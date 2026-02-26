こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シエンプレ、生成AI時代の新基準「AIO（AI検索最適化）」サービスを提供開始
〜AIに“正しい企業情報”を引用させる独自対策を展開〜
デジタル・クライシス対策のリーディングカンパニーであるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、Googleの「AIによる概要」やChatGPT等の生成AIからの情報参照を最適化する「AIO（AI検索最適化）」サービスの提供を開始いたしました。
■ 背景：検索行動の変容と「ゼロクリック検索」の急増
2025年現在、一般消費者の情報収集において検索エンジン利用率は74%にのぼる一方、AIの要約のみを見てWebサイトへ遷移しない「ゼロクリック検索」の割合は63.5%に達しています。今後、AIが情報収集の入口の80%以上を占めることが予測されており、AIに誤った情報やネガティブな口コミを引用されることは、企業にとって死活問題となります。
■ シエンプレの「AIO対策」3つの強み
本サービスは、単なるSEOの延長ではなく、AIが情報を収集・構造化するメカニズムに基づいた独自の防御・促進策です。
圧倒的な信頼性と「E-E-A-T」の充足
警察庁（2014年度〜）や消費者庁との長年の取引実績に加え、元Google米国本社副社長の村上憲郎氏をアドバイザーに擁するシエンプレだからこそ、AIが評価基準とする「経験・専門性・権威性・信頼性（E-E-A-T）」を網羅した知見の提供が可能です。
公式回答メディア「kai」の活用
AIはWeb上の口コミを重要な引用元とします。累計導入562社の実績を持つ「kai」を通じ、事実無根なネガティブ情報に公式見解を示すことで、AIに「正しい情報」を学習・引用させることが可能です。
「言及数」を最大化する独自のブランディングSEO
最新の研究でAIOとの強い相関が示された「Web上の言及数（サイテーション）」を増やすため、提携メディア群を活用。AI概要内での情報の書き換えや、ポジティブなサジェスト環境の構築を支援します。
■ 特別オファー：AI参照データ・ネガティブ情報分析の無料実施
生成AIの回答精度が飛躍的に向上する中、AIが参照するソースの中に「誤った情報」や「ネガティブな口コミ」が混在していることは、企業のブランド毀損に直結します。
本サービスの提供開始にあたり、貴社のブランド保護を支援する第一歩として、独自の分析レポートを無料で提供いたします。
内容： 検索結果上位に存在するネガティブ情報が、生成AI（Google「AIによる概要」やChatGPT等）の回答にどの程度引用・反映されているかをリストアップ。競合他社と比較し、貴社が「AIから信頼されにくい要素（リスク要因）」を抽出します。
メリット： AIO対策における優先順位を明確化し、ブランド毀損を未然に防ぐための具体的なアクションプランを策定いただけます。
＜お申し込み方法＞
問い合わせページより「AI参照データ・ネガティブ情報分析希望」と記して、お問い合わせください。
■ シエンプレ株式会社について
会社名： シエンプレ株式会社
代表者： 代表取締役社長 佐々木 寿郎
本社所在地： 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA EAST 8F
設立： 2008年10月1日
資本金： 5000万円
事業内容： デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業 等
Webサイト： https://www.siemple.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
シエンプレ株式会社
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
