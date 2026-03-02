2026年2月25日（水）アメリカの大手ゲーム会社Scopelyは、ハローキティ＆フレンズが「MONOPOLY GO!」とコラボすることを発表しました。

2026年3月11日（水）～3月30日（月）の期間限定で開催されるコラボでは、株式会社サンリオの人気キャラクターたちが、ミニゲームや、アイテムなどに登場します。イベント期間中、プレイヤーは「パートナー」、「トレジャーズ（宝物発掘）」、「レーサーズ」、「デラックス・ドロップ」など、ハローキティ＆フレンズをテーマにしたミニゲームなどを体験できます。これらは、ハローキティアンドフレンズの可愛らしい世界観と「MONOPOLY GO!」の世界観がマッチするように、開発されました。カラフルなトラックを駆け抜けるレースから、隠された宝物の発見まで、あらゆるところに、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、けろけろけろっぴ、ポムポムプリン、ポチャッコ、クロミといった、可愛いキャラクターたちの要素が満載です。

「MONOPOLY GO!のユーザーはハローキティとその仲間たちに対して深い愛情があり、だからこそ私たちのチームはより一層今回のコラボは細心の注意を払って進めました。」と、Scopelyのゲーム部門責任者のビクター・ディアス＝ロイグは述べています。

「ファンに人気のミニゲームからビジュアルの細部に至るまで、我々開発者は『MONOPOLY GO!』の世界の中でどうすればハローキティアンドフレンズの可愛らしくて親しみのある世界観を表現し体験できるかを追求し、プレイヤーに驚きと感動を与えられるような内容に仕上げることができました。」





爽快なミニゲーム

「MONOPOLY GO!」は進化を続けており、今回のコラボではこのゲーム特有の内容にハローキティアンドフレンズの世界観をうまく組み合わせています。





・パートナーズ：

プレイヤーは友達とチームを組み、ルーレットを回してポイントを獲得し、ハローキティをテーマにしたアトラクションを建設して報酬を獲得します。





・トレジャーズ（宝物発掘）：

世界観を表現したエリアで、可愛らしいハローキティアンドフレンズのアイテムが登場する発掘型ミニゲーム。





・レーサーズ：

プレイヤーがサイコロを振って、ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール、クロミなどのサンリオキャラクターをテーマにしたレーシングカーを動かし、カラフルでキャラクターたちの世界観を表現したトラックで競い合う、チーム制のミニゲーム。





キュートな報酬とスタイリッシュなアイテム

このコラボレーションでは、以下を含む幅広いテーマ別の収集アイテムが導入されています。





・賞品と交換するために友達同士で取引可能な、9枚のステッカーで構成されるハローキティアンドフレンズのステッカーセット

・新機能「スタイル・駒」の一部である、カスタマイズ可能な着せ替えアクセサリー付きのテーマ別インゲームの駒

・ハローキティアンドフレンズのキャラクターたちが登場するテーマ別のシールド、ダイス、絵文字。これらは「ペット・シーズン」にさらなる可愛らしさをもたらします！





「MONOPOLY GO!」は、iOS,Androidで現在利用可能です。





「MONOPOLY GO!」について

大手ゲーム会社ScopelyがHasbro社と提携して制作、開発、パブリッシングした大ヒットモバイルゲーム『MONOPOLY GO!』は、世界を席巻し、世界中の「モノポリー」ファンのコミュニティを一つに結びつけています。毎日、何百万人もの人々が本作をプレイしており、世代を超えて愛される「モノポリー」ブランドを、現代の社会現象としてさらに深く浸透させています。

『MONOPOLY GO!』は累計2億5,000万ダウンロード以上を記録し、Google Playの「2023 ユーザー投票部門」や、2024年Pocket Gamer「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を含む、70以上の権威ある賞を獲得しています。プレイヤーはこれまでに1,800億回以上「GO」マスを通過し、60億以上のボードを完成させ、200億回以上の「刑務所行き」（ゲーム内機能）を経験しており、その数字が本作の圧倒的な熱狂を物語っています。

『MONOPOLY GO!』は、クラシックな「モノポリー」のゲーム性と、探索すべき新しい世界を融合させています。「タイクーン」（実力者）として知られるプレイヤーコミュニティが、友人や家族と繋がり、競い合い、協力して富を築くことを可能にするダイナミックなソーシャル体験を提供します。また、本作自体がリアルのボードゲーム版にインスピレーションを与えるなど、デジタルとアナログの枠を超えた大衆的な魅力を証明しています。





詳細については、http://www.monopolygo.com/ をご覧ください。





X公式アカウント：https://x.com/MonopolyGO_JP

ゲームダウンロードはこちらから：

https://2tdd.adj.st?adjust_t=1uif6m6x_1uxjafpl&adjust_campaign=RegionalMarketing&adjust_adgroup=PressRelease&adjust_deeplink=monopolygo%3A%2F%2FHOME_LOBBY%2F





Scopely（スコープリー）について

Scopelyは、インタラクティブ・エンターテインメントおよびビデオゲーム業界をリードするグローバルカンパニーです。『MONOPOLY GO!』『Stumble Guys』『Star Trek(TM) Fleet Command』『MARVEL Strike Force』『WWE Champions』『Yahtzee(R) With Buddies』など、世界中で愛され、数々の賞に輝くゲーム体験を提供しています。

2011年の設立以来、モバイル、ウェブ、PC、コンソールといった多角的なプラットフォームにおいて、業界屈指の多様なポートフォリオを展開。制作・開発からパブリッシング、ライブ運営までを自社で手掛け、「遊び」への情熱を通じて何百万人ものプレイヤーを繋いでいます。

Scopelyの躍進を支えているのは、卓越したチーム、独自の「信条（ビリーフ）」を核とした企業文化、そして独自のテクノロジープラットフォーム「Playgami」です。『MONOPOLY GO!』のような世界的ヒット作の自社開発や、FoxNext、GSN Games事業の買収などを通じた戦略的拡大により、累計収益は100億ドルを突破。長きにわたりプレイヤーを魅了し続けるゲーム制作能力を証明してきました。

また、Fast Company誌の「世界で最も革新的な企業」への選出に加え、2024年・2025年には2年連続でTIME誌の「世界で最も影響力のある100社」に選ばれるなど、その実績は高く評価されています。ビデオゲームは「有意義な繋がりやコミュニティを創出し、人々の生活を豊かにする力がある」という信念のもと、「Inspire Play, Every Day（毎日、遊びをインスパイアする）」というミッションの実現に邁進しています。現在は4大陸・12カ国以上に拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。





詳細については、公式サイトをご覧ください：https://www.scopely.com/





MONOPOLY TM, (R) & (c) 2026 Hasbro. (c) 2026 SANRIO CO., LTD. Used under license. 年齢区分 [3+]. Created by Scopely, Inc. 全ての金銭 、通貨及び金融関連用語は、すべてゲーム内のバーチャルアイテムのみを指します。ゲーム内で現実世界の賞品や法定通貨が提供されることはありません。また、実際のゲームプレイではありません。アプリ内購入（ランダムアイテムを含む）があります。未成年者の方へ：有料アイテムを購入する際は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。」