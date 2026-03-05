¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ÃÆîÂç³Ø¡Û¡ÖBamboo ¤Ë Thank you Project¡×¤¬3·î20Æü¤Ë¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¿Æ»Ò¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö ¤¯¤é¤·½Û´Ä¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸
¹ÃÆîÂçÀ¸¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBamboo ¤Ë Thank you Project¡×¤¬¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ë¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¿Æ»Ò¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö ¤¯¤é¤·½Û´Ä¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö½Û´Ä¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¤¬¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÖBamboo ¤Ë Thank you Project¡×¤Ï¡¢ÃÝ¥Ú¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆüÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ÈÃÝ¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¡ÖÃÝ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢ÊüÃÖÃÝÎÓÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÃÝ»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¡×¤Ï3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¢¿À¸Í»Ô´Ä¶¶É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ¸»²ó¼ý¤ÈÃÏ°è¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¤ò»ÜÀßÆâ¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥³¥Î¥Ð³«ÀßÅöÆü¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô´Ä¶¶É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦ÃÏ°èÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿SDGs¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¿Æ»Ò¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö ¤¯¤é¤·½Û´Ä¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¡¢¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»1³¬¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÃÆîÂç³Ø¤«¤é¤Ï¡¢³ØÀ¸¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖBamboo ¤Ë Thank you Project¡×¤¬Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¥Ú¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆüÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ÈÃÝ¤ò»È¤Ã¤¿Í·¤Ó¡ÖÃÝ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊüÃÖÃÝÎÓÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÃÝ»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¨¥³¥Î¥ÐÅù¤Î³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£SDGs¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¿Æ»Ò¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö ¤¯¤é¤·½Û´Ä¥Õ¥§¥¹¡×
¡¦Æü»þ¡§ 2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë 10:00¡Á16:00
¡¦²ñ¾ì¡§ ¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥» 1F ¹¾ì¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¸æ±ÆÃæÄ®3-2-1¡Ë
¡¦URL¡§ https://mikage-classe.com/news/2026/02/sdgs-junkanfes.html
¡¦³µÍ×
¡¡¿À¸Í»Ô´Ä¶¶É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦ÃÏ°èÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¡Ö½Û´Ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿SDGs¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ä¤Ä¤á¤«¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î»ñ¸»²ó¼ý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢½¤ÍýÂÎ¸³¡¢ÃÏ°èÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¸»¤¬¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ÃÆîÂç³Ø¡ÖBamboo ¤Ë Thank you Project¡×½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¡Û
¡ûACT.166 ¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¡ß¹ÃÆîÂç³Ø¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥È¡ÖÃÝ¥Ú¥ì¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ÈÃÝ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×
¡¡ÃÝ¤Î²ÄÇ½À¤ò³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¡£ÃÝ¥Ú¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¡¦È¤¡¦»®¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤·¡¢ÊüÃÖÃÝÎÓÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ÷Î¥¤ä·ê¤ÎÂç¤¤µ¤¬°Û¤Ê¤ëÃÝ¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤òÆþ¤ì¤ë¡ÖÃÝ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÝ»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â»Ü»þ´Ö¡§10:00¡Á16:00
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Ã¯¤Ç¤â»²²Ã²Ä¡¡¢¨ÍÄ»ù¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡ÊÅöÆü¼õÉÕ¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»2³¬ À¾Â¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦²ó¼ý»þ´Ö¡§ËèÆü10:00¡Á21:00
¡¦²ó¼ýÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê4ÉÊÌÜ¡Ë
¡Æ¦ÉåÍÆ´ï¡§ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤«¤é¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÄ©Àï¡£
¢¤Ä¤á¤«¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¡§»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¤Ä¤á¤«¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é¿·¤·¤¤¡Ö¤Ä¤á¤«¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ø¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÄ©Àï¡£
£¥×¥Á¥×¥Á®¡§²ó¼ý¤·¤¿¥×¥Á¥×¥Á®¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¡Ö¥×¥Á¥×¥Á®¡×¤Ø¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼ÂÁ©¡£
¤Æý»À¶Ý°ûÎÁÍÆ´ï¡§ ²ó¼ý¤·¤¿Æý»À¶Ý°ûÎÁÍÆ´ï¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÆý»À¶Ý°ûÎÁÍÆ´ï¡×¤Ø¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÄ©Àï¡£
¡¦URL
¡Ô¥¨¥³¥Î¥Ð¡Õ
¡¡https://www.city.kobe.lg.jp/a25748/kurashi/recycle/recovery-of-plastic-resources.html
¡Ô¥¨¥³¥Î¥Ð ¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¡Õ
¡¡https://www.city.kobe.lg.jp/documents/70279/mikageclasse.pdf
¡¦»ÜÀß³µÍ×
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤ë¤«ÉÔÌÀÎÆ¤À¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¡¢ÉÊÌÜ¤´¤È¤ËÌÜÅª¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¼ÂÁ©µòÅÀ¤È¤·¤Æ»ÔÆâ³ÆÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ¸»²ó¼ý¤Î¾ì¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ê»²¹Í¡Ë
¢£¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¤È¹ÃÆîÂç³Ø¤ÎÏ¢·È
¡¡¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¤È¹ÃÆîÂç³Ø¤Ï2010Ç¯5·î1Æü¤«¤é¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÃÏ°èÏ¢·È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¡£¤½¤ÎAction¡Ê³èÆ°¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¤ÎÍè¾ì¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¶¨»¿´ë¶È¡¢¹ÃÆîÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÅìÆç¶è¤«¤é¿·¤·¤¤¡Ö»º¡¦³Ø¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¡×¤Î³Æ¼ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤ò ACT¡Ê¥¢¥¯¥È¡Ë¤ÈÌ¾¾Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë160°Ê¾å¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¿Æ»Ò¤Ç¤Þ¤Ê¤Ö ¤¯¤é¤·½Û´Ä¥Õ¥§¥¹¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ÏACT.166¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ACT¡Ê¥¢¥¯¥È¡Ë¡§Active¡õAcademic Community Team
¡¦¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§ https://mikage-classe.com/act/
¢£¡ÖBamboo ¤Ë Thank you Project¡×
¡¡ÃÝ¤òÄÌ¤¸¤¿SDGs¡ÊÃÏ°è½Û´Ä¶¦À¸·÷¡Ë¤ÎÃ£À®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¹ÃÆîÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÊüÃÖÃÝÎÓÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¡ÖÃÝ¤ÎÈ²ºÎ¡×¡ÖÃÝ¤ÎÍøÍÑ¡×¡ÖÊüÃÖÃÝÎÓÌäÂê¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¡×¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤ÎÎ¤»³¤Ç¤ÎÃÝÎÓÀ°È÷¤ä¡¢´¢¤Ã¤¿ÃÝ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³ØÆâ³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡¢¾¦ÉÊ³«È¯Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Instagram¡§ https://www.instagram.com/bamboo_thankyou/
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦¡Ú¹ÃÆîÂç³Ø¡Û³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éSDGs¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ª ¸æ±Æ¥¯¥é¥Ã¥»¤Ç¹ÃÆîÂçÀ¸¤È¿À¸Í»Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¥¨¡¼¥í¤Å¤¯¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡Ê2025.04.18¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/10043
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî³Ø±à¹ÊóÉô
TEL¡§078-435-2314
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@adm.konan-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
