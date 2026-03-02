こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【モッピーラボ| 大学生・大学院生に聞いた！初任給の意識調査】初任給の希望額は「30万円以上」が最多。昨年「25万円以上」より上昇
〜 気になる使い道は1位「家族へのプレゼント」2位「貯金」！意外にも堅実的な結果に〜
株式会社セレス（以下、当社）は、当社が運営するポイントサイト「モッピー」のアンケート調査「モッピーラボ」において、 2026年２月14日（土）〜2026年２月16日（月）までの間、全国の大学生・大学院生を対象に「初任給の意識調査」を実施しました。昨今、物価高騰や人手不足を背景とした「初任給引き上げ」の動きが加速しています。採用競争が激化する中、当事者である大学生・大学院生は現在の給与水準をどのように捉えているのか、2026年3月の就職活動解禁にあわせて調査いたしました。調査結果は以下の通りです。
＜調査結果サマリー＞
◆大学生・院生の過半数が初任給の平均額を「少ない」と感じていることが判明！
◆希望初任給は「30万円以上」が最多に！企業の賃上げを背景に期待水準が上昇
◆初任給最優先は、少数派！一定条件を満たせば給与が希望額未満でも入社へ
◆初任給の使い道１位「親・家族へのプレゼント」、２位「貯金」。将来を見据えた堅実志向が鮮明に
＜調査結果＞
https://digitalpr.jp/table_img/3064/129379/129379_web_1.png
◆大学生・院生の過半数が初任給の平均額を「少ない」と感じていることが判明！
本調査によると、厚生労働省が発表している2024年の初任給の平均値（院卒約28.7万円、大学卒約24.8万円）に対して、大学生・大学院生の5割以上が「少ない」と感じていることが明らかになりました。このことから、学生側の給与水準に対する期待が平均より高いことが伺えます。
◆希望初任給は「30万円以上」が最多に！企業の賃上げを背景に期待水準が上昇
初任給の希望額について尋ねたところ、前年は「少なくとも25万円（24.6％）」が最多だったのに対して、2026年は「少なくとも30万（18.0％）」が最も多い結果となりました。
このことから、近年の企業による初任給引き上げを背景に、大学生・院生側の期待水準も上昇していることが考えられます。
◆初任給最優先は、少数派！一定条件を満たせば給与が希望額未満でも入社へ
志望企業を決める際の初任給の影響度については、「優先事項の一つだが他にも大事な要素がある」が6割で最多となった一方で「最優先事項である」は約２割と少数派という結果になりました。このことから、学生は企業選択においては初任給を“最優先”とするのではなく、仕事内容や福利厚生、働きやすさなどを含めた総合的な観点で判断していることが明らかとなりました。
◆初任給の使い道１位「親・家族へのプレゼント」、２位「貯金」。将来を見据えた堅実志向が鮮明に
初任給の使い道を尋ねたところ、1位は「親・家族へのプレゼント」、2位は「貯金」、3位は「自分へのご褒美」という結果となりました。これまで支えてくれた家族へ感謝を形にしたいという意識が強く表れる一方、近年の物価高騰や将来への備えを背景に、「貯金」や「資産運用」などを選ぶなど、堅実な金銭感覚を持つ傾向があることが分かりました。
＜調査概要＞
調査手法：インターネット調査
調査対象：ポイントサイト「モッピー」の会員で、大学生・大学院生の方
調査期間：2026年２月14日（土）〜2026年２月16日（月）
有効回答数：266名
※本調査は「モッピーラボ」であることを明記のうえご転載お願いします。
※ご利用いただく場合は、必ずお問い合わせまで一報いただけますと幸いです。
＜モッピーラボとは＞
モッピーラボは、ポイントサイト「モッピー」内で独自にアンケートを収集し、生活者のマネーやライフスタイルに関する世論動向を調査・分析して発表する取り組みです。
＜サービス概要＞
ポイントサイト「モッピー」は、WEBサイトで簡単に節約・副業ができるポイントサイトです。 日々のネットショッピングやアンケート回答などの広告サービスをモッピー経由で利用するだけで、ポイントが貯まるサービスです。
・東証プライム上場の株式会社セレス（証券コード：3696）が運営
・2005年、ガラケー時代からサービスを開始しているポイントサイト
・会員数は業界最大の累計1,300万人以上
・貯めたポイントは1P=1円で交換できる
・2020年7月に開始したアプリは2026年4月時点で700万ダウンロードを突破
モッピーURL：https://pc.moppy.jp/
＜会社概要＞
会社名：株式会社セレス
代表者：代表取締役社長 都木 聡
所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階
ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/
本件に関するお問合わせ先
＜お問い合わせ先＞
株式会社セレス 広報担当：廣木・小林
Tel：03-6455-3756 E-mail：pr-ir@ceres-inc.jp
