多田梨音、鈴木梨央、谷花音ら豪華キャストが演じる縦型ショートドラマ『青春のあの空気』をTikTok・Instagramで公開
“観たい”から”語りたい”へ。コメント欄がみんなの「空気」を語る掲示板になる。
ダイキン工業株式会社は、若年層に向けたプロモーションの一環として、縦型ショートドラマ『青春のあの空気』を2026年3月2日（月）よりTikTok・Instagramにて公開します。「空気で答えを出す会社」として、誰もが心の中に持つ空気の記憶『青春のあの空気』をテーマに、感情に寄り添う物語を届けます。
■企画概要
ダイキンは「空気で答えを出す会社」として、空気を通じて社会課題の解決に取り組んできました。
空気は日常に欠かせない存在である一方で、普段は意識されにくいものでもあり、空気と向き合い続けているダイキンの姿勢や取り組みが伝わりにくい側面があります。特に若年層はエアコンを自ら選び、購入する機会も少なく、ブランドの認知向上が課題となっています。
そこで今回、若年層がアクティブに視聴するTikTokおよびInstagramにおいて、観る人の記憶や感情に結びつく「情緒的な空気感」を描くショートドラマを展開します。
本取り組みの大きな特徴は、ドラマの視聴体験が”観る”だけで完結しない点です。視聴者がドラマを観て感じた「懐かしさ」や「切なさ」、「言葉にできなかった感情」を、コメント欄で自然に語り合うことで、SNS上に“空気の記憶が積み重なっていく掲示板”のような場を生み出すことを目指しています。視聴後の感想や体験の共有までを含めて一つのコンテンツと捉える、SNS時代ならではの参加型ドラマです。これにより、「空気といえばダイキン」という若年層の認知、好感度の向上を目指します。
本ドラマには出演者として、ABEMA『今日、好きになりました。』に出演した多田梨音、俳優の鈴木梨央、谷花音をはじめ、穂刈優、織部典成、八神慶仁郎が参加します。
卒業や進級を迎えるこの季節、友人と過ごした教室の匂い、放課後の冷たい風、桜舞う春の暖かさなど、青春の思い出は常に「空気」と共にあります。本ドラマでは、見えないけれど私たちの感情を動かした「空気」の思い出を、瑞々しい演技と、コブクロの楽曲『桜』のカバーに乗せてお届けします。
■ショートドラマ『青春のあの空気』ストーリーと配信スケジュール
本ドラマでは、高校３年生の女子４人組（りの、まや、りんか、ゆあ）と男子２人（れん、たいよう）が登場します。
卒業を目前に控えた彼らが感じる、言葉にできない「青春のあの空気」をオムニバス形式で描きます。
第1話「久しぶりの教室の空気」（2026年3月2日公開予定）
久しぶりの教室。変わらない笑い声と、少しずつ近づく別れの気配。
第2話「最後の部室の空気」（2026年3月5日公開予定）
部室で過ごす最後の時間。夕暮れの風と、「もうここに来ないんだ」という静かな実感。
第3話「卒業式の空気」（2026年3月7日公開予定）
高校生最後の日。伝えきれなかった感謝と、涙混じりの笑顔。
第4話「まだ帰りたくない日の空気」（2026年3月16日公開予定）
卒業式後の校門。名残惜しさが募る夕暮れ。
第5話「卒業ぶりの再会の空気」（2026年3月30日公開予定）
クラスメイトと久しぶりに集まった公園。春の木漏れ日の中で感じる、少し大人になった距離感。
第6話「初バイトの面接の空気」（2026年4月13日公開予定）
慣れない都会の雑踏。緊張と期待が入り混じる、新しい春の風。
■出演者プロフィール
多田梨音（ヒロイン・りの役）
2008年6月7日生まれ(高校2年生)。大阪府出身。JCミスコン 2022 ファイナリスト。ABEMA「今日、好きになりました。夏休み 2025」参加で人気急上昇。「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演、CMにも多数起用されモデルなど幅広く活動している。
鈴木梨央（ヒロイン・まや役）
2005 年生まれ。埼玉県出身。5 歳から芸能活動を開始。大河ドラマ「八重の桜」に主人公の幼少期を演じ注目を集め、その後ドラマ、映画、CM、舞台など幅広く活躍。主な出演作、ドラマ「Woman」(NTV)、「ひきこもり先生」(NHK)、「命のバトン」(NHK)、映画「こどもしょくどう」など。またアニメ「どろろ」(TOKYO MX)、「遊☆戯☆王 ゴーラッシュ!!」(TX)、映画「屋根裏のラジャ―」、「モアナと伝説の海 2」などでは声優としても出演。
谷花音（クラスメイト・りんか役）
俳優。 2004年5月4日生まれ、埼玉県出身。2008年に芸能界デビュー。2011年、ドラマ『美しい隣人』『名前をなくした女神』『全開ガール』と3クール連続で出演し、一躍注目を集める。現在は大学生となり、学業と芸能活動を両立し、映像・舞台などマルチに活躍中。特技は英語・料理。
穂刈優（クラスメイト・ゆあ役）
2010年6月25日生まれ、神奈川県出身。女優・モデルとしてドラマや広告など映像作品を中心に活動。「週刊少年サンデー」の表紙を飾るなど、次世代を担う存在として注目を集めている。
織部典成（クラスメイト・れん役）
2018年CONOMi主催第5回日本制服アワードにてグランプリ受賞。テレビドラマや映画に出演し、2021年には映画『僕が君の耳になる』で初主演を務めた。『HUNTER×HUNTER』THE STAGE（シャルナーク役）や2025年には3本の舞台で主演を務めるなど舞台を中心に活躍中。
八神慶仁郎（クラスメイト・たいよう役）
2002年生まれ。北海道出身。TikTokフォロワー数は36万人を超える。芸能活動開始後すぐにドラマのメインキャストに抜擢されるなど、ネクストブレイクが期待される若手俳優。
■主題歌
主題歌には、コブクロの卒業シーズンを象徴する楽曲「桜」を原曲としたカバー楽曲を使用しています。本楽曲は、TikTokで「歌ってみた」動画を配信している「南美心」「みきんこ」が歌唱しています。原曲の切なさを残しつつ、高校生ならではのリアルな感情を乗せたアレンジとなっています。
■アカウント概要
TikTok アカウント「青春のあの空気」（@daikin.drama）
URL：https://www.tiktok.com/@daikin.drama
Instagram アカウント「青春のあの空気」（@daikin.drama）
URL：https://www.instagram.com/daikin.drama
■制作
監督：小森裕己
プランナー/クリエイティブディレクター/コピーライター：海本栞璃（ONE MEDIA）
プロデューサー：門口真子（ONE MEDIA）
プロダクションマネージャー：坂井鈴（ONE MEDIA）
ビジネスプロデューサー：佐々木貴大（ONE MEDIA）
サブコンテンツディレクター：長岡泰地
デザイナー：ZUMA
本件に関するお問合わせ先
〔お問い合わせ先〕ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
大阪（06）6147-9923／東京（03）3520-3100 E-mail: prg@daikin.co.jp
