に、健康経営を推進しています。人事部内に健康管理の専任部署である「健康経営推進課」を設置し、関係部門および阪和興業健康保険組合と連携しながら、各種健康施策に取り組んでいます。
当社は今後も、社員一人ひとりが安心していきいきと働ける環境づくりを通じて、企業価値の持続的な向上を目指してまいります。
（ご参考）
当社ウェブサイト「健康経営への取り組み」
ACTION！健康経営サイト https://kenko-keiei.jp/
以上
本件に関するお問合わせ先
阪和興業株式会社 東京本社 人事部 健康経営推進課 TEL：03-3544-1355