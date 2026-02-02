買取専門店「おもいお」（運営：株式会社Tieel、東京都中央区）は、2026年2月1日より、翡翠（ヒスイ）製品を対象とした「翡翠買取金額20％アップキャンペーン」を期間限定で開始します。本取り組みは、近年評価が難しいとされる翡翠について、専門鑑定士による査定体制のもと、素材や品質を正しく評価する機会を提供するもので、あわせて同店における翡翠製品の買取実績も公開いたしました。

■背景：アジア圏における翡翠市場の活況と資産価値の再評価

https://omoio.co.jp/column/jade-purchase-campaign-2026

近年、中国をはじめとするアジア圏の富裕層の間で、最高品質の翡翠（ジェダイト／硬玉）に対する投資需要が急速に高まっています。

特に、とろみのある透明度と鮮やかな緑色を特徴とする最高級品「ロウカン（老坑）」などは、装飾品としての価値を超え、金（ゴールド）と同様に安定した「実物資産」として再評価されており、現地オークション市場では価格高騰が続いています。

■着目：国内における「タンス資産」の価値

一方で、日本国内にはバブル経済期などに購入された高品質な翡翠が数多く眠っています。しかし、翡翠はダイヤモンドのような世界共通の明確な評価基準（4Cなど）が存在せず、真贋や品質の判断が最も難しい宝石の一つです。

そのため、鑑別書がないものや古い宝飾品については、適正な価値が判断されにくいという課題があります。結果として、相続や整理の過程で「売却を検討したものの判断がつかず、保管されたまま」となっている「タンス資産」が数多く滞留しているのが実情です。

こうした市場環境を背景に、単なる重量査定ではなく、専門的な知見をもとに宝石としての価値（色・透明度・テリ）を正確に見極める査定体制へのニーズが急速に高まっています。

■キャンペーン概要：翡翠買取金額20％UP

買取専門店「おもいお」では、以下の要領で「翡翠買取金額20％アップキャンペーン」を実施します。

【キャンペーン期間】2026年2月1日（日）から2月28日（土）【キャンペーン内容】期間中に査定依頼を受けた翡翠製品について、通常の査定金額に対し最大20％を上乗せした買取価格を提示します。【対象商品】具体的には、翡翠が使用されている以下の宝飾品が対象です。

・指輪・ネックレス・ブレスレット・イヤリング・ペンダントトップ・帯留め など

なお、鑑別書の有無は問わず査定対象としています。

査定は、同店に在籍するGIA（米国宝石学会）G.G.資格保有者の監修のもと、色味・透明度・質感・加工状態などを総合的に確認したうえで行われます。

本キャンペーンは、店頭買取のほか、宅配買取および出張買取にも対応しており、事前予約や相談も受け付けています。なお、キャンペーンの適用条件や対象範囲の詳細については、査定時に個別に案内されます。

※査定後のご申告は対象外となりますのでご注意ください。なお、一部対象外のお品物もございます。詳しくはスタッフまでお問合せください。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「翡翠（ヒスイ）は、色味や透明度に加え、質感や加工状態など複数の要素を総合的に確認する必要がある宝石です。特に、鑑別書が付属していない製品や古い宝飾品については、見た目だけでは判断が難しいケースも少なくありません。

おもいおでは、GIA（米国宝石学会）G.G.資格保有者が査定を監修し、一点ずつ状態を確認しながら、素材の特徴や現在の市場動向を踏まえた評価を行っています。製品の状態を丁寧に確認することで、それぞれの翡翠が持つ特性を把握し、適正な査定につなげる体制を整えています。」

■鑑別書なしでも高評価：翡翠買取実績紹介

買取専門店「おもいお」では、翡翠（ヒスイ）製品について、専門鑑定士による査定体制のもと、これまでさまざまな製品の買取を行ってきました。今回のキャンペーンにあわせ、実際の買取実績の一部を紹介します。

【事例1】遺品整理で見つかったPt900翡翠リング：石の品質を極限まで評価

【買取金額】500,000円

【お客様の声】「母の遺品整理をしていた際に見つけた指輪です。デザインがかなり古く、鑑別書も紛失していたため、正直なところ値段がつくかどうかも分かりませんでした。「古いものでも大丈夫」という記事を見て相談したところ、想像をはるかに超える査定額を提示していただき驚きました。石の価値をしっかり見ていただけて、母も喜んでいると思います。」

【査定ポイント】翡翠は、樹脂含浸などの処理が施されているかどうかの判断が難しい宝石であり、鑑別書が付属していない場合には買取を見送る店舗も少なくありません。今回の査定では、当社の専門鑑定士が実物を確認し、翡翠特有のトロミのある光沢や、色ムラの有無を丁寧にチェックしました。その結果、処理石ではなく、天然の価値を備えた翡翠であると判断しています。

あわせて、プラチナ素材の重量を評価対象としつつ、主石である翡翠が持つ希少性や宝石としての完成度を考慮し、素材価値に加えて宝石価値を反映した査定を行いました。

【事例2】氷のような透明度を持つ白翡翠：デザイン性と石質の両方を評価

【買取金額】100,000円

【お客様の声】「昔、デザインが可愛らしくて購入したネックレスです。「翡翠＝緑色」というイメージがあったので、この白い石にそこまで高い価値があるとは思っていませんでした。 デザインが少し個性的だったため、きちんと評価してもらえるか不安でしたが、ダイヤモンドだけでなく翡翠やモチーフとしての価値も含めて説明していただき、納得してお願いすることができました。」

【査定ポイント】翡翠といえば緑色が一般的ですが、近年アジア市場では、不純物がなく氷のように透き通った白翡翠（通称：アイスジェイド）の人気が急騰しています。

今回のポイントは透明度と石のテリです。一般的に翡翠は緑色系が高評価ですが、白翡翠は透明感のある乳白色や氷に近いクリアな質感が魅力であり、色むらの少なさや均一な光沢が評価点となります。

さらに、金魚モチーフという特徴的な意匠について、造形の細かさやバランスを確認し、ジュエリーとしての完成度を評価しました。モチーフジュエリーは状態や作りによって評価が分かれるため、全体の仕上がりを重視しています。

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、東京・銀座に本店を構える宝石買取専門店です。

私たちの最大の強みは、GIA（米国宝石学会）G.G.資格保有者が在籍する高度な「鑑定力」と、国内市場にとどまらず、中国・香港・欧米など世界各国のバイヤーと連携した「グローバルな販売ネットワーク」にあります。

特に宝石・貴金属の分野においては、デザイン性やブランド価値だけでなく、石そのものの品質を国際基準で評価する体制を整えてまいりました。

今後も「おもいお」は、変動する国際相場を的確に捉え、独自の販路を駆使することで、お客様が大切にしてこられた資産の価値最大化（高価買取）に貢献してまいります。

単なる不用品の処分ではなく、「資産の運用・還流」のパートナーとして、信頼いただけるサービスを追求し続けます。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋）・宅配買取（全国対応）・出張買取（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp