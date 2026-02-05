¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ÈTESS¡É¥·¥ê¡¼¥º¤¬Îß·×600ÀÉ½×¹©¤òÃ£À® !
¡½40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥¨¥³¥·¥Ã¥×¡½
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼¹¬À¸¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÂ¤Á¥µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëTSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢THI¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òÂ³¤±¤ë¥¨¥³¥·¥Ã¥×¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡ÈTESS¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î600ÀÉÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖDORIC FLAME¡Ê¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë°úÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈTESS (Tsuneishi Economical Standard Ship)¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¾Î¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿·ÐºÑÀ¤ÈÈÆÍÑÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1984Ç¯¤Î1ÈÖÁ¥½×¹©°Ê¹ß¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Þ¥Ã¥¯¥¹·¥Ð¥ë¥«¡¼¤Î¼çÎ®¤¬3Ëü6,000½ÅÎÌ¥È¥ó¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤Æ4Ëü½ÅÎÌ¥È¥ó·¿¤ÎTESS40¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¡¢²¤½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á¥¼ç¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ¤Á¥¶È³¦¤Ç°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¡×·¿¤ÎÀ¸»º¤ò¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¡ÈÉ¸½àÁ¥·¿¡É¤òºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥á¡¼¥É¡×·¿¤ËÊÑ¤¨¡¢Â¤Á¥½ê¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë³×¿·À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸åTESS45¡¢TESS52¡¢TESS58¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢2019Ç¯11·î¤Ë¤Ï½×¹©500ÀÉÌÜ¤òÃ£À®¡£600ÀÉÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÁ¥¤Ï´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Î®Àþ·Á¾õÁ¥¼ó¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡ÈTESS64 AEROLINE"¡Ê6Ëü4000½ÅÎÌ¥È¥ó·¿¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡Ë¤Ç¡¢½¾Íè·¿Èæ10%¤ÎÉ÷°µÄñ¹³Äã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³¾Æ¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤¹¤ëFAIS*¤äÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅëºÜ¤ÇÇ³ÈñÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢½¾Íè¤ÎTESS58¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ³Èñ¸úÎ¨¤¬Ìó20%¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÀÇ½¤È·ÐºÑÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤¬¿Ê¤à³¤±¿¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¾ïÀÐÂ¤Á¥ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼¹¬À¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡ÈTESS¡É¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦THI¤Ë¤ª¤¤¤Æ600ÀÉÌÜ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£1984Ç¯°ÊÍè¡¢TESS¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡È·ÐºÑÀ¤ÈÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿É¸½àÁ¥·¿¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤È»Ô¾ì¥Ë¡¼¥º¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾åÀ¤³¦Ãæ¤ÎÁ¥¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ïÀÐÂ¤Á¥¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁ¥¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
*FAIS (Fresh Air Intake System)¡§¥¨¥¢¥À¥¯¥È¤Ë¤è¤êÁ¥³°¤«¤éÄ¾ÀÜ³°µ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³¾Æ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëµëµ¤Êý¼°¡£½¾ÍèÊý¼°¤ÈÈæ¤Ù¥¨¥ó¥¸¥ó¤Îµëµ¤²¹ÅÙ¤ò10ÅÙÄøÅÙ²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½×¹©600ÀÉÌÜ¤ÎËÜÁ¥³µÍ×
¡¦Á¥Ì¾¡§DORIC FLAME¡Ê¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¡Ë
¡¦·úÂ¤¾ì½ê¡§TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.
¡¦Á¥¼ç¡§DORIC FLAME NAVIGATION INC.
¡¦Á¥¼ï¡§¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡ÊTESS64 AEROLINE¡Ë
¡¦Á´Ä¹¡§Ìó200m
¡¦Éý¡Ê·¿¡Ë¡§32.26m
¡¦¿¼¤µ¡Ê·¿¡Ë¡§18.6m
¡¦ºÜ²ß½ÅÎÌ¥È¥ó¿ô¡§Ìó63,300MT
¡¦Áí¥È¥ó¿ô¡§Ìó36,000
¢£¾ïÀÐÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
¾ïÀÐÂ¤Á¥¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¾Â·¨Ä®¾ïÀÐ1083ÈÖÃÏ¡Ë¤Ï¡¢Â¤Á¥¡¦³¤±¿¶È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¤È½¤Á¶¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¾ïÀÐ¹©¾ì¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤³°¹©¾ì¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê±¿ÈÂÁ¥¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.tsuneishi.co.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ±üÂ¼¹¬À¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Á¥Çõ¤Î·úÂ¤¡¢½¤Á¶
ÁÏ¶È¡§1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë7·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½¾¶È°÷¡§847¿Í¡Ê2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡Ë
Â¤Á¥»ö¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥Ö¡Ë
http://www.thici.com/
¾ïÀÐ½¸ÃÄ¡Ê½®»³¡ËÂ¤Á¥Í¸Â¸ø»Ê¡ÊÃæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/tzs/chinese/
¾ïÀÐÅ´¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/iron-w/
¾ïÀÐ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/engr/
¾ïÀÐ»°ÊÝÂ¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/miho/
¾ïÀÐ¸â¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©¸â»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/kure/
¾ïÀÐ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÅìµþ¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/tokyobay/
¾ïÀÐÍ³ÎÉ¥É¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/yura/
¾ïÀÐÂ¤Á¥¾¼Åç¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡Ë
https://www.tsuneishi.co.jp/akishima/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¾ïÀÐ¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
¥á¡¼¥ë ¡§ pr@tsuneishi.com
TEL ¡§ 084-987-4915
