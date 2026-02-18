こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SAS、ガートナー社「2026年版マジック・クアドラント」の意思決定インテリジェンスプラットフォーム部門でリーダーに選出
データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、SAS® Viya®（ https://www.sas.com/ja_jp/software/viya.html ）が評価され、「2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Decision Intelligence Platforms（2026年版ガートナー®マジック・クアドラント™の意思決定インテリジェンスプラットフォーム部門）」（ https://www.sas.com/ja_jp/news/analyst-viewpoints/gartner-magic-quadrant-decision-intelligence-platforms.html ）において、リーダーに選出されたことを発表しました。
ガートナーのレポートの評価内容は、次のとおりです。「リーダー企業は、優れた実行力と意思決定中心のアーキテクチャに対する明確で将来を見据えたビジョンを兼ね備えています。モデリング、オーケストレーション、モニタリング、ガバナンスといった意思決定ライフサイクル全体に関わる包括的な機能を提供するとともに、生成AIやエージェンティックAIなどの先進的なAI技術を統合しています」
意思決定インテリジェンスプラットフォーム：企業にとっての新たな必須条件
ガートナーは、次のように述べています。「意思決定インテリジェンスプラットフォームは、これまでの限定的な導入段階から成熟しつつある新興市場へと移行し、俊敏性、レジリエンス、測定可能なビジネスインパクトを求めるあらゆる規模・地域・業界の組織にとって戦略的な推進力となっています。このマジック・クアドラントは、明確な意思決定モデリング、AIを活用した拡張と自動化、大規模なガバナンスを組み合わせた意思決定中心のアーキテクチャを提供する能力に基づき、ベンダーを評価しています」
SASは、主力のデータとAIのプラットフォームであるSAS Viyaについて、信頼性の高いAI、意志決定ガバナンス、統合アナリティクス、シミュレーション、最適化、ハイパフォーマンス機械学習といった幅広い機能を通じて、意志決定インテリジェンスに対する市場のニーズに応える組織に貢献できると確信しています。これらの機能は、規制環境や急速に変化する状況下においても、意志決定をサポートし、自動化することを目的に設計されています。
SAS Viya：意志決定中心への変革に特化
SASは、自社のリーダー選出について、意志決定ライフサイクル全体にわたるプラットフォームの堅牢な強みが評価されたものと考えています。具体的には、以下の通りです。
業界で実証された信頼性とガバナンス：SAS Viyaは、銀行、保険、医療、政府などの規制が厳しい業界にとって極めて重要な領域、すなわち説明可能性、監査、コンプライアンス、モデルガバナンスにおいて強力な機能を提供
業界に関する深い専門知識：数十年にわたり各業界の課題に対応したソリューションを提供してきたSASは、不正検知、マネーロンダリング対策（AML）、臨床予測、サプライチェーン最適化、与信審査、需要計画など、業界に特化したコンテンツのほか、高付加価値な意志決定を可能にする事前構築済モデルやアクセラレータを提供
クラウドネイティブな拡張性：ハイブリッドやマルチクラウド環境向けに設計されたSAS Viyaは、データの存在個所を問わず組織が意志決定インテリジェンス機能を導入することを可能にし、地域ごとのコンプライアンス要件やデータ主権要件への対応、および全社規模での拡張性をサポート
エンドツーエンドの意志決定インテリジェンス：意志決定モデル作成から実行、モニタリング、ガバナンスまで、SAS Viyaは組織に必要な機能を提供し、人間主導、機械主導、あるいは協働型の意志決定であっても、意志決定の高度化をサポート
SASの最高技術責任者（CTO）であるブライアン・ハリス（Bryan Harris）は、次のように述べています。「今日のエンタープライズAI市場の競争は、かつてないほど激しさを増しています。SASは、組織が混沌の中で本質を見極め、信頼できるテクノロジーを導入し、意志決定における優位性を獲得できるよう、絶え間ない努力を続けています」
SASのAIやデータ機能に対する業界アナリストによる評価の詳細は、以下のURLよりご覧ください。
https://www.sas.com/en_us/news/analyst-viewpoints.html
ガートナー『Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms』、David Pidsley、Carlie Idoine、Gareth Herschel、Kevin Quinn、Kjell Carlsson（2026年1月26日）
ガートナーおよびマジック・クアドラントは、Gartner, Inc.およびその関連会社の商標です。
ガートナーはガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評価またはその他の指定を得たベンダーのみを選択するようテクノロジーの利用者に助言するものではありません。ガートナーのリサーチ出版物は、ガートナーのリサーチ組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。
*2026年2月5日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2026/february/gartner-decision-intelligence-platforms.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。
SASについて
SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意志決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。
*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。
