日本通信タワー市場規模、市場シェア、成長要因および予測 2025～2035年
KD Market Insightsは、「日本通信タワー市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、およびそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本通信タワー市場は、日本の高度なモバイルおよびワイヤレス接続エコシステムを支える重要なインフラ分野です。4Gおよび5Gネットワークの展開を支えるとともに、次世代技術、エッジコンピューティング、企業向け専用ネットワーク、拡大するIoTサービスの基盤を構築しています。高度に発展した日本の通信環境に加え、都市部および地方におけるデータ通信量の増加と広範なカバレッジ需要により、本市場は通信事業者およびインフラ投資家の双方にとって不可欠な分野となっています。
市場規模およびシェア
日本の通信タワー市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.7％で成長し、2035年末までに43億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は29億米ドルでした。
本市場は、モバイルネットワーク事業者（MNO）による自社保有タワー、タワー会社（TowerCo）による共有資産、ニュートラルホスト型インフラなど、複数の所有および展開形態で構成されています。2025年時点では、MNOの自社保有タワーが市場シェアの58％以上を占めており、従来型の事業者主導モデルを反映しています。一方で、コスト効率および共有インフラの経済性を背景に、提携モデルやTowerCoはより高い成長が見込まれています。
日本はアジア太平洋地域の通信タワー市場において重要な地位を占めており、市場価値ベースで約16％を占めています。これは、ネットワークの高密度化、都市部におけるカバレッジ需要、企業向け導入の拡大によって支えられています。
主な成長要因
日本通信タワー市場の拡大を支える主な要因は以下のとおりです。
5Gネットワークの展開および高密度化
日本は5G導入において世界有数の先進市場であり、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天などの主要事業者がマクロタワーおよび都市型マイクロサイトの両面でネットワークの高密度化を進めています。5G基地局の増加は、新規タワー設置および既存設備のアップグレード需要を高めています。
インフラ共有の推進
モバイルサービス料金の低減および設備投資の最適化を目的として、日本政府および業界関係者はインフラ共有や共同構築を推進しています。共有型パッシブインフラモデルは導入障壁を低減し、タワー利用率を向上させることで、通信事業者および独立系インフラ企業の投資収益率を高めています。
都市部および企業向け接続需要
東京、大阪、名古屋などの大都市では、高いデータ利用量や低遅延要件、産業のデジタル化を支える企業向けプライベート5Gネットワークの需要に対応するため、屋上設置型やスモールセルなど高度なタワー展開が求められています。
