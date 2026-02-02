株式会社キザシオ（所在地：新潟市中央区鐙2-10-6、代表：最上正人）は、2026年3月4日(水)、新潟グランドホテル（新潟市）にて、中小企業や地方自治体、医療機関を対象としたセキュリティセミナー「あなたの会社、狙われています！～ダークウェブ・シャドーITの見えない脅威から情報を守り抜く、次世代セキュリティ戦略～」を開催いたします。本セミナーでは、日々進化するサイバー攻撃の最新動向を踏まえ、組織を守るための具体的かつ実践的な対策について解説します。

■ 深刻化する「見えない脅威」から企業情報を守る

近年、サイバー攻撃は大企業に限らず、中小企業や地方自治体、医療機関など、あらゆる組織を標的とするようになっています。「自社は規模が小さいから大丈夫」「流出して困る情報はない」といった思い込みは、最も危険な状態を招きかねません。実際には、気づかないうちに従業員のIDやパスワードが盗まれ、攻撃の足がかりとして利用されるケースが急増しています。本セミナーでは、こうした深刻な現状を「自分ごと」として捉え、具体的かつ実現可能な対策の第一歩を踏み出していただくことを目的に、先進的なセキュリティソリューションを提供する3社が登壇。多角的かつ網羅的な対策をご紹介します。さらに特別講演として、全日本空輸株式会社（ANA）様をお招きし、航空運送事業という重要インフラを担う企業としての情報セキュリティ対策などを共有いただきます。本セミナーは新潟グランドホテル（新潟市）での現地開催限定となります。登壇者に直接質問できる貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。※お申込み締切：2026年2月25日(水)定員に達し次第、受付を締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

■ 開催概要

https://digi2.kizacio.co.jp/lp/securityseminar2026/

日 時：2026年3月4日(水) 13:30～16:10（受付：13:00～）会 場：新潟グランドホテル 5階 波光の間 （〒951-8052 新潟県新潟市中央区下大川前通3ノ町）参加費：無料（要事前登録）駐車場：有り（詳細場所は後日連絡） ※満車の場合は近隣のコインパーキング（有料）のご利用をお願いします定 員：先着50名 ※個人の方・同業他社様のご参加はお断りさせていただきます

■ 講演概要

【第1部：知る】あなたの会社の情報、売られていませんか？ ～ダークウェブから覗く、無防備な企業の裏口～

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C%E6%96%B0%E6%BD%9F%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E4%B8%8B%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E5%89%8D%E9%80%9A3%E3%83%8E%E7%94%BA

講師：渡辺 アラン氏（PIPELINE株式会社 代表取締役社長）「うちは大丈夫」と思っている企業ほど、狙われやすい--。本講演ではダークウェブへ実際に流通している情報を手がかりに、企業が“気づかないまま”リスクを抱え込んでしまう仕組みをひも解きます。高度な攻撃手法ではなく、日常業務の延長線にある小さな穴が、どのように侵入口となり、被害へとつながっていくのかを具体例で紹介。さらに、自社だけでなくサプライチェーン全体を視野に入れたリスクの捉え方を整理し、PIPELINEが取り組んできたリスク可視化の実例を交えながら、日本企業が現実的に実践できるサイバーリスク管理の考え方をお伝えします。

【第2部：固める】古くて新しい『要塞化』というアプローチ

講師：鴫原 祐輔氏（株式会社Blue Planet-works 取締役 上席セキュリティアドバイザー）攻撃者の分業体制やAI活用など、進化する脅威の実態と攻撃を受けた企業の表に出ない情報を徹底解説します。ゼロトラスト時代の対策が問われる中、なぜ従来型の手法では守れないのか。最新の攻撃トレンドを紐解きつつ、新しい防御のアプローチである「AppGuard」の有効性についても解説いたします。

【第3部：守る】「人のミス」は無くせない、OSレベルで断ち切る負の連鎖 ★Chromebook実機展示★

講師：西山 隆康氏（Google合同会社 Chromeパートナー営業統括本部 パートナー市場開発部⾧）複雑化するセキュリティ対策を、もっとシンプルで堅牢なものへ。「そもそも危なくない環境」を作るにはどうすればよいのか。OS（ChromeOS）やブラウザ（Chrome）というインフラそのものの安全性を高めることで実現する、Googleならではの「これからのエンドポイントセキュリティ」をご提案します。

【特別講演】最近のサイバー攻撃とANAのサイバーセキュリティ対策の注力点

講師：和田 昭弘氏（全日本空輸株式会社(ANA) デジタル変革室 専門部長）サイバー攻撃が高度化する中、セキュリティ対策への予算が厳しいユーザ企業、中小企業においてどのような守り方ができるか？継続する運用コストも最小限に抑えながら止められないシステムをサイバー攻撃から守るヒントをお示しします。

■ プログラム

13:30 オープニング／開催にあたり挨拶13:40 講演【第1部：知る】（PIPELINE株式会社）14:10 講演【第2部：固める】（株式会社Blue Planet-works）14:40 休憩14:55 講演【第3部：守る】（Google合同会社）15:25 特別講演（全日本空輸株式会社）15:55 まとめ＆質疑応答16:10頃 閉会

■ 協賛

共催：一般社団法人SWJDC

協力：株式会社Blue Planet-works／PIPELINE株式会社／Google合同会社 日本RA株式会社／SB C&S株式会社

■ 主催

株式会社キザシオ セミナー事務局TEL：025-243-5105Email：kzc-info@kizacio.co.jp

■ 会社概要

本社 ：〒950-0913 新潟県新潟市中央区鐙2丁目10番6号長岡支店：〒940-0087 新潟県長岡市千手1丁目7番15号代表者 ：代表取締役 最上 正人設立 ：1974 年 08 月 30 日資本金 ：5,000 万円TEL ：025-243-5105FAX ：025-244-5929URL ：https://kizacio.co.jp事業内容：IT戦略支援・コンサルティング システム開発 業務パッケージソリューション ITインフラ設計・構築トータルサポート クラウド・データセンターサービス 運用・保守・サポートサービス