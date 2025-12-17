有限会社ランエン（本社：神奈川県川崎市麻生区片平2-16-2-105、代表：小里 仙哉）は、次回生産より日本製となる「空気循環マットレスTECOREA（テコリア）」の旧型モデルを2025年12月12日よりクラウドファンディングにて特別価格で販売開始いたしました。新旧モデル間の機能面での変更はなく、最大40%OFFの大幅値引きで提供します。

空気の力で快適な睡眠環境を実現

https://camp-fire.jp/projects/753272/view

近年、睡眠の質に対する関心が高まる中、室温や湿度が睡眠の質に大きな影響を与えることが広く認識されています。特に冬場は寒さによる入眠困難や、厚い寝具による蒸れが問題となり、多くの人が快適な睡眠環境の確保に課題を抱えています。空気循環マットレスTECOREAは、マットレス内部に空気を循環させる特許技術を用いて、一年を通して最適な睡眠環境を提供します。『Goods Press』2025年1・2月合併号で「睡眠の質を高めるナイトギア」として掲載されました。この度、次回生産より日本製となる運びとなったため、現行の海外製造モデルを特別価格で提供することになりました。新モデルとの違いは本体パネル仕様、リモコン仕様、側生地の変更となり、機能面での変更はありません。

3つのモードで年間を通じて快適な睡眠をサポート

TECOREAには、季節や状況に応じて選べる3つの機能モードが搭載されています。1. 温風モード：20～37℃の間で1℃単位で調節可能な温風をマットレス内に循環させます。冷え性の方や冬場の冷えた寝具に悩む方に最適です。実験では、使用開始から30分後には手足の指先まで温まることが確認されています。2. 送風モード：室内の空気をマットレス内に循環させることで、湿気によるムレを軽減します。夏場や湿度の高い時期に心地よい眠りをサポートします。消費電力も1時間あたりわずか約0.1円と経済的です。3. 布団乾燥・ダニ対策モード：50℃の高温風を4時間放出し、マットレス内を乾燥させることでダニを98%駆除します。従来の布団干しが不要となり、アレルギー対策にも効果的です。特筆すべきは、これらすべての機能が1台で実現できるため、季節ごとに寝具を入れ替える必要がなく、年間を通して快適な睡眠環境が維持できる点です。また、お手入れは表面のホコリを取るだけで済み、面倒な布団干し作業が不要になります。

実験！テコリアでお休みいただき、体表温度をサーモで確認しました。

使い方は簡単！今お使いの寝具の上にのせてスイッチを入れるだけ

製品概要

- 製品名：空気循環マットレスTECOREA（テコリア）- 価格：【数量限定・早割】40%OFF特別価格 - シングル：58,080円（定価96,800円） - セミダブル：64,680円（定価107,800円） - ダブル：71,280円（定価118,800円） - クイーン：77,880円（定価129,800円）- サイズ： - シングル：97×195cm - セミダブル：120×195cm - ダブル：140×195cm - クイーン：160×195cm - 厚さ：全サイズ共通6cm- 特長： - 3つのモード搭載（温風/送風/布団乾燥・ダニ対策） - 今お使いの寝具に重ねるだけで使用可能 - 布団干し不要 - 30dB以下の静音設計 - 電熱線がないため漏電や感電の心配なし- 保証：マットレス内蔵のエアーヒーター部は2年、その他部分は1年- 消費電力：温風モード約2.7円/時、送風モード約0.1円/時、高温風モード約3.5円/時

会社概要

- 会社名：有限会社ランエン- 所在地：神奈川県川崎市麻生区片平2-16-2-105- 代表者：小里 仙哉- 事業内容：健康関連製品の企画、開発、卸・小売販売- 取扱製品：空気循環マットレスTECOREA（テコリア）シリーズ- 公式サイト：https://ranen.co.jp/