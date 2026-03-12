こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
［プレスリリース］酪農学園大学と一般財団法人沖縄美ら島財団は包括連携協定を締結いたします
平素より本学の教育・研究活動にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さてこの度、酪農学園大学（所在地：江別市、学長：岩野英知）は一般財団法人沖縄美ら島財団（所在地：沖縄県、理事長：湧川盛順）と包括連携協定を締結する運びとなりました。
本協定は、北海道と沖縄県という、日本を代表する対照的な自然環境を有する両機関が、互いの人的・知的・物的資源を有効活用することで、広域的な研究・教育プラットフォームを構築することを目指すものです。
協定の締結に関しましては以下のとおり締結式を開催いたしますのでぜひ報道にご協力くださいますようお願い申しあげます。
日 時 2026年3月17日(火)10:00開会（11:00閉会予定）
場 所 酪農学園大学 本館4階 第1会議室（住所：江別市文京台緑町582番地）
出席者 酪農学園大学 学 長 岩野 英知
一般財団法人沖縄美ら島財団 専務理事 足立 正明 ほか
連携協力する内容
・研究開発の推進に関すること
・人的支援、教育、人材育成に関すること
・教職員、学生その他のスタッフの交流に関すること
・連携に係る施設・設備の利用に関すること
・飼育展示動物及び野生動物等の治療に関すること
・その他連携を推進するために必要な事項に関すること
▼本件に関する問い合わせ先
【問合せ先】
〒069-8501 江別市文京台緑町582番地
酪農学園大学社会連携センター 地域連携課 掛田
電 話：011-388-4131
ＦＡＸ：011-387-2805
E-mail: rg-ext@rakuno.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
