ツネイシホールディングス株式会社　社名変更のお知らせ



















常石グループCI





■ 今後について



今回の商号変更を機に、常石グループCIの統一をはじめ、社内外へのコミュニケーションに対しても今まで以上にグループが一つにまとまる活動を継続してまいります。



より多くの皆さまに愛され、信頼されるブランドを目指し、従業員一同さらなる努力を重ねてまいります。引き続きのご支援・ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



【常石グループについて】



常石グループは1903年の海運事業創業以来、ばら積み貨物船を中心とした新造船建造から国内最大規模の修繕ネットワークを擁する造船事業、国際海上物流サービスを提供する海運事業、付加価値を創造し、地域・社会に貢献する商社・エネルギー事業、廃棄物の再資源化から循環型社会の実現を目指す環境事業、瀬戸内地域の魅力を再構築し顧客体験を提供するライフ＆リゾート事業など、5つの分野で「未来の価値を、いまつくる。」をスローガンに、常に時代の先を見据えながら、まだ世の中にない唯一無二の価値を生み出していきます。また、2025年に新たに設立した社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポート拡大をおこなっていきます。



本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地



代表者：代表取締役社長 神原勝成



常石グループサイト：https://www.tsuneishi-g.jp/



