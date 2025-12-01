こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ツネイシホールディングス株式会社 社名変更のお知らせ
ツネイシホールディングス株式会社（本社：広島県福山市沼隈町常石1083番地、代表：代表取締役社長 神原勝成）は、ブランド戦略の一環として、2026年1月1日付で社名を下記の通り変更いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123724/123724_web_1.png
変更日：2026年1月1日（木・祝）
※社名のみの変更となりますため、住所等の変更はありません。
■ 社名変更の背景
当社はグループ全体のブランディングを強化していくために、2025年5月に「ツネイシデザインプロジェクト（以下、TDP）」を発足いたしました。このプロジェクトでは「デザイン」をグループの合言葉とし、感性と想像力を大事にしながら「ツネイシブランドの確立」と「未来の価値の創造」を目指しています。また、TDPでは、オフィスをはじめとする建築など目に見える「かたちのデザイン」のほか、インナーブランディング、人材育成などの「考えのデザイン」についても業務や働く環境など、あらゆるものごとをデザインの観点からとらえ直し、新たな価値の創造を図っていきます。
■ 社名変更の目的
このように、今回の社名変更はTDPの活動の一環とし、社名に「グループ」という言葉を用いることで、多角的事業体としてのイメージを伝達し、より親近感や信頼感の醸成を図っていくこと、また、グループとしてのアイデンティティや文化、価値観において社名を通じて共有し、グループ全社の一体感を高めていくことを目的としています。
企業理念「社員の幸せのために、事業の安定と発展を追求する」という思いに立ちかえり、これからも未来の価値を見据えながらさらに強いツネイシになるために挑戦し続けていきます。
■ 常石グループコーポレートアイデンティティ（CI）の統一について
さらなるグループ全体の一体感を高めるために2025年5月に新たに策定したCIについては、グループ各社ならびに各財団で使用するステーショナリー等から工場の掲示まで変更してまいります。
■ 今後について
今回の商号変更を機に、常石グループCIの統一をはじめ、社内外へのコミュニケーションに対しても今まで以上にグループが一つにまとまる活動を継続してまいります。
より多くの皆さまに愛され、信頼されるブランドを目指し、従業員一同さらなる努力を重ねてまいります。引き続きのご支援・ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
【常石グループについて】
常石グループは1903年の海運事業創業以来、ばら積み貨物船を中心とした新造船建造から国内最大規模の修繕ネットワークを擁する造船事業、国際海上物流サービスを提供する海運事業、付加価値を創造し、地域・社会に貢献する商社・エネルギー事業、廃棄物の再資源化から循環型社会の実現を目指す環境事業、瀬戸内地域の魅力を再構築し顧客体験を提供するライフ＆リゾート事業など、5つの分野で「未来の価値を、いまつくる。」をスローガンに、常に時代の先を見据えながら、まだ世の中にない唯一無二の価値を生み出していきます。また、2025年に新たに設立した社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポート拡大をおこなっていきます。
本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地
代表者：代表取締役社長 神原勝成
常石グループサイト：https://www.tsuneishi-g.jp/
本件に関するお問合わせ先
ツネイシホールディングス株式会社
広報ブランド部
pr@tsuneishi.com
TEL：084-987-4915
https://digitalpr.jp/table_img/3017/123724/123724_web_1.png
変更日：2026年1月1日（木・祝）
※社名のみの変更となりますため、住所等の変更はありません。
■ 社名変更の背景
当社はグループ全体のブランディングを強化していくために、2025年5月に「ツネイシデザインプロジェクト（以下、TDP）」を発足いたしました。このプロジェクトでは「デザイン」をグループの合言葉とし、感性と想像力を大事にしながら「ツネイシブランドの確立」と「未来の価値の創造」を目指しています。また、TDPでは、オフィスをはじめとする建築など目に見える「かたちのデザイン」のほか、インナーブランディング、人材育成などの「考えのデザイン」についても業務や働く環境など、あらゆるものごとをデザインの観点からとらえ直し、新たな価値の創造を図っていきます。
このように、今回の社名変更はTDPの活動の一環とし、社名に「グループ」という言葉を用いることで、多角的事業体としてのイメージを伝達し、より親近感や信頼感の醸成を図っていくこと、また、グループとしてのアイデンティティや文化、価値観において社名を通じて共有し、グループ全社の一体感を高めていくことを目的としています。
企業理念「社員の幸せのために、事業の安定と発展を追求する」という思いに立ちかえり、これからも未来の価値を見据えながらさらに強いツネイシになるために挑戦し続けていきます。
■ 常石グループコーポレートアイデンティティ（CI）の統一について
さらなるグループ全体の一体感を高めるために2025年5月に新たに策定したCIについては、グループ各社ならびに各財団で使用するステーショナリー等から工場の掲示まで変更してまいります。
常石グループCI
■ 今後について
今回の商号変更を機に、常石グループCIの統一をはじめ、社内外へのコミュニケーションに対しても今まで以上にグループが一つにまとまる活動を継続してまいります。
より多くの皆さまに愛され、信頼されるブランドを目指し、従業員一同さらなる努力を重ねてまいります。引き続きのご支援・ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
【常石グループについて】
常石グループは1903年の海運事業創業以来、ばら積み貨物船を中心とした新造船建造から国内最大規模の修繕ネットワークを擁する造船事業、国際海上物流サービスを提供する海運事業、付加価値を創造し、地域・社会に貢献する商社・エネルギー事業、廃棄物の再資源化から循環型社会の実現を目指す環境事業、瀬戸内地域の魅力を再構築し顧客体験を提供するライフ＆リゾート事業など、5つの分野で「未来の価値を、いまつくる。」をスローガンに、常に時代の先を見据えながら、まだ世の中にない唯一無二の価値を生み出していきます。また、2025年に新たに設立した社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポート拡大をおこなっていきます。
本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地
代表者：代表取締役社長 神原勝成
常石グループサイト：https://www.tsuneishi-g.jp/
本件に関するお問合わせ先
ツネイシホールディングス株式会社
広報ブランド部
pr@tsuneishi.com
TEL：084-987-4915