株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口 豊)のグループ会社である株式会社サテライト・ソリューションズ（本社：同、代表取締役社長：山口 博徳）は2026年2月12日、AIが交通状況をリアルタイムに判断し、片側交互通行などの誘導を無人で行う交通誘導システム「サテライトAI ・交通誘導AIシステム ゆうどうくん」の提供を開始したことを発表します。インターネット通信不要のスタンドアローン構成により設置が容易で現場の安全性を向上し、人手不足を解消します。

＜サテライトAI・交通誘導AIシステム ゆうどうくんの特長とサービス内容＞ 【特長】●AI自動誘導で人手不要の安全確保●軽バンに積んで運べる現場対応力●インターネット不要で現場稼働可能

【導入メリット】●軽量・コンパクト・耐熱設計・各ユニットは簡単に分解可能・重さも約60kgと軽量・気温60度でも動作可能●コスト削減・人手不足解消・誘導員が不要となり、人件費や手配の負担を大幅に削減します。●熱中症対策の義務化対応・炎天下でも人を立たせずに誘導を自動化し安全と法令対応を両立できます。

【システム構成】●ディスプレイユニット/検知カメラ・AIカメラで車両を検知、車種や台数の状況をリーダーユニットに送信●リーダーユニット・受け取った状況を判断し表示画像をディスプレイユニットに指示●ディスプレイユニット/ディスプレイ表示・「進め」、「止まれ」といった文字や画像を表示しドライバーへの適切な交通誘導を行う

＜サテライトAI ・交通誘導AIシステム ゆうどうくんの提供価格＞お問い合わせください。https://www.sateraito-solutions.co.jp/service/yudokun.html●ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社代表取締役 富永郷三様のコメントこのたび、サテライト・ソリューションズ様と共に、交通誘導AIシステム「ゆうどうくん」を開発できたことを大変嬉しく思っております。交通誘導の現場では、人手不足や作業者の高齢化といった課題が年々深刻化しており、安全を維持するための新たな仕組みが求められています。本プロジェクトでは、従来の当社の本業であるEMSの枠を超え、アフターサービスの強化にも取り組み、販売面にも貢献してまいりたいと考えております。当社は、本取り組みを重要な事業機会であると同時に、社会の安全と人の命を支える大切な事業であると捉え、全社を挙げて取り組んでまいります。今後もサテライト・ソリューションズ様との連携を一層強化し、AIの力でさらなる安全性向上に貢献するとともに、日本の重要な社会インフラ整備の現場を持続可能なものにしていくことにおいて、共に発展していけることを期待しております。◆社名 ： 株式会社サテライト・ソリューションズ◆資本金：8,750万円◆代表者名：代表取締役社長 山口 博徳◆社員数 ：80名（出向者、ベトナム関連会社含む）◆所在地 ：〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル5階