½ÕÀá¤ò¥¿¥¤¤Ç½Ë¤¦¡§¹ñÌ±Åª¤Ê½Ëº×¹Ô»ö¡¢´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤â
¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯ - Media OutReach Newswire - 2026Ç¯2·î13Æü - ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦¤¬ÎÏ¶¯¤¯²óÉü¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÏÆÃ¤Ë½ÕÀá¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ê¸²½ÂÎ¸³¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃÏ°è¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¤¬Ê¸²½°ä»º¡¢Èþ¿©¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæ¿´ÃÏ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
The Mall Group¤ÎºÇ¹â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡¢Voralak Tulaphorn
¥¿¥¤¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀµ·î¤Ï¥½¥ó¥¯¥é¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÕÀá¤Ï¥¿¥¤²Ú¿Í¼Ò²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Á´¹ñÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¸²½¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢´Ñ¸÷¤ä¾ÃÈñ¤¬ÆÃ¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÊ¸²½ÂÎ¸³¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¹ñÆâ³°¤«¤é¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
Siam Paragon¡Ê¥µ¥¤¥¢¥à¡¦¥Ñ¥é¥´¥ó¡Ë¡¢Emporium¡Ê¥¨¥ó¥Ý¥ê¥¢¥à¡Ë¡¢EmQuartier¡Ê¥¨¥à¥¯¥ª¡¼¥Æ¥£¥¨¡Ë¡¢Emsphere¡Ê¥¨¥à¥¹¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¢The Mall Lifestore¡Ê¥¶¡¦¥â¡¼¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ëThe Mall Group¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î½ÕÀá¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¡ÊTAT¡Ë¡¢¥¿¥¤Ê¸²½¾Ê¡¢¤½¤·¤ÆTrip.com¡¢UnionPay¡¢Alipay¡¢WeChat Pay¡¢iQIYI¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¦¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë½Ëº×¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ñ¸÷¤ä¹âµé¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Ê¸²½ÂÎ¸³¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖJoy¡¢Luck¡¢Love¡Ê¹¬Ê¡¡¢¹¬±¿¡¢°¦¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ÅÁÅý¡¢¿´¤Îå«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢iQIYI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤òº£Æü¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤Âå¤Î´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢´ØÄëÉÀ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÅÁÅý¤Ëº¬¤¶¤·¤¿±ïµ¯¤Î¤è¤¤µ·¼°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿©¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¡£The Mall Group¤ÎÁ´»ÜÀß¤Ç¡¢ÍÌ¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥ß¥·¥å¥é¥ó¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó·ÇºÜÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸·Áª¤µ¤ì¤¿3,000¼ïÎà°Ê¾å¤Î±ïµ¯¤Î¤è¤¤ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈþ¿©¤ÎÅÔ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÉ¾È½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£Em District¤Ç¤ÏChinese Boulevard Food Market¡ÊÃæ²Ú³¹¥Õ¡¼¥É¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤ä±ÀÆîÊ¸²½¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌ£³Ð¡¢¹©·Ý¡¢ÂÎ¸³·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¡¢The Mall Group¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é3·î½é½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÆÃÅµ¤ä¸½¶â¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´Ñ¸÷µÒÍ¥ÂÔ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½°ä»º¡¢½Ëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹âµé¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Í»¹ç¤¹¤ë2026Ç¯½ÕÀá¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJoy Luck Love¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î½Ëº×¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¡¢¾¦¶È¡¢´Ñ¸÷¤¬¸òº¹¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¶þ»Ø¤Î³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤Î½ÕÀáÂÎ¸³¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://emdistrict.com/
